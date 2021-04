Stock PFE: une histoire de croissance irrégulière, mais un investissement prometteur

Il y a quelque chose d’intrigant dans les entreprises qui ont résisté à l’épreuve du temps. De nombreuses entreprises de croissance populaires aujourd’hui ne survivront pas au prochain marché baissier lorsque les capitaux propres ou les capitaux d’emprunt se raréfieront. Mais une entreprise comme Pfizer (NYSE:PFE), qui a été fondée en 1849, a non seulement survécu à deux guerres mondiales, mais aussi à la guerre civile américaine. Il a survécu à environ 35 récessions ou dépressions depuis sa fondation. Bien sûr, cependant, il est également probable que le stock de PFE n’ait jamais attiré la même attention qu’aujourd’hui au cours de ses 170 ans d’histoire.

Pfizer est chaud en ce moment car, en collaboration avec Biontech (NASDAQ:BNTX), il a créé l’un des premiers vaccins Covid-19, qui a été autorisé pour la première fois en décembre. Selon la société, ce vaccin à lui seul pourrait rapporter 15 milliards de dollars, ce qui s’ajoute à leurs revenus annuels de base de 45 milliards de dollars.

De plus, Pfizer prévoit de livrer 200 millions de doses dans le monde d’ici mai et peut-être 2 milliards d’ici la fin de 2021. De plus, ces 15 milliards de dollars de revenus sont simplement basés sur un prix initial bas par injection. Le prix normalisé peut être de trois à quatre fois le coût initial de 19,50 $ par dose.

Dans l’ensemble, le vaccin Covid-19 de Pfizer fait des merveilles pour les gens et l’entreprise. Mais ce n’est pas la seule raison de considérer le stock PFE.

Stock PFE: un Pfizer à croissance plus rapide

Vraiment, Pfizer se transforme en une pure entreprise pharmaceutique et biotechnologique depuis un certain temps déjà.

En 2019, par exemple, PFE a fusionné son activité de santé grand public restante en une joint-venture avec GlaxoSmithKline (NYSE:GSK). Pfizer détient 32% de la nouvelle société. Cela a permis au cœur de Pfizer de croître plus rapidement sans l’activité de consommation à croissance lente. La croissance des revenus opérationnels hors vaccin Covid-19 a augmenté de 8% en 2020 et devrait augmenter de 6% en 2021. Pas mal pour un nom vieux de 170 ans.

Cela dit, les expirations de brevets pharmaceutiques sont une nuisance courante pour ces types d’entreprises et produisent souvent des résultats irréguliers. Un médicament approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis reçoit généralement un brevet de 20 ans dans lequel aucun concurrent ne peut reproduire la formule exacte.

Après l’expiration des brevets, les fabricants de médicaments génériques se lancent et produisent des médicaments identiques à des coûts bien inférieurs pour le public. À cette fin, un important cycle d’expiration des brevets est attendu en 2026 pour Pfizer.

Cependant, il existe trois réponses qui pourraient contrer la crise potentielle de l’expiration des brevets ici: pipeline, pipeline et pipeline. Pfizer dispose d’une vaste gamme de médicaments potentiels qui pourraient être commercialisés au cours des cinq prochaines années. Ils pourraient potentiellement combler l’écart d’expiration des brevets. Cela augure bien pour le stock PFE.

La solidité financière n’est généralement pas un problème pour la DFP

Une autre raison d’aimer Pfizer est sa solidité financière.

Des marges élevées et des niveaux élevés de flux de trésorerie disponibles sont monnaie courante pour les sociétés pharmaceutiques, car elles doivent récupérer les milliards dépensés en recherche et en développement de médicaments, ce qui prend souvent de nombreuses années. À la fin de 2020, PFE comptabilisait plus de 12 milliards de dollars de trésorerie et de placements à court terme ainsi que 20,2 milliards de dollars de mise en équivalence et autres placements à long terme. La dette totale s’élevait à 40 milliards de dollars, mais avec 13,5 milliards de dollars d’EBITDA en 2020 et peut-être 25 milliards de dollars attendus en 2021, les ratios d’endettement de PFE sont de bonne qualité.

Si les dépenses en capital sont augmentées à plus de 3 milliards de dollars, cela laisse 20 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles sur la base d’estimations. Le dividende en consommera près de 9 milliards de dollars, laissant environ 11 milliards de dollars pour le remboursement de la dette, les rachats d’actions ou les acquisitions. Gardez à l’esprit que c’est après avoir déjà dépensé 10 milliards de dollars en recherche et développement.

Pfizer a également versé un dividende pendant de nombreuses décennies. Actuellement, le dividende s’élève à 1,56 $ par action, ce qui équivaut à un rendement de dividende de 4,34%. Avec peut-être 20 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles, le paiement de dividende annuel de 9 milliards de dollars semble être bien couvert. Ainsi, bien que des ajustements puissent toujours être apportés – en particulier compte tenu des baisses potentielles de vaccins Covid-19 ou des futures expirations de brevets – on peut s’attendre à un rendement du dividende supérieur à la moyenne du marché pour les actions PFE à l’avenir.

En bout de ligne

En ce qui concerne Pfizer, un résultat d’exploitation stable ou un taux de croissance de l’EBITDA compris entre 6% et 8% produirait une juste valeur de l’ordre de 50 USD, selon mon évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF). Cependant, cela devient un peu compliqué en raison de la baisse potentielle des revenus de vaccination contre Covid-19 (au moins 15 milliards de dollars en 2021). Potentiellement, 2022 pourrait voir une baisse à deux chiffres des revenus si les vaccinations Covid-19 devenaient une chose ponctuelle.

Mais que se passe-t-il si des vaccinations ont lieu chaque année, comme un vaccin contre la grippe? Après les augmentations de prix potentielles mentionnées ci-dessus, cela pourrait être un résultat positif important sur les revenus et les marges. En branchant ce type de chiffres dans mes calculs DCF, le stock de PFE pourrait valoir dans les faibles 70 $ au cours des prochaines années.

Les actions PFE se négocient actuellement à environ 10 à 11 fois le ratio P / E en espèces (j’ajoute l’amortissement pour obtenir des revenus en espèces). Oui, il ne se négociera probablement pas au S&P 500 multiple de sitôt, mais atteindre un multiple de la mi-adolescence combiné à un dividende de 4% crée une excellente opportunité d’investissement en ce moment.

En bout de ligne? Considérez une position dans le stock PFE.

