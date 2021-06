Stock OCGN: les fans d’Ocugen devraient applaudir cette nouvelle COVAXIN

in

Ocugen (NASDAQ :OCGN) fait face à un peu d’adversité auto-infligée grâce à son annonce qu’il ne poursuivra pas l’autorisation d’utilisation d’urgence. Cependant, la société ne se laisse pas abattre par des attitudes baissières. Au lieu de cela, il va de l’avant avec des plans pour obtenir l’approbation complète de la FDA pour son vaccin Covid-19. La nouvelle d’un partenariat avec un fabricant donne à ceux qui sont restés fidèles au stock OCGN de ​​quoi être enthousiasmés.

Ocugen ne cherche plus à obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA, selon un communiqué de presse de la semaine dernière. C’est un coup dur pour les investisseurs spéculatifs qui misent gros sur l’entreprise, car il s’agit d’un outsider avec un énorme potentiel de hausse dans la course aux vaccins.

La société regagne un peu de confiance aujourd’hui et profite aux investisseurs qui détiennent pendant la période de volatilité. Ocugen a annoncé avoir trouvé un fabricant pour son candidat vaccin.

La société consacre beaucoup de temps à s’assurer que son vaccin Covaxin est efficace et obtiendra l’approbation complète de la FDA. L’annonce assure aux investisseurs que les choses avancent aussi vite que possible, la société étant prête à démarrer la production, la deuxième approbation arrive. Le fabricant de Covaxin aux États-Unis sera le fabricant de l’État de Washington Jubilant HollisterStier.

L’action OCGN progresse alors que les investisseurs ont des raisons d’être optimistes

À travers tout cela, les investisseurs ont des raisons de devenir haussiers. Ocugen manque peut-être EUA, mais cela n’a plus beaucoup d’importance. Les États-Unis se rapprochent de l’immunité collective, la FDA ne recherche donc plus de vaccins rapides. L’opportunité pour Ocugen semble être à la hausse au Canada, où les niveaux de vaccination stagnent. L’entreprise peut chercher à accaparer ce marché.

C’est pour ces raisons que l’OCGN voit un bon coup de pouce sur la séance de bourse d’aujourd’hui. L’action OCGN a connu une augmentation de plus de 15% lorsque la cloche a sonné ce matin, et tout au long de la journée, elle a vu ses échanges augmenter de 50% par rapport à son volume moyen. En fin de compte, l’action OCGN s’est stabilisée à un gain de 2% sur la journée, avec des perspectives légèrement plus haussières.

