Stock OCGN : 2 grandes raisons pour lesquelles Ocugen gagne aujourd’hui

L’un des acteurs surprenants d’aujourd’hui se trouve être un fabricant de vaccins Ocugen (NASDAQ :OCGN). Actuellement, l’action OCGN est en hausse de près de 10% aujourd’hui, lors d’une journée relativement forte sur tous les indices.

Source : Shutterstock

Cette décision indique que l’intérêt des investisseurs pour ce titre reste fort. Le vaccin Covid-19 d’Ocugen, co-développé avec une société indienne Bharat Biotech, est celui qui a suscité beaucoup d’intérêt autour des actions de l’OCGN dans le passé. En fait, cela a été un Reddit favori et un stock de mème potentiel qui a été très volatil ces derniers temps. Alors que le déploiement de la vaccination continue de s’accélérer à l’échelle mondiale, les investisseurs semblaient avoir largement perdu tout intérêt pour ce titre.

C’est-à-dire jusqu’à récemment.

Plongeons-nous dans deux grandes raisons pour lesquelles Ocugen voit une nouvelle vie aujourd’hui.

L’OCGN s’envole sur des catalyseurs clés

Le premier catalyseur clé qui a enthousiasmé les investisseurs dans les actions de l’OCGN est le potentiel d’approbation de ce vaccin au Canada. Santé Canada a récemment reconnu qu’il examinait ce vaccin. Si Ocugen prenait pied sur le marché canadien, cela pourrait être un grand coup de pouce pour Ocugen (le partenaire américain de Bharat) pour gagner du terrain sur le marché américain. Il y a donc un élément spéculatif en jeu ici.

Le deuxième catalyseur, et peut-être le plus important, pour l’action OCGN est les bénéfices à venir de la société. Ocugen devrait publier ses résultats demain, et les investisseurs semblent être étourdis par cette action. Les bénéfices sont aléatoires, il semble que les investisseurs parcourront le rapport pour toute mise à jour sur les approbations de vaccins. Si le candidat Covid-19 de la société est plus avancé dans le processus d’approbation que ce qui a été annoncé précédemment, il est possible que ce stock puisse éclater.

En conséquence, l’action OCGN reste un choix hautement spéculatif que les investisseurs semblent prêts à investir aujourd’hui.

