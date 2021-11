Stock PROG: J’ai presque confondu la descendance avec l’assurance progressive

L’une de mes affectations de stock pour cette semaine était le stock PROG. C’est le symbole de la biotechnologie basée à San Diego Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME).

Pendant un moment, j’ai été excité quand j’ai vu le stock sur ma liste de couverture. J’aime Assurance progressive (NYSE :RPG). En novembre 2018, j’ai mis l’assureur IARD sur ma liste de 7 entreprises dirigées par des femmes offrant des rendements hors normes. Son PDG Tricia Griffith est de premier ordre. L’action PGR a augmenté de 77% depuis lors.

Hélas, j’ai été chargé de couvrir la société de biotechnologie spécialisée dans les produits de test moléculaire tels que Preecludia, un test qui exclut la prééclampsie, une condition de tension artérielle liée à la grossesse. Elle est également spécialisée dans les médicaments gastro-intestinaux et les biothérapies orales.

Bien que tout cela semble important, les investisseurs ne semblent pas encore convaincus, car le pourcentage de flottant court s’élève à près de 23%. Et je peux voir pourquoi.

La descendance voit son chiffre d’affaires en forte baisse

Progenity a publié ses résultats du troisième trimestre mercredi après la clôture. Étant donné que l’action PROG est en baisse de plus de 15% depuis l’annonce, il est sûr de dire que Wall Street n’a pas été trop impressionné.

La société a déclaré une perte trimestrielle de 43,7 millions de dollars, ou 0,38 $ par action ajustée. C’était mieux que ce que les analystes attendaient et bien inférieur à la perte de 0,71 $ par action par rapport au trimestre de l’année dernière. Les revenus, cependant, n’ont atteint que 180 000 $.

Les derniers trimestres n’ont guère été meilleurs. La société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre le 12 août, faisant état de 463 000 $ de revenus et d’une perte trimestrielle de 78,5 millions de dollars. Si vous excluez ses activités abandonnées, la perte de Progenity était de 41,4 millions de dollars, soit 137 % de plus qu’au premier trimestre 2021, lorsqu’elle avait enregistré une perte de 17,5 millions de dollars au titre des activités poursuivies.

Les entreprises de biotechnologie déclarant des pertes ne sont pas rares. Et la société a réussi à afficher 24,5 millions de dollars de revenus au premier trimestre et 14,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020. Mais, si vous êtes comme moi, vous vous demandez ce qui s’est passé en 2021 pour réduire les ventes de manière aussi drastique.

Eh bien, comme l’indique son Q2 2021 10-Q, Progenity a subi une transformation stratégique en juin qui a fermé son laboratoire de génétique à Ann Arbor, Michigan, qui a généré la part du lion de ses revenus grâce aux services de test de son laboratoire. Au lieu de cela, l’entreprise se concentrera désormais sur la recherche et le développement.

Progenity a un nouveau PDG

Plus tôt cette semaine, Progenity a annoncé qu’Adi Mohanty prendra la relève en tant que PDG, remplaçant le PDG et directeur financier par intérim Eric d’Esparbes.

« Adi Mohanty est un chef d’entreprise expérimenté dans le domaine de la biotechnologie avec une feuille de route de plusieurs développements et approbations de produits réussis, suivis d’une commercialisation rapide », a déclaré le communiqué de presse de la société.

C’est exactement le genre de personne que vous voulez en charge d’extraire la valeur qui se trouve entre ses quatre murs. Dieu sait que ce n’était pas le laboratoire d’Ann Arbor de l’entreprise, sinon ce serait toujours une partie de l’entreprise.

Comme l’a souligné Jim Halley de The Motley Fool en octobre, la société pense que Preecludia peut s’avérer être un test qui génère 3 milliards de dollars de revenus annuels. C’est le travail de Mohanty de faire en sorte que cela se produise. Je suis sûr que le vétéran de la biotechnologie obtient beaucoup d’options d’achat d’actions et de subventions pour que cela en vaille la peine.

Je comprends pourquoi le nouveau PDG pourrait être excité. Malheureusement, je vois peu de choses qui suggèrent que cette excitation portera ses fruits de sitôt.

Le résultat sur le stock PROG

Seule une action mème pourrait susciter ce genre d’intérêt des investisseurs et être évaluée à près de 450 millions de dollars sans aucune chance de revenir de sitôt à ses niveaux de revenus de 2020.

Comme mon collègue d’InvestorPlace Alex Sirois l’a récemment déclaré, il existe de nombreuses biotechnologies qui font exactement la même chose que Progenity – perdre de l’argent et fidéliser les investisseurs – mais pour moins cher.

Si vous envisagez d’investir dans les actions PROG, ne le faites pas. C’est si simple.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.