Stock PBTS: L’énorme actualité de l’exploitation minière Crypto envoie Powerbridge en plein essor

Le minage de crypto s’est avéré être plus qu’une mode passagère ; il s’agit plutôt d’une activité si lucrative que les entreprises technologiques modifient leurs modèles commerciaux pour s’y adapter. Aujourd’hui, une autre entreprise fait ce pivot. Société de logiciels commerciaux Powerbridge Technologies (NASDAQ :PBTS) se lance dans le minage de crypto. Les investisseurs prennent note des gros gains de l’action PBTS à la suite de l’actualité.

Source : Shutterstock

Powerbridge est une entreprise technologique basée en Chine. L’entreprise a été fondée il y a plus de deux décennies dans le but de révolutionner le commerce mondial. La société a développé une multitude de progiciels destinés à augmenter l’efficacité et la traçabilité à travers les chaînes d’approvisionnement mondiales. Powerbridge s’efforce également de se diversifier et de s’impliquer dans autant d’innovations technologiques de rupture que possible.

Bien sûr, c’est une évidence alors que Powerbridge s’intéresse profondément à l’extraction de crypto. L’entreprise annonce son intention d’investir dans le secteur minier Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD).

PBTS Stock Booms sur Crypto Mining News

L’annonce de la société aujourd’hui n’est pas riche en détails. Tout ce que nous savons, c’est que la société envisage de se développer dans une certaine mesure dans le minage de crypto. Nous savons également que Powerbridge rassemble une équipe de vétérans et d’experts de la crypto-monnaie pour aider à concevoir un plan et donner des conseils à ce sujet.

Cette annonce est particulièrement intéressante, compte tenu du fait que Powerbridge est une entreprise chinoise. Le gouvernement chinois a adopté une position très dure sur le minage de crypto, l’interdisant dans de nombreuses provinces. Selon le communiqué de presse, l’implication de la société dans le minage de crypto-monnaies consistera à créer une solution d’énergie propre pour le minage, ce qui pourrait très bien aider le gouvernement à assouplir ses restrictions sur l’activité.

L’action PBTS monte en flèche à cause des nouvelles; il augmente de plus de 53% sur la séance de bourse d’aujourd’hui. Les investisseurs affluent également vers le titre. Plus de 170 millions d’actions s’échangent contre une moyenne quotidienne d’un peu moins de 3 millions.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.