Stock ORCL : un examen plus approfondi d’Oracle, Cerner et le cloud du menteur

C’était l’année Oracle (NASDAQ :ORCL) a finalement été reconnu comme un acteur du cloud. Lorsque l’action ORCL a atteint son plus haut niveau historique le 6 décembre, les investisseurs envisageaient un gain de 67% depuis le début de l’année. Aujourd’hui, les actions sont en hausse d’un peu plus de 40 %, grâce en partie au downdraft d’omicron mais aussi grâce au rachat par Oracle de Cerner (NASDAQ :CERN) pour 28,3 milliards de dollars.

Il s’agit d’un accord entièrement en espèces qui nécessitera qu’Oracle fasse des emprunts. Fin novembre, Oracle a coté environ 23 milliards de dollars de liquidités et de valeurs mobilières de placement contre 74,4 milliards de dollars d’emprunts non courants.

L’acquisition de Cerner donne à Oracle une part importante du marché de l’informatique de santé, derrière Systèmes épiques. L’idée d’Oracle est que cette décision en fait un acteur majeur du cloud de la santé.

Le nuage du menteur

Oracle était en retard sur le cloud, qui repose sur des logiciels open source et des puces standardisées bon marché.

Le co-fondateur Larry Ellison, qui à 77 ans dirige toujours l’entreprise et est son principal actionnaire, s’est ouvertement opposé à l’open source. Plus notoirement, Oracle a acheté Sun Microsystems, un important sponsor open source en 2009. Après la conclusion de l’accord, Oracle a cherché à rendre les outils open source de Sun propriétaires. Il a même mené une bataille de dix ans devant les tribunaux avec Google pour les revenus de Java, qu’il a perdu cette année devant la Cour suprême.

Depuis l’adoption du cloud, cependant, la fortune d’Oracle a augmenté, tout comme celle d’Ellison. Il est aujourd’hui un milliardaire d’une valeur de 122,5 milliards de dollars.

Les critiques qualifient les produits d’Oracle de « faux cloud ». Les outils propriétaires d’Oracle y sont toujours intégrés. Ellison appelle cela un « nuage autonome ». Cela a créé une forme de « poker du menteur » dans le cloud.

Comme l’a écrit récemment l’analyste de longue date Matt Asay, près d’un tiers des professionnels des technologies de l’information (IT) déclarent être « natifs du cloud » et 37 % déclarent qu’ils prévoient de le devenir dans deux à trois ans. Mais seulement 6 % environ des dépenses informatiques sont aujourd’hui consacrées aux services cloud. Dire que vous aimez les économies du cloud open source et tirer pleinement parti de ces économies sont deux choses différentes.

Contrôle des soins de santé

Ce clivage entre ce qui est fait et ce qui est dit est particulièrement répandu dans les soins de santé.

En théorie, vos données de santé vous appartiennent. En pratique, il appartient au groupe hospitalier qui le collecte. La loi fédérale est très stricte sur le partage. Cela a ralenti l’adoption du cloud, ainsi que le coût initial de l’installation de solutions non cloud au début des années 2010.

Le PDG de Cerner, David Feinberg, mène cette bataille depuis des années. Il n’a rejoint Cerner qu’en octobre. Auparavant, il travaillait à Alphabet (NASDAQ :GOOG, GOOGL), où il a dirigé Google Health.

Cet accord lie l’entreprise à un opérateur de cloud semi-propriétaire. Cerner est un client important depuis Amazon (NASDAQ :AMZN) Services Web. Finalement, la plupart de ces revenus seront transférés à Oracle.

Pourtant, l’accord pourrait être énorme pour les clients Oracle et Cerner. Oracle offrira à ces clients la protection d’une opération propriétaire, ainsi que le halo cloud. Le logiciel actuel de Cerner est étroitement intégré à celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT). Oracle bénéficiera désormais de cette intégration.

Le résultat sur ORCL Stock

Pour une entreprise de cloud computing, les actions ORCL sont toujours très bon marché. Sa capitalisation boursière est inférieure à 6 fois les revenus de l’exercice 2021 de 40 milliards de dollars. En effet, les revenus n’ont pas beaucoup progressé depuis 2018, alors qu’ils s’élevaient à 39,4 milliards de dollars.

Le cloud n’a pas encore fait ses preuves dans les revenus d’Oracle, car une grande partie d’Oracle reste liée à des centres de données à l’ancienne. Cerner offre une croissance instantanée, avec un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars estimé pour cette année. Il offre également d’énormes opportunités dans le monde hésitant des soins de santé, où Amazon, Microsoft et Alphabet n’ont connu qu’un succès limité depuis une décennie.

Les entreprises de soins de santé sont moins intéressées par les économies du cloud que par sa flexibilité. Le contrôle des données reste primordial. C’est ce qui a tenu les grands acteurs de l’informatique à l’écart des soins de santé pendant si longtemps. L’accord Oracle-Cerner est la première rupture de ce barrage. Bien que ce ne soit pas aussi gros qu’Oracle l’annonce, c’est un signe des choses à venir.

