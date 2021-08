Stock NVAX: L’actualité du vaccin Covid-19 fait plonger Novavax

in

Aujourd’hui, les actions du fabricant de vaccins Covid-19 Novavax (NASDAQ :NVAX) sont en chute libre. En effet, l’action NVAX connaît des baisses de plus de 20% au moment de la rédaction sur un volume très important.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Le mouvement d’aujourd’hui ramène l’action NVAX aux niveaux auxquels elle a commencé le mois. Au cours des derniers jours de bourse, Novavax a connu un regain d’intérêt des investisseurs, ce qui a fait grimper les actions nettement en très peu de temps.

Cela dit, une grande nouvelle aujourd’hui ramène les actions NVAX sur terre. Examinons ce que la société a annoncé et pourquoi les investisseurs sont de plus en plus baissiers sur ce titre.

Stock NVAX en baisse après que l’autorisation d’utilisation d’urgence ait été retardée

Aujourd’hui, l’action NVAX est revenue aux niveaux auxquels la société a commencé la semaine. Cette décision efface essentiellement l’optimisme qui était intégré à ce titre mercredi et jeudi.

Les actions ont bondi à la nouvelle que Novavax avait conclu des accords d’approvisionnement en vaccins avec l’Union européenne. Ces accords étaient le point culminant de certaines données solides issues des premiers essais de la société, publiés ce printemps. Le vaccin Covid-19 de la société a atteint des niveaux d’efficacité de 90% contre les variantes de Covid, une étape importante compte tenu de la situation actuelle en termes de pandémie.

En conséquence, les investisseurs avaient intégré des attentes accrues selon lesquelles ce vaccin pourrait éventuellement être approuvé par les régulateurs américains. Cependant, la société a annoncé aujourd’hui qu’elle retardait sa soumission au régulateur américain pour une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour son candidat vaccin.

Cette annonce a clairement surpris le marché. En conséquence, les investisseurs semblent réévaluer considérablement la valeur future des flux de trésorerie potentiels de cette société aujourd’hui. Cela dit, il est intriguant que cette action ait abandonné la quasi-totalité de ses gains au cours des deux derniers jours de bourse, qui ont été réalisés grâce à un catalyseur complètement différent.

Cependant, les futurs acteurs du vaccin restent toujours des paris très volatils. L’action des prix sur l’action NVAX au cours des trois derniers jours de bourse a été tumultueuse. En effet, cette action sur les prix est une bonne indication de ce à quoi les investisseurs qui investissent dans de telles actions peuvent s’attendre.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.