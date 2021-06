Stock ORPH: Les nouvelles de la FDA qui font plonger Orphazyme aujourd’hui

Orphazyme (NASDAQ :ORPH) démarre difficilement vendredi, l’action ORPH en baisse de plus de 50 % en pré-bourse. Cela survient après que la société de biotechnologie basée au Danemark a grimpé en flèche ces dernières semaines. En fait, plus tôt en juin, il a enregistré plus de 1 300 % de gains en une seule journée de bourse. Alors, quelle est la dernière actualité d’Orphazyme qui fait plonger ?

Source : Shutterstock

Il est important de noter qu’il n’y a pas eu de véritables nouvelles de l’entreprise à l’origine du mouvement à Orphazyme. La société de biotechnologie a en fait précisé qu’elle ne comprenait pas les gains rapides. Au lieu de cela, il semble qu’une bonne dose de spéculation sur les réseaux sociaux ait alimenté la hausse de l’action ORPH.

Cependant, il y avait une base réelle pour cette spéculation. Une grande partie de l’histoire d’Orphazyme repose actuellement sur l’arimoclomol, son principal candidat médicament. La société espère recevoir l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour l’utilisation de ce médicament pour traiter la maladie de Niemann-Pick de type C. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit d’une maladie génétique rare dans laquelle le corps est incapable de transporter le cholestérol et d’autres substances grasses. au sein des cellules. Elle est généralement dégénérative et peut souvent mettre la vie en danger.

Il semble alors qu’une grande partie de la spéculation – et des gains de 1 300 % – provenait d’un catalyseur du 17 juin pour l’arimoclomol. C’est parce que la FDA avait annoncé une date PDUFA du 17 juin pour le médicament, essentiellement une date limite pour prendre une décision sur la demande.

Pour les investisseurs alors, les jours précédant le 17 juin étaient l’occasion de parier sur une réponse positive pour Orphazyme.

Le grand ORPH Stock News Aujourd’hui

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Orphazyme et les nouveaux actionnaires d’ORPH. Ce matin, la société a partagé une mise à jour via son site Web d’entreprise. Au lieu de confirmer que la FDA avait approuvé sa demande d’arimoclomol, elle a déclaré qu’elle devait fournir plus d’informations aux régulateurs.

Plus précisément, Orphazyme a annoncé avoir reçu une lettre de réponse complète (CRL) de la FDA. Dans cette lettre, les régulateurs ont déclaré avoir besoin de plus de données quantitatives et qualitatives pour prendre une décision sur la demande d’arimoclomol. Ils recherchent des résultats supérieurs à ceux de l’essai clinique de phase 2/3.

Alors qu’est-ce qui vient ensuite? Malheureusement, le chemin à parcourir semble rocailleux pour Orphazyme. La société a déclaré que jusqu’à la fin de l’année, elle concentrera ses efforts sur l’approbation réglementaire sur le marché européen. En outre, il a déclaré qu’il réévaluerait son partenariat avec la FDA. La partie la plus importante est peut-être que la société dit qu’elle “réduira considérablement nos coûts et gèlera tous les efforts de la société non liés aux activités cliniques et réglementaires pour soutenir l’approbation du NPC”.

Gardez un œil sur le stock d’ORPH aujourd’hui. Avec cette déception, il semble que les investisseurs peuvent s’attendre à une nouvelle volatilité d’Orphazyme jusqu’à ce qu’il puisse partager une mise à jour positive.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.