Stock PLTR: 3 grandes raisons pour lesquelles Palantir grimpe à nouveau aujourd’hui

Les investisseurs garderont un œil sur Technologies Palantir (NYSE:PLTR) stock aujourd’hui après ARK Invest ‘ Cathie Wood a doublé son avis sur le créateur de logiciels.

Les bois ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK) aurait acheté 1 514 080 actions de Palantir, d’une valeur d’environ 33 millions de dollars au cours de clôture d’hier. Selon le dépôt du fonds daté d’aujourd’hui, il détient maintenant 16 190 220 actions d’une valeur de 350,4 millions de dollars. L’action PLTR est la 19e plus grande participation du fonds d’échange.

L’achat de l’ETF intervient alors que Palantir a franchi une étape importante dans l’expansion de sa présence dans les secteurs de la santé privé et public. La société a annoncé l’embauche du Dr William J. Kassler, MD, MPH, en tant que premier médecin-chef du gouvernement américain, de International Business Machines (NYSE:IBM) Unité de santé Watson.

PLTR a développé son activité de soins de santé et, ces derniers mois, a recruté des cadres clés avec une expertise approfondie dans les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques et la santé publique. Palantir a également annoncé un partenariat stratégique pluriannuel avec Célularité, une entreprise de biotechnologie au stade clinique. Aucun détail financier de ce lien n’a été divulgué.

Pas beaucoup d’amour pour le stock PLTR

Quoi que Cathie Wood d’ARK pense de l’action PLTR, les actions sont tombées en disgrâce parmi les écrivains d’InvestorPlace.

Plus tôt cette semaine, Larry Ramer a écrit qu ‘”il est temps de se débarrasser” des actions, après que des signes de “manque de force de la société dans le secteur commercial apparaissent, alors que les récentes transactions annoncées par la société n’ont pas été très impressionnantes.” Pendant ce temps, Josh Enomoto considère la vente d’initiés chez Palantir comme «l’une des nombreuses raisons de se débarrasser des actions de Palantir».

