Stock PLTR: Aucun Spycraft n’est nécessaire pour acheter les technologies Palantir

Il y a eu raison, enfin un peu en quelque sorte. Et puis il y a long et faux. Ou peut être pas. Et quand il s’agit de Technologies Palantir (NYSE:PLTR), c’est les deux. Qu’est-ce que ça veut dire? Plongeons dans ce qui se passe et sur le graphique des prix de l’action PLTR pour le comprendre, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Cela a été appelé une action de casino risquée. Il a également été parié comme l’une des prochaines grandes choses en matière de technologie.

Depuis ses débuts sur le NYSE en septembre dernier, l’action PLTR n’a pas manqué d’ours et de taureaux. Plus célèbre encore, l’agent secret du big data a opposé le vendeur à découvert bien regardé Citron Research à la principale gestionnaire de fonds de 2020, Cathie Wood, d’Ark Invest.

La semaine dernière, et un moyen a été retiré d’une courte recommandation avec des actions proches de 32 $, c’est l’objectif de prix de 20 $ de Citron qui est devenu une réalité.

Le stock PLTR n’est pas seul

Le déroulement des actions PLTR, bien sûr, n’est pas unique. Dans l’environnement actuel de moins en moins tolérant pour les récits de croissance multiple plus élevés, localiser un stock écrasé revient à attraper du poisson dans un baril. C’est facile. DraftKings (NYSE:DKNG). Churchill Capital (NYSE:CCIV). Zoom vidéo (NASDAQ:ZM). Pourtant, un appel de 20 $ coûte 20 $, non? En fait, le dicton «un jour de retard et un dollar à court» devrait absolument venir à l’esprit.

La cible courte et audacieuse de Citron avait également un horodatage lié à la fin de l’année dernière. C’était pour le moins spécifique. De plus, le plus bas de l’action PLTR de 21,15 $ dans les suites immédiates de la recommandation courte a raté l’objectif de prix d’un peu plus d’un dollar. Mais qui compte, non? Espérons que personne. À la fin de janvier, les actions de PLTR ont atteint un nouveau record de 45 $.

En bout de ligne, si le creux de décembre à Palantir était une situation «assez bonne pour le travail du gouvernement» pour que Citron l’appelle une journée rentable, il semble que nous ne le saurons jamais. Du moins pas en temps opportun. Maman est le mot commode depuis le bref avertissement de fin novembre et le leader Andrew Left est occupé à lancer de nouvelles idées sur d’autres actions.

Monter dans l’assiette

D’un autre côté, une Ark Invest très transparente, qui met à jour quotidiennement ses avoirs, a sauvegardé le camion. Long et faux? Peut-être, mais pas entièrement non plus. Sur le papier, la position longue d’Ark sur Palantir, qui a débuté comme une entreprise de recherche d’aubaines après le smackdown post-bénéfice de février, est devenue une perte sur papier en termes non équivoques. Les actions achetées entre 25 $ et 30 $ et une accumulation supplémentaire dans les 20 $ inférieurs au cours des deux derniers mois sont aujourd’hui évaluées au prix du marché de 18,40 $.

Mais plutôt que de jeter l’éponge sur les pertes ouvertes liées à plus de 20 millions d’actions PLTR réparties entre les ETF Ark Innovation (NYSEARCA:ARKK) et ETF Internet Ark Next Generation (NYSEARCA:ARKW), le gérant du fonds est de nouveau passé à l’action.

Cette semaine, Ark a acheté plus de 3 millions d’actions entourant un autre coup porté à la valeur actionnariale ou plutôt au graphique des prix de PLTR. Plus précisément, et bien que d’autres investisseurs de Wall Street aient permis à l’objectif de prix de 20 $ de Citron de porter finalement (un peu) ses fruits avec un nouveau creux de 17,06 $ depuis le début de l’année, l’action PLTR a en fait offert de solides résultats.

Par les chiffres, Palantir a déclaré des bénéfices en ligne de 4 cents. Loin d’être une tache, PLTR a également généré une croissance des revenus de 49%, qui a facilement dépassé la rue de 332,23 millions de dollars sur des ventes de 341 millions de dollars. De plus, et également négligé, PLTR a réaffirmé ses prévisions de croissance annuelle des revenus de plus de 30% jusqu’en 2025. Oui, vous avez bien lu – les quatre prochaines années et plus.

Enfin et pour une tenue connue pour ses manières clandestines, Palantir a également annoncé qu’elle commencerait à se généraliser. Eh bien, pas exactement, mais néanmoins similaire à JP Morgan (NYSE:JPM), Carré (NYSE:SQ) et d’autres. PLTR commencera à accepter Bitcoin (CCC:BTC-USD) à titre de paiement et de réflexion sur les investissements supplémentaires sur le marché de la finance décentralisée (DeFi).

Tableau des prix hebdomadaires de l’action PLTR

Source: Graphiques par TradingView

Comme le dit le dicton, eh bien un peu en quelque sorte, si vous l’avez aimé dans les 20 $, vous devez l’aimer chez les adolescents. En fait, vous ne le faites pas. Mais Cathie le fait et compte tenu du rapport de PLTR, l’interprétation est qu’il est temps de profiter de la conviction moins enthousiaste d’autres investisseurs.

En entrant dans la session de vendredi, Palantir se préparait comme une bougie de décision doji hebdomadaire qui se formait autour du niveau de retracement de 76% du stock PLTR à vie. L’attente de la confirmation hebdomadaire ne peut pas être mise en cause. Dans l’état actuel des choses, un signal d’achat supérieur à 20,30 $ équivaut à un risque de modèle de 16% si un stop-loss est placé sous le plus bas du doji de 17,06 $. Mais je suis en faveur d’une autre avenue pour PLTR en ce moment.

Compte tenu de l’approbation initiale du PLTR par les investisseurs après les résultats de mardi et de l’appréciation d’un environnement bien usé et averse au risque qui flirte maintenant avec les extrêmes historiques de l’indice de peur VIX, un collier de 22 $ / 30 $ d’août est une stratégie privilégiée pour obtenir une exposition plus intelligente, de temps en temps. le graphique des prix Palantir.

A la date de publication, Chris Tyler et / ou les comptes sous gestion, détenaient des positions longues sur PLTR, DKNG, ARKK et leurs dérivés. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont strictement destinées à des fins éducatives uniquement. L’utilisation de ce contenu relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.