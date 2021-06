Stock ORPH: La grande nouvelle qui fait gagner Orphazyme rouge aujourd’hui

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Orphazyme (NASDAQ :ORPH) et le stock ORPH ont de quoi se réjouir. Au milieu de quelques annonces importantes, cette société biopharmaceutique a récemment attiré beaucoup d’attention pour son traitement expérimental contre la maladie de Niemann-Pick.

Source : Shutterstock

Pourquoi?

Eh bien, ce médicament a été rejeté par la Food and Drug Administration des États-Unis le 18 juin. Depuis lors, les actions de cette société biopharmaceutique ont été réduites de moitié environ, se négociant en dessous de 8 $ aujourd’hui.

Cela dit, un certain nombre de facteurs récents ont soutenu le stock d’ORPH ces dernières semaines. Rapporte que Goldman Sachs (NYSE :SG) a pris une participation d’au moins 5% dans ORPH a envoyé des actions à la hausse la semaine dernière. Cette semaine, la société a quelques nouvelles supplémentaires à signaler. Ensemble, ils semblent soutenir le titre, car il se négocie environ 10 % plus haut aujourd’hui.

Examinons ce qui a été annoncé et pourquoi les investisseurs redeviennent optimistes sur l’action ORPH.

Deux annonces soutiennent le stock ORPH

Aujourd’hui, Orphazyme a annoncé les résultats intermédiaires sur 24 mois d’un essai d’extension en ouvert pour son médicament arimoclomol visant la maladie de Niemann-Pick. Ces données ont été présentées dans le cadre de la conférence scientifique Parseghian sur la maladie rare.

La société souligne quelques résultats plutôt positifs de cet essai. En conséquence, il semble que les investisseurs évaluent une probabilité accrue que la FDA change d’avis sur ce médicament. Bien que les perspectives du médicament arimoclomol de la société restent incertaines, ces résultats semblent indiquer une certaine probabilité de succès.

De plus, Orphazyme a également annoncé un plan de restructuration. L’entreprise a l’intention de réduire ses effectifs d’environ deux tiers, dans le cadre d’une stratégie d’économies. En effet, son objectif reste de poursuivre les voies réglementaires d’approbation en Europe et aux États-Unis En conséquence, alors que le récent rejet de la FDA était un pas en arrière, la société est en train de recentrer ses efforts. Les investisseurs semblent aimer ce qu’ils voient avec la stratégie de réduction des coûts. En conséquence, l’action ORPH bénéficie d’un certain soutien à la suite de ces mouvements.

Comme pour les autres jeux biopharmaceutiques à un stade précoce, les actions ORPH comportent un risque important. En conséquence, les investisseurs doivent pratiquer une discipline de portefeuille appropriée.

