Stock NVVE: ce qu’il faut savoir sous le nom de charge EV Jouez à Nuvve Rockets jusqu’à 50%

Aujourd’hui, les actionnaires de Nuvve (NASDAQ:NVVE) et NVVE enregistrent des gains massifs de plus de 50% au moment de la rédaction. Cette décision coïncide avec quelques annonces clés faites par l’entreprise.

Source: Shutterstock

Globalement, ce mouvement massif aujourd’hui coïncide avec un sentiment relativement haussier autour des actions d’énergie propre. Cependant, Nuvve a quelques catalyseurs spécifiques à l’entreprise en jeu, poussant le stock NVVE à la hausse aujourd’hui.

Voyons ce que cela représente pour les investisseurs qui ne sont pas au courant.

L’action NVVE s’envole sur les bénéfices et l’annonce de JV

Premièrement, Nuvve a annoncé ses résultats financiers préliminaires pour le premier trimestre 2021. Ces résultats ont mis en évidence certains des jalons que la société V2G a franchis au cours du dernier trimestre. Parmi ceux-ci, les premières livraisons d’autobus scolaires compatibles V2G par Oiseau bleu en mars se reflétaient dans les états financiers de l’entreprise. Les coûts d’exploitation plus élevés liés aux ventes de bornes de recharge aux États-Unis ont nui au bénéfice net ce trimestre. Les revenus sont restés à peu près stables d’une année à l’autre, en partie en raison d’une baisse des revenus de subventions.

En outre, la société a noté que son 10-Q final serait retardé en raison des exigences liées à la SEC concernant la comptabilisation des bons de souscription pour les sociétés post-SPAC. Ce sont de vieilles nouvelles, les investisseurs semblent donc ne pas tenir compte du retard. En conséquence, la publication des résultats préliminaires de la société semble être perçue de manière positive par le marché en ce moment.

Deuxièmement, et peut-être plus important encore, Nuvve a annoncé aujourd’hui une joint-venture avec Partenaires Stonepeak. Stonepeak est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans les infrastructures. L’objectif de cet accord est de former une nouvelle coentreprise d’infrastructure durable nommée Levo Mobility LLC.

L’objectif avec Levo sera d’accélérer l’adoption de la technologie propriétaire V2G de Nuvve dans les flottes électriques. Stonepeak s’est engagé à investir jusqu’à 750 millions de dollars dans la coentreprise. L’objectif de Levo sera d’accroître sa part de marché dans l’électrification émergente des bus scolaires. Compte tenu des progrès réalisés par Nuvve dans ce domaine, il semble que les investisseurs considèrent cette joint-venture comme prometteuse.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.