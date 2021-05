Stock NVDA: préparez une transaction avant les bénéfices de Nvidia

Tous les yeux sont rivés Nvidia (NASDAQ:NVDA) cette semaine alors que le géant des semi-conducteurs se hisse à la barre des bénéfices. Mais ce n’est pas seulement l’anticipation d’une autre série de chiffres qui fait vibrer la rue; ce sont également les nouvelles fraîchement publiées selon lesquelles un fractionnement d’actions de 4 pour 1 est à l’horizon.

Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons décomposer les implications de la scission pour les actions NVDA et prévisualiser les attentes du marché avant le rapport de mercredi soir.

Les fractionnements d’actions présentent de nombreux avantages. Certains les rejettent comme de simples manigances financières, mais c’est plus que magique avec les mathématiques. Il y a des avantages réels qui les accompagnent généralement. Nous en énumérerons quelques-uns, mais d’abord, assurons-nous de bien comprendre la dynamique entourant le prochain ajustement de Nvidia.

Avantages du fractionnement d’actions NVDA

Historiquement, le type de fractionnement le plus courant est le 2 pour 1. Mais, le cours de l’action de Nvidia ayant tellement augmenté au cours des cinq dernières années, la société a décidé d’augmenter le fractionnement pour faire baisser encore les prix. N’oubliez pas que l’action NVDA se négociait à 20 $ en 2015 avant l’explosion de l’industrie des semi-conducteurs.

Supposons que vous possédiez 25 actions à 600 $ pré-fractionnées. Lorsque l’ajustement se produit, votre position grimpera à 100 actions tandis que le cours de l’action sera réduit à 150 $. Comme toujours, il n’y a pas de changement net de la valeur de votre investissement.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’avantages psychologiques et commerciaux associés à la réduction de prix.

Le prix moins cher amène une nouvelle classe d’acheteurs potentiels qui étaient auparavant découragés par le prix exorbitant des débutants. Il augmente également le volume des transactions quotidiennes apportant une plus grande liquidité. Le volume moyen aujourd’hui est d’environ 7,5 millions d’actions. Après la scission, il pourrait quadrupler pour atteindre environ 30 millions, ce qui resserrerait les écarts acheteur-vendeur.

L’amélioration de la liquidité se répercuterait également sur le marché des options. De plus, la distance entre les prix de levée diminuera, ce qui donnera plus de flexibilité dans la sélection des grèves lors de la construction de métiers. Avec la baisse du cours de l’action, des stratégies telles que les appels couverts et les options de vente nues deviennent beaucoup plus faciles à mettre en place en raison de l’exigence de capital plus faible.

Les entreprises n’annoncent pas de scission à moins qu’elles ne pensent que le cours de leur action continuera d’augmenter. Ils signalent au marché que les affaires vont bon train et que d’autres bénéfices se profilent à l’horizon.

Attentes de volatilité

Les actions de NVDA se dirigent vers les bénéfices de ce soir perchés juste en dessous de leur plus haut historique. La moyenne mobile de 200 jours, 50 jours et maintenant 20 jours pousse toutes à la hausse pour confirmer que la tendance est à la hausse, et les taureaux maîtrisent. Malgré une valeur en plein essor au cours des dernières années, Nvidia n’a pas connu beaucoup de volatilité au cours de ses rapports trimestriels. En conséquence, le tableau des options cuit dans des attentes relativement apprivoisées.

Le mouvement du market maker est de 25 $, ce qui se traduit par un écart de 4%. La plage réelle moyenne (ATR) est actuellement de 20,88 $, donc l’écart ne devrait pas être si différent d’une journée typique. En conséquence, des stratégies telles que les strangles courts ou les condors de fer, où vous court-circuitez la volatilité et pariez moins que prévu sur les écarts boursiers, n’offrent pas une gamme de bénéfices aussi large.

Mais l’histoire de Nvidia de ne pas bouger beaucoup rend également difficile de faire basculer des stratégies de volatilité longues comme les longs chevauchements ou les étranglements dans l’événement.

Cela laisse aux commerçants deux choix. Tout d’abord, vous pouvez transmettre le rapport sur le trading et voir quels types de modèles négociables émergeront par la suite. Deuxièmement, vous pouvez suivre la tendance et la tendance haussière. Si nous nous écartons plus bas, je soupçonne que la division imminente aidera à minimiser les dommages et à attirer rapidement les acheteurs de trempettes.

Bull Puts

Pour augmenter les chances de succès, j’aime les spreads de bull put. Nous sortirons jusqu’en juillet pour construire une gamme de bénéfices plus large.

L’échange: Vendez le put de juillet 550 $ / 540 $ taureau pour 1,65 $.

Le gain maximum est de 1,65 $ et sera capturé si NVDA se situe au-dessus de 550 $ à l’expiration. La perte maximale et le coût initial de l’échange sont de 8,35 $.

A la date de publication, Tyler Craig détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

