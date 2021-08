Stock PINS : il est difficile de croire qu’il est devenu un achat contraire

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) naviguait fin 2020, en hausse de 250% sur l’année. Mais à l’arrivée de 2021, la volatilité s’est emparée des actions PINS.

Source : Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Le dernier exemple en est le rallye de la mi-mai au début juillet de 55 $ à 80 $. Cela a été suivi de deux semaines d’élan à la baisse qui ont fait chuter le prix de l’action PINS de près de 17 % en dessous du niveau où il avait commencé l’année.

À l’heure actuelle, la plupart des investisseurs qui se soucient des actions de la plate-forme de médias sociaux sont pleinement conscients qu’elle a publié un rapport sur les bénéfices le 29 juillet.

Je n’ai pas couvert Pinterest depuis juillet, et c’était ma première chance de discuter de ses actions en 2021. J’ai soutenu que dans deux ans, les investisseurs «supplieraient d’acheter des actions PINS» pour moins de 100 $. Il s’échangeait autour de 70 $ à l’époque.

En baisse de 20% depuis la mi-juillet, je ne peux pas croire que ce soit devenu un achat à contre-courant.

Le stock de PINS vaut-il 100 $ ?

Je crois que c’est toujours le cas. Les 28 analystes qui le couvrent ont un prix cible médian de 72 $ avec un maximum de 100 $ et un minimum de 40 $. En termes de notes, 15 l’ont comme « achat » ou « surpondération ». Un seul analyste l’a comme “vente”. Je suppose que leur prix cible est le plus bas de 40 $.

Naturellement, après avoir livré des résultats décevants au deuxième trimestre, les analystes ont recalibré leurs modèles. Par exemple, après que les utilisateurs actifs mensuels (MAU) soient tombés à 454 millions au deuxième trimestre 2021, contre 478 millions au deuxième trimestre 2021, Evercore ISI a abaissé son prix cible de 39 % à 60 $ tout en rétrogradant les PINS à « en ligne » ou neutre, de « surperformer » (surpondérer).

Selon CNBC, les analystes d’Evercore ISI ont déclaré ce qui suit dans une note aux investisseurs le 30 juillet :

“Il s’agit probablement d’une inflexion négative temporaire dans la métrique principale de PINS, mais c’est une inflexion négative, et la société semble avoir perdu bon nombre des nouveaux utilisateurs qu’elle a gagnés pendant la crise de Covid … Il y a maintenant une question ouverte quant à si PINS connaît un risque de maturation sur son marché principal, les États-Unis »

Bien que je comprenne pourquoi Evercore ISI a fait ces commentaires, je ne pense pas que cela reflète fidèlement l’ensemble des activités de Pinterest.

Tout d’abord, nous savions déjà que les MAU de Pinterest étaient gonflés, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’ils ne prennent un coup. Comme je l’ai dit dans mon commentaire de juillet, Pinterest comptait 300 millions de MAU au 30 juin 2019. Ainsi, au cours de huit trimestres, il les a augmentées de 51%. C’est 5,3 % séquentiellement par trimestre.

Je me souviens de plusieurs fois au cours des dernières années quand Netflix (NASDAQ :NFLX) a pris du recul dans sa base d’utilisateurs. Ça arrive. Les gens ont des vies. Comme les actions, vous ne devriez pas vous attendre à ce que ses MAU augmentent en ligne droite. La vie ne fonctionne pas ainsi.

Comme l’a déclaré le PDG Ben Silbermann dans la lettre aux actionnaires du deuxième trimestre de 2021, “Plusieurs tendances positives qui ont émergé pendant la pandémie se sont poursuivies au deuxième trimestre malgré ces vents contraires”.

Considérons les points positifs

Comme l’a déclaré Silbermann, Pinterest se concentre sur quatre choses en 2021 : le contenu, l’expérience utilisateur, l’assistance aux annonceurs et les achats. Regardons rapidement chacun d’eux.

Le PDG a pris deux paragraphes pour discuter du contenu, en se concentrant spécifiquement sur les épingles à idées. La fonctionnalité a été introduite en mai sur 22 marchés différents et permet aux utilisateurs de présenter du contenu vidéo à leurs abonnés. Les idées, soutient l’entreprise, durent plus longtemps que les histoires. En conséquence, les impressions quotidiennes de ces épingles d’idées augmentent de façon exponentielle de jour en jour.

C’est quelque chose à espérer en tant qu’actionnaire.

Le deuxième sujet est l’expérience de l’utilisateur, ou « pinner ». L’entreprise constate qu’elle ne maintient pas seulement les Pinners de la génération Z, mais qu’elle les développe également. Les MAU de moins de 25 ans ont augmenté à deux chiffres d’une année sur l’autre. Cette génération a été particulièrement prise par Idea Pins. Plus Pinterest peut interagir avec des groupes d’âge, mieux c’est.

Dans le cadre de ses efforts pour devenir la plate-forme de médias sociaux de choix des annonceurs, elle a lancé les enchères automatiques pour la notoriété au deuxième trimestre. Comme l’a déclaré Silbermann, près de 75 % de ses revenus ont utilisé les enchères automatiques. Je ne vais pas commencer à prétendre que je suis à 100% au courant de la façon dont cela est accompli, mais le fait qu’il soit axé sur le succès de l’annonceur me suffit.

Dès janvier 2020, je sentais que le shopping deviendrait un élément important de l’attrait de Pinterest. C’est certainement devenu vital pour la plateforme.

« Au deuxième trimestre, nous avons constaté un élan continu dans nos efforts continus pour rendre Pinterest plus achetable. Notre inventaire de produits a fait un grand bond en avant, les téléchargements de catalogues ayant augmenté de près de 50 % d’un trimestre à l’autre au deuxième trimestre », a déclaré Silbermann.

« Cette dynamique a été portée par l’extension de notre intégration Shopify aux marchands internationaux ainsi que par le lancement de notre outil de catalogue multi-flux. Nous prévoyons de commencer à tester notre intégration avec WooCommerce d’Automattic au troisième trimestre.

Tout ce que Pinterest peut faire sur le front du shopping contribuera certainement à générer des revenus publicitaires à l’avenir.

Le résultat sur le stock de PINS

Comme je l’ai répété en juillet, lorsque son revenu moyen international par utilisateur (ARPU) atteindra 1 $, Pinterest sera rentable sur une base non conforme aux PCGR.

Comment ça s’est passé au deuxième trimestre ?

L’ARPU international était de 0,36 $, soit 163 % de plus qu’au T2 2020, 227 % de plus qu’au T2 2019 et 38 % de plus qu’au T1 2021. Cependant, c’est encore loin de 1 $.

Et voilà, j’avais tort. Pinterest a réalisé des bénéfices PCGR de 69,4 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 100,7 millions de dollars l’année dernière. Il a également enregistré un bénéfice non conforme aux PCGR de 169,9 millions de dollars, contre une perte de 38,4 millions de dollars un an plus tôt.

De plus, le flux de trésorerie disponible de Pinterest – 370 millions de dollars sur les 12 derniers mois – est plus fort que jamais.

Je serais tout à fait d’accord avec les MAU pour les prochains trimestres si cela signifiait que les revenus, les bénéfices et les flux de trésorerie continuaient à s’améliorer. L’ARPU américain reste solide à 5,08 $.

Avec le pire prix cible des analystes fixé à 40 $, Pinterest est absolument l’achat de rêve d’un investisseur à contre-courant.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.