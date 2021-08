Stock NVAX: la médaille de bronze peut être assez bonne dans la course COVID

Dans la course à la création de vaccins COVID-19, il semble qu’il n’y ait pas de perdants.

j’ai pensé Novavax (NASDAQ :NVAX) était le « jeu vaccin ultime » l’année dernière malgré l’absence d’antécédents de succès. En novembre, j’ai suggéré aux gens de vendre des actions NVAX. L’action, qui se vendait à 5 $ en janvier, se vendait à l’époque à 86 $.

C’était le mauvais appel. L’action NVAX a culminé à près de 286 $/action en février. En juin, il semblait qu’ils avaient un vaccin qui fonctionnait. Avec des actions à environ 180 $, j’ai suggéré un achat.

Le problème, c’est que c’est une chose d’avoir un vaccin, une autre d’avoir une production à grande échelle. Voilà pourquoi BionTech (NASDAQ :BNTX) pris Pfizer (NYSE :PFE) en tant que partenaire de fabrication. Novavax a essayé de faire cavalier seul. Cela ne va pas si bien.

Problèmes de gestion

Les premiers lots de vaccins de Novavax n’ont pas tous la même puissance, selon la Food and Drug Administration (FDA). Un contrat gouvernemental de 1,75 milliard de dollars est bloqué par le problème. La FDA souhaite également que l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de Novavax soit retardée jusqu’à ce que les problèmes soient résolus.

La nouvelle, parue le 6 août, fait chuter les actions de près de 20 %. Les actions qui ont commencé la journée à 236 $ l’ont terminée en dessous de 190 $. Ils se rétablissaient dans les échanges avant bourse le 9 août, en raison d’une ouverture d’environ 193 $.

Comparez cela à Moderna (NASDAQ :ARNm), que j’ai acheté après l’avoir recommandé ici. Depuis mon achat en février, c’est en hausse de 177%. Novavax est en baisse de 17% pendant cette période.

La différence est la gestion et l’approche.

Moderna, que j’ai recommandé lors de son introduction en bourse en 2018, est un spécialiste du Messenger RNA (MRNA), puisant ses dirigeants dans les meilleures universités de Boston. Novavax utilise la technologie des particules recombinantes. Il pousse cela depuis une décennie, mais il a connu des échecs répétés dans les essais de phase trois.

Le PDG Stanley Erck n’est pas un biochimiste. Il est titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago. Novavax a un partenaire de fabrication dans la société coréenne SK Bioscience. Mais l’accord ne couvre que la Corée du Sud.

Une spéculation sur les actions NVAX

Il est difficile de recommander un stock dont la gestion est incertaine. Mais il y a des raisons d’acheter.

Premièrement, les concepteurs de vaccins qui ont démontré leur efficacité se sont avérés gagnants. BionTech est en hausse de 400% par rapport à l’année dernière. Deuxièmement, il y a tout un monde qui a besoin de vaccins, et COVID sera un défi pendant un bon bout de temps encore.

Plus important encore, les problèmes actuels peuvent être résolus. Si Novavax signait un contrat avec un partenaire de production à grande échelle ou annonçait sa vente à une autre entité, le stock pourrait monter en flèche. À son prix actuel, Novavax vaut 14 milliards de dollars. Cela en fait un vairon à côté AstraZeneca (NYSE :AZN) ou alors Johnson & Johnson (NYSE :JNJ). Les deux ont une technologie de fabrication éprouvée même si leurs concoctions COVID se sont avérées sous-optimales.

Novavax pourrait également résoudre ses propres problèmes, qui semblent être principalement dans la phase de test de la production. Si son vaccin est efficace contre la variante Delta actuelle, ou d’autres nouvelles souches, cela pourrait également augmenter ses perspectives et le cours de l’action. Cela faciliterait les transactions futures.

La ligne de fond

Il existe encore un potentiel de hausse pour l’action NVAX, comme l’écrit notre Louis Navillier. Le vaccin fonctionne. Il ne nécessite pas le stockage super froid des vaccins Pfizer-BionTech ou Moderna. Cela pourrait encore être un grand gagnant, en particulier sur des marchés comme l’Inde où le stockage est un problème.

Nous sommes plus tôt dans cette pandémie que je ne l’imaginais quand elle a commencé. Le virus a pu muter et revenir plus fort. Cette bataille se poursuivra pendant des années, causant des dommages continus à l’économie mondiale.

Compte tenu de cela, vous pouvez toujours gagner de l’argent en spéculant sur les actions Novavax. L’entreprise a encore le temps de se ressaisir.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues dans MRNA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.