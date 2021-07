Stock NTEC : 10 choses à savoir sur Red-Hot Intec Pharma | InvestorPlace Aller au contenu

Avec une grande fusion à l’horizon, les investisseurs ont de bonnes raisons de s’intéresser à Intec Pharma

29 juillet 2021 Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 29 juillet 2021, 17 h 34 HAE 29 juillet 2021

Les actions biopharmaceutiques ont été chaudes, alors que les acheteurs se précipitent pour traquer les entreprises les plus excitantes et les plus avant-gardistes avant de révéler leurs données d’essais cliniques optimistes. Mais il y a une pièce qui attire l’attention pour différentes raisons. Intec Pharma (NASDAQ :NTEC) a également des investisseurs intéressés pour son potentiel de short-squeeze et une fusion à venir. Alors, quel est le problème avec les actions NTEC ?

Source : Shutterstock

NTEC est un grand gagnant sur la séance de bourse d’aujourd’hui.

L’action a gagné plus de 48% sur la journée. Intec Pharma a également vu 34 millions d’actions s’échanger contre une moyenne quotidienne de moins d’un million. Il y a beaucoup à déballer en ce qui concerne l’intérêt à court terme de NTEC, son modèle commercial et sa fusion à venir. Voici ce que vous devez savoir.

NTEC Stock parle aux investisseurs à plusieurs niveaux

Intec Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique, basée en Israël. Intec concentre ses efforts sur le développement de médicaments en utilisant sa technologie exclusive Accordion Pill. La pilule accordéon est une technologie d’administration de médicaments qui promet d’améliorer l’efficacité des médicaments existants avec une rétention gastrique améliorée et une libération plus lente du médicament. Les actions NTEC sont sur les radars des commerçants Reddit depuis quelques mois maintenant, voyant un intérêt pour les sous-reddits de commerce de détail plus petits. L’action est également celle qui suscite l’intérêt des investisseurs à court terme. Il a actuellement un ratio de volume court de 23%. De nombreux investisseurs se sont tournés vers l’action NTEC depuis l’annonce de sa fusion avec Biosystèmes leurres, une entreprise de biotechnologie qui développe des produits pour cibler les tumeurs et les virus. La fusion, qui devrait être finalisée dans les prochains jours, est précédée d’un placement privé et d’un regroupement d’actions. Intec Israel procédera à une division d’actions inversée 1 pour 4. La scission convertira toutes les quatre actions israéliennes en une action américaine de la société. Après cela, Intec Israel fusionnera avec une filiale SPAC d’Intec US. Cela formera l’entité qui fusionne officiellement avec Decoy. Après la fusion de domestication et avant la fusion Decoy, la société procède à un placement privé, qui verra une collecte de fonds attendue de 30 millions de dollars pour Intec.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

