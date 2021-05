Stock NVAX: avant les catalyseurs positifs, le NVAX est attractif en raison de sa faiblesse

je crois que Novavax (NASDAQ:NVAX) vaut la peine d’être acheté après le récent ralentissement du stock de NVAX, car les préoccupations concernant les dérogations de brevet sur les vaccins contre les coronavirus semblent être assez exagérées. De plus, il semble que le gouvernement américain soit prêt à envoyer de nombreuses doses du vaccin Novavax à des pays comme l’Inde qui ont du mal à contenir la pandémie.

Surtout, les déclarations et les actions de Washington suggèrent fortement qu’il reste déterminé à acheter une quantité importante de vaccin Novavax. De plus, la société est bien placée pour vendre son jab dans de nombreux autres pays.

Les préoccupations concernant les questions de brevets sont exagérées

En grande partie en raison de la décision de l’administration Biden de soutenir la renonciation à la protection des brevets pour les vaccins contre les coronavirus, le stock de NVAX a récemment chuté. Au cours de la semaine qui s’est terminée le 6 mai, il a chuté de 16,7%.

Mais pour quatre raisons principales, je ne m’attends pas à ce que les dérogations aux brevets aient un impact négatif sur les activités de vaccins de Novavax au cours des prochaines années.

Tout d’abord, . a rapporté le 7 mai que «les experts disent que les dérogations pourraient prendre des années à être négociées et ne répondraient pas au besoin immédiat de fabriquer plus rapidement des doses». En conséquence, toute renonciation (que je ne pense pas se concrétiser) ne nuirait probablement pas aux résultats supérieurs et inférieurs de Novavax pendant au moins un an ou deux. En outre, de nombreux pays en développement et développés vont probablement se rendre compte qu’une dérogation n’aiderait pas à faire face aux urgences actuelles, de sorte qu’ils verront probablement d’autres solutions à la place.

Deuxièmement, la France, l’Allemagne et «certains fonctionnaires de l’UE» sont opposés à une dérogation. Face à l’opposition farouche des plus grandes nations de l’UE, je pense qu’il serait très difficile pour une dérogation de brevet d’être approuvée. L’UE, après tout, a une voix très puissante dans les affaires mondiales.

La troisième raison est liée à mon affirmation précédente. Plus précisément, je doute fort que l’administration Biden, qui préfère fortement se coordonner avec les alliés américains, cherche à s’opposer fermement à la France et à l’Allemagne sur cette question.

Et enfin, puisque la campagne Biden a reçu beaucoup de soutien de la part des grandes sociétés pharmaceutiques, je ne pense pas que l’administration Biden aura l’estomac pour continuer à s’opposer au secteur sur cette question.

Signes optimistes sur le vaccin de Novavax

Dans le cadre de l’opération Warp Speed, l’initiative du gouvernement américain visant à lancer des vaccins contre le coronavirus, Novavax a reçu une commande de 1,6 milliard de dollars pour 100 millions de doses de son jab. Et tandis que l’administration Biden a récemment retiré un financement de Inovio (NASDAQ:INO), une autre petite entreprise américaine qui a développé un vaccin contre le coronavirus, elle n’a pas fait la même chose à Novavax.

Pendant ce temps, le 27 avril, le président Joe Biden aurait déclaré:

«Le problème est que pour le moment, nous devons nous assurer que d’autres vaccins comme Novavax et d’autres arrivent, probablement. Et je pense que nous serons en mesure de partager les vaccins, ainsi que le savoir-faire, avec d’autres pays qui en ont vraiment besoin. »

En lisant entre les lignes, je pense que le président disait que les États-Unis enverraient à la fois des doses de vaccin Novavax dans d’autres pays et les stockeraient afin que les États-Unis aient des doses supplémentaires de vaccins disponibles au cas où ils seraient nécessaires plus tard cette année.

Aussi important, contrairement à Ocugen (NASDAQ:OCGN), que je court-circuite, Novavax a déclaré qu’il espérait que son jab serait approuvé dans un délai précis. Plus précisément, Stanley Erck, PDG de Novavax, a déclaré que la société estime que la FDA pourrait accorder à Novavax une autorisation d’utilisation d’urgence en mai. En outre, Erck a déclaré que la société soumettrait les données sur son vaccin à l’agence au cours du trimestre en cours. (Selon Barron’s, le Washington Post a récemment rapporté que Novavax ne déposerait pas de documents pour une EUA avant le mois prochain).

Novavax obtiendra beaucoup de revenus à l’étranger

Contrairement à Ocugen, qui ne peut générer des revenus que grâce aux ventes américaines du vaccin Covaxin, Novavax est bien positionné pour obtenir des revenus en dehors des États-Unis.Le Royaume-Uni a accepté d’acheter 60 millions de doses du vaccin Novavax, tandis que l’Australie, le Canada, l’UE et La Nouvelle-Zélande examine également le jab de la société. En fin de compte, je crois que de nombreux pays développés et en développement, attirés par les données généralement solides du tir et l’approbation probable de la FDA, chercheront à acheter le vaccin.

The Bottom Line sur NVAX Stock

Les preuves indiquent clairement que la question de la renonciation aux brevets est une «non-question», alors que Novavax a de nombreux catalyseurs positifs puissants à venir. En conséquence, je pense que les actions sont très attractives à leurs niveaux actuels.

