Stock NVAX : Novavax en bonne voie avec une montée en puissance des remplissages EUA

Novavax (NASDAQ :NVAX) les taureaux se réjouissent enfin. Les actions ont grimpé après que l’Indonésie, l’un des cinq pays les plus peuplés du monde, ait récemment donné son feu vert à son vaccin. Cela fait suite au dépôt de dossiers d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de biotechnologie auprès de plusieurs autorités, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Union européenne (UE). Tout cela a conduit à une action positive sur les prix des actions NVAX.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Pour les ours, c’était un rappel sévère que la course aux vaccins n’était pas terminée. C’est donc le bon moment pour acheter des vaccins NVAX. La production et les ventes monteront en flèche au cours de l’année à venir.

Novavax devrait atteindre un taux d’exécution annuel de 2,4 milliards de doses par an en janvier, a déclaré à Yahoo Finance le PDG de Novavax, Stanley Erck. Comme on le sait déjà, 2,07 milliards de doses sont réservées. Cependant, avec l’augmentation de la production, Novavax gagnera beaucoup plus d’argent.

Et puis il y a le vaccin lui-même. Il a la plus grande efficacité contre la souche d’origine, une forte protection croisée contre les variantes, aucun effet secondaire à long terme et le plus grand niveau d’anticorps neutralisants.

Le côté logistique est également bien couvert. Le Serum Institute of India (SII) est le partenaire de la société et est le plus grand fabricant et distributeur de vaccins au monde. Bien que SII soit le partenaire le plus important, la société a également d’autres partenariats avec SK et Takeda, deux importants distributeurs de vaccins en Asie.

Dans l’ensemble, les approbations de l’EUA et les déploiements de vaccins sont des catalyseurs positifs à court terme que vous pouvez exploiter. Étant donné que l’action continue de s’échanger avec une décote par rapport aux sommets de 52 semaines, le moment est venu de bondir. D’autres catalyseurs sont l’achèvement des phases 1 et 2 du vaccin combiné d’ici mars ; et l’achèvement de l’essai pédiatrique.

NVAX Stock est prêt pour l’action aux heures de grande écoute

Même les taureaux NVAX le reconnaîtront, la dynamique des prix est frustrante. Il est décevant de voir des retards de fabrication et de dépôt. L’action NVAX souffre en ce moment, les actions se négociant à une forte décote par rapport à leur sommet de 52 semaines.

C’est le cas habituel d’une fois mordu, deux fois timide. Les investisseurs attendent sur la touche des nouvelles positives. Cependant, bien que ces préoccupations soient justifiées, il faut également reconnaître qu’il existe des points positifs. De nombreux catalyseurs à court terme à l’horizon augmenteront le stock de NVAX.

Novavax a franchi le cap des 100 millions de doses par mois et est sur la bonne voie pour 150 d’ici la fin décembre. Il est prévu que d’ici 2021, la production totale augmentera à 2,5 milliards. SII et SK Bio ont également signé des accords de fabrication avec Novavax.

Ils fabriquent sous une licence qui offre un partage des bénéfices pour la moitié de leurs doses, tandis que l’autre moitié relève de la fabrication sous contrat. C’est encourageant pour les investisseurs, en particulier compte tenu de l’une des principales préoccupations concernant la manière dont NVAX produira et distribuera le vaccin.

Les dépôts d’EUA s’intensifient également. La biotech a déposé plusieurs colis ces dernières semaines. Et le dépôt auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis aura lieu au cours de ce trimestre. Tout cela fera grimper le cours de l’action. Par conséquent, c’est une excellente action si vous voulez des gains à court terme.

La biotechnologie est loin d’être un poney à un tour

Le vaccin antigrippal de nouvelle génération de la société, Nanoflu, bat le précédent principal candidat de 20 % dans trois essais comparatifs distincts. Le marché de ce produit devrait dépasser les 9 milliards de dollars d’ici sept ans. La combinaison de la logistique de SII et du vaccin signifie qu’il y a une autre source d’argent en marche.

Et bien que ce soit plus loin, vous ne pouvez pas prendre à la légère le vaccin combiné Covid-grippe de Novavax. Le vaccin NanoFlu/NVX-CoV2373 a obtenu de fortes réponses à la fois à la grippe A et B et une protection contre le virus dans les études précliniques. Novavax s’attend à obtenir les résultats des essais au cours du prochain semestre 2022.

L’essai de phase 3 commencera probablement en septembre de l’année prochaine et se terminera au printemps 2023, à temps pour les revenus pendant la saison de la grippe. Novavax a déjà testé cette combinaison shot sur des animaux avec de très bons résultats. Les réponses immunitaires n’étaient pas affectées lorsqu’elles étaient administrées en une seule dose au lieu de deux doses distinctes à des moments différents.

La probabilité de résultats positifs est élevée, et s’ils doivent être obtenus, le vaccin s’avérera probablement monumental. Cela aidera également l’entreprise à franchir le pas Moderna (NASDAQ :ARNm) et BioNTech (NASDAQ :BNTX), qui sont en retard sur Novavax.

Action NVAX : gains à court terme à venir

L’avenir de Novavax est prometteur en raison des catalyseurs à court terme. Avec les approbations de l’EUA dans de nombreux pays et le déploiement de vaccins, il est formidable d’investir dans celui-ci. Les problèmes de fabrication sont réglés. Et le dépôt américain aura lieu avant la fin de l’année.

Pendant ce temps, NVAX reste à un rabais énorme par rapport à son sommet de 52 semaines d’environ 332 $ par pop. Compte tenu de tous ces facteurs, NVAX est un excellent vaccin. Que vous soyez un trader à court terme ou que vous cherchiez à conserver celui-ci au-delà des six mois, il y en a pour tous les goûts.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.