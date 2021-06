Stock OCGN : quand il s’agit d’Ocugen, je suis damné si je le fais ou pas

Je devrais savoir mieux que de faire des prévisions de prix sur les actions de biotechnologie comme Ocugen (NASDAQ :OCGN). De toute évidence, je n’ai aucune idée de la direction prise par les actions de l’OCGN.

Début mai, j’ai écrit un article sur le candidat vaccin Covid-19, suggérant qu’il semblait prêt à dépenser 18 $ par action. Il venait de doubler de prix en avril. Les choses allaient bien pour Bharat Biotech, son partenaire indien. Le potentiel américain semblait réel, sinon aussi explosif qu’on le pensait autrefois.

Pour ma défense, j’ai terminé mon article du 5 mai en fournissant une mise en garde majeure.

«Pour moi, l’incertitude persiste. Ainsi, si vous êtes un investisseur spéculatif, j’essaierais de voir si l’action OCGN revient à un chiffre avant d’appuyer sur la gâchette », ai-je écrit.

« Bien sûr, je pensais que ce n’était rien de plus qu’un penny stock il y a moins de deux mois, alors que sais-je ? »

Étant donné qu’il est revenu à un chiffre, je devrais être prêt à en faire un achat spéculatif à ce stade de la procédure. Alors, pourquoi pas moi ?

Eh bien, comme le titre l’indique, il semble qu’en ce qui concerne l’OCGN, je suis damné si je le fais, et je suis damné si je ne le fais pas.

Dans cet esprit, examinons les deux arguments.

L’action OCGN est un achat à un seul chiffre

Ocugen a annoncé le 3 juin que Bharat Biotech avait étendu son accord de co-développement, d’approvisionnement et de commercialisation pour Covaxin afin d’inclure le Canada ainsi que ses droits existants pour le marché américain.

“Alors que nous travaillons à la soumission de la demande d’utilisation d’urgence aux États-Unis, nous demanderons simultanément une autorisation en vertu d’une ordonnance provisoire pour une utilisation d’urgence au Canada”, a déclaré le communiqué de presse d’Ocugen.

« Nous pensons que COVAXIN a le potentiel de jouer un rôle clé pour sauver des vies de COVID-19 aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’à travers le monde, en raison de la forte réponse immunitaire qu’il génère contre plusieurs antigènes. »

Dans un accord similaire à son accord américain, Ocugen versera à Bharat Biotech un paiement initial, un autre paiement lors de la première vente de Covaxin au Canada, puis partagera 55 % des bénéfices futurs de la vente du vaccin au Canada.

Je me suis toujours demandé pourquoi le Canada n’était pas inclus dans l’accord initial. Les deux pays travaillent ensemble sur un plan de partage de vaccins. Si la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis accordait une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à Covaxin, le Canada se conformerait peu après.

Si Ocugen obtenait l’approbation de l’EUA aux États-Unis, le Canada serait comme de la sauce.

Le 26 mai, Ocugen a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour soumettre sa demande d’EUA en juin. Une fois soumis, il entreprendra d’autres discussions préalables à la demande de licence de produits biologiques (BLA) avec la FDA.

Dans le cas de Moderna (NASDAQ :ARNm), le fabricant de vaccins a soumis sa demande d’EUA le 30 novembre. Il a été approuvé le 18 décembre pour une utilisation d’urgence sur les personnes âgées de 18 ans ou plus. Cela a donc pris un peu moins de trois semaines.

En supposant que la FDA soit désormais plus efficace pour approuver les vaccins pour l’EUA, supposons qu’il faut deux semaines pour approuver Covaxin. Cela signifie qu’il sera approuvé pour une utilisation au plus tard à la mi-juillet.

C’est une excellente nouvelle.

Il revient au statut Penny Stock

Le plus gros problème d’Ocugen en ce moment est que la FDA a déplacé la ligne de but. Par cela, je veux dire qu’il a révisé ses directives pour l’approbation de l’EUA.

Keith Speights de Motley Fool, qui écrit sur les soins de santé pour la publication et consulte et travaille dans le secteur depuis de nombreuses années, estime que ces nouvelles directives remettent en question la question de savoir si la FDA la considérera même comme la demande EUA d’Ocugen.

« Dans le communiqué de presse d’Ocugen annonçant son intention de déposer une demande d’EUA en juin, la société a déclaré qu’elle ‘attendait les commentaires’ de la FDA sur la soumission de son dossier principal. Cela ne ressemble pas à des “retours de la FDA au début et tout au long du processus de développement”, a écrit Speights le 3 juin.

Si je devais recommander aux investisseurs spéculatifs d’acheter des actions à des prix actuels proches de 9 $ et que la FDA fermait la porte à un processus d’approbation rapide de l’EUA, quiconque suivrait ma recommandation examinerait presque certainement un prix de l’action proche ou au statut de penny stock.

En mars, j’ai discuté Novavax (NASDAQ :NVAX) concernant Ocugen, soulignant que Novavax attendait l’approbation de l’EUA dans le courant du mois de mai. Cependant, comme nous le savons maintenant, Novavax a repoussé son calendrier au troisième trimestre ou entre juillet et septembre.

Alors, que dire d’Ocugen ne fera pas la même chose ? Je dirais que les chances sont élevées que nous ne verrons pas de demande d’EUA avant au moins juillet.

Pourquoi? Parce qu’Ocugen sait qu’il n’a qu’un seul coup (pardonnez le jeu de mots) pour bien faire les choses avec la FDA.

La ligne de fond

À ce stade, je ne sais pas si Ocugen obtiendra le feu vert de la FDA cet été. Ou pas du tout, d’ailleurs.

Ce que je sais, c’est que je ne peux pas en toute conscience recommander les actions OCGN au-dessus de 5 $ à ce stade, car, chaque jour qui passe, il devient moins probable qu’Ocugen réussisse.

Comme je l’ai dit en haut, je suis damné si je le fais, et je suis damné si je ne le fais pas.

