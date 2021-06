Stock ORPH: ce qu’il faut savoir alors qu’Orphazyme apparaît à nouveau avant le catalyseur du 17 juin

in

La foule des stocks de mèmes vise de nouvelles cibles et une société de traitement des médicaments orphelins Orphazyme (NASDAQ :ORPH) est ainsi en hausse de près de 90 % aujourd’hui. L’action ORPH se négocie de manière irrégulière depuis la semaine dernière, à un moment donné en hausse de plus de 1000% le vendredi 11 juin.

Source : Shutterstock

Le volume d’échanges de 115 millions d’actions le jour de la rédaction a considérablement augmenté par rapport à un volume d’échanges quotidien moyen de 1,3 million. La direction d’Orphazyme a publié vendredi un communiqué de presse indiquant qu’il n’y avait aucune raison pour le mouvement des actions.

La Food and Drug Administration des États-Unis a fixé une date d’examen au 17 juin pour le médicament candidat clé de l’action ORPH, l’ariclomal, qui sera utilisé pour traiter la maladie de Niemann-Pick de type C.

La société explore également l’efficacité de l’ariclomal dans le traitement d’autres maladies orphelines, bien que cette entreprise n’ait pas encore donné de résultats positifs. Deux essais de phase 2/3 différents pour le traitement de la myosite à inclusions et de la sclérose latérale amyotrophique n’ont pas atteint leurs critères d’évaluation principaux et secondaires. Dans le rapport annuel 2020 de la société, publié en mars 2021, les marchés adressables pour IBM et la SLA représentaient 45 000 des 62 000 patients pour les quatre maladies discutées.

L’action ORPH est actuellement couverte par deux analystes, avec un consensus de prix de 16 $. C’est plus de 15 % de moins que son prix actuel de 18,88 $. Les négociants en actions de Meme ont annoncé leur intention d’envoyer Orphazyme sur la lune, mais il est difficile de croire que l’action ne se dégonflera pas après les résultats de la FDA, même s’ils sont positifs.

A la date de publication, Vivian Medithi n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/06/orph-stock-what-to-know-as-orphazyme-pops-again-ahead-of-june-17-catalyst/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC