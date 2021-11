Stock NVDA : Metaverse passe son facteur élevé à 11 — grâce à Nvidia

Si le battage publicitaire est mesuré par des valeurs de 1 à 10, Nvidia (NASDAQ :NVDA) est à 11. Le métaverse, une combinaison d’intelligence artificielle et de réalité virtuelle autour de laquelle Facebook se reconstruit comme Méta-plateformes (NASDAQ :FB), est à l’origine de la dernière évolution des actions Nvidia. Rien que depuis début octobre, NVDA est en hausse de près de 50 %. Les actions ont augmenté de 20% juste depuis l’annonce du changement de nom de Meta.

Bien que Nvidia soit une grande entreprise et que j’en possède des actions, sa valorisation est désormais déconnectée de la réalité.

L’entreprise peut faire 22 milliards de dollars d’affaires cette année, mais elle vaut 743 milliards de dollars. C’est un rapport prix/ventes plus élevé que Tesla (NASDAQ :TSLA).

Avant de vous joindre à la ruée vers l’achat, sachez au moins ce que vous achetez.

Nvidia est un logiciel

Nvidia est généralement appelé une entreprise de matériel informatique, qui fabrique des puces semi-conductrices pour les graphiques et les applications connexes. En fait, c’est une société de logiciels qui produit des conceptions de puces fabriquées par Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM). Il est en train d’acheter ARM Holdings à Softbank

Dans le métaverse, Nvidia propose une pile complète de logiciels, y compris des modèles de langage et des avatars. Il étend son programme Launchpad pour aider les partenaires à utiliser les outils. Tout cela a été décrit lors d’une conférence virtuelle Nvidia devant 200 000 chercheurs, animée par le PDG Jensen Huang.

Huang, dont les chemises sombres et les vestes en cuir sont devenues aussi à la mode que les cols roulés de Steve Jobs l’étaient au début du siècle, vise tous les marchés verticaux, des soins de santé à la robotique, offrant à la fois du matériel et des logiciels. Huang, qui a cofondé Nvidia en 1993, vaut maintenant près de 28 milliards de dollars.

Le groupe pour NVDA Stock

Pour ceux qui veulent acheter le métaverse, Nvidia est un nom évident à jouer, cependant, son succès pousse les analystes à chercher ailleurs. Certains regardent Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA), qui est désormais en hausse de 59% jusqu’à présent en 2021. AMD agit comme le « petit frère » de Nvidia dans les graphiques, comme il l’a fait autrefois avec Intel dans les microprocesseurs.

D’autres se tournent vers la mise en réseau ou le stockage, s’attendant à ce que le succès du métaverse augmente la demande pour tous les équipements liés à Internet. Ensuite, il y a Intel lui-même, qui n’a pas encore gagné en popularité, et Apple, qui conçoit également ses propres puces basées sur des conceptions ARM.

Nvidia est ouvert à d’autres fabricants de puces utilisant sa boîte à outils propriétaire CUDA. C’est peut-être votre meilleur indice sur ce qui se passe. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, le matériel est maintenant un logiciel, et si vous suivez les spécifications de compatibilité de quelqu’un d’autre comme Microsoft (NASDAQ :MSFT) Windows OEM, alors vous allez devenir un adepte.

La ligne de fond

Si vous voulez voir ce qui s’en vient, ne regardez pas Meta Platforms ou Microsoft, dont le contenu ressemble à l’ancien programme Microsoft BOB des années 1990 qui nous a donné Clippy.

Regardez plutôt le secteur des jeux vidéo, avec des entreprises comme Roblox (NASDAQ :RBLX), Logiciel Unity (NYSE :U), et une société privée Jeux épiques. Les deux sociétés cotées en bourse valent maintenant plus de 50 milliards de dollars, malgré un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars.

Les concepts sont simples, créant des mondes immersifs et interactifs comme les jeux vidéo, mais avec des applications du monde réel comme les soins de santé. Comme pour les autres innovations technologiques, l’argent circule bien avant que les produits ne soient mis en rayon.

Ce que les investisseurs veulent, cependant, c’est un « jeu à ne pas manquer », et c’est pourquoi les actions Nvidia sont si chaudes en ce moment. Il propose le logiciel qui exécute les puces et les ordinateurs sur lesquels le métaverse sera construit, et même la pile d’applications.

La variable est le temps. Il faudra du temps pour que le métaverse émerge et pour que nous sachions ce que c’est. À ce stade, la valorisation de Nvidia s’installera dans une nouvelle normalité. Jusque-là, c’est en feu.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait une position longue sur NVDA, AAPL, MSFT, TSM et INTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Juste à temps pour les vacances, il a une collection d’histoires COVID-19 sur la boutique Amazon Kindle. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.