Stock PROG : La descendance a trop de problèmes, pas assez d’argent ?

Dans un blitz record d’offres publiques initiales (IPO) comme Progenity (NASDAQ :PROGRAMME), vous allez rencontrer deux faits incontestables. Premièrement, les investisseurs de détail auront davantage d’opportunités de mettre leur argent au travail (ou à risque). Deuxièmement, toutes ces introductions en bourse récentes ne connaîtront pas un succès démesuré. À première vue, le stock de PROG se dirige vers la partie défavorable du spectre.

Selon les données de Google Finance, les actions ont chuté de près de 11,17% sur une base d’un an à compter d’aujourd’hui. Depuis le début de l’année, l’action PROG s’apprête à chavirer à 16,70 %. Pour toute personne optimiste quant à ses efforts de récupération, je reconnais que tout peut arriver. Cependant, l’encre cramoisie rappelle que vous devez être prudent avec les introductions en bourse.

Oui, les introductions en bourse ont du piquant et dans un esprit de transparence totale, j’ai largement couvert le sujet – y compris la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) ultra-populaire – pour Benzinga. Mais vous devez également prendre des décisions en fonction de ce qui vous convient, et non de ce que la société émettrice veut que vous croyiez.

N’oubliez pas que vous êtes sceptique lorsque vous avez affaire à un vendeur de voitures d’occasion gluant dans un quartier délabré. Vous devriez avoir le même scepticisme avec les actions PROG ou toute introduction en bourse.

Cela ne veut pas dire que Progenity n’a pas d’attrait à l’envers parce que c’est le cas. Selon son formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la société se spécialise sur les « marchés des tests moléculaires aux États-Unis au service des prestataires de soins de santé des femmes dans les domaines de spécialité de l’obstétrique, de la gynécologie, de la fertilité et de la médecine fœtale maternelle ».

Dans le monde, les experts prévoient que le marché plus large des diagnostics pour la santé des femmes atteindra 36,6 milliards de dollars d’ici 2025, contre 25 milliards de dollars générés en 2020. Cela correspond à un TCAC de 7,9 %, présentant une solide toile de fond pour Progenity.

Une myriade de points d’interrogation Haunt PROG Stock

De plus, les sous-segments ciblés de Progenity présentent également un marché adressable robuste. Par exemple, le « marché mondial de la surveillance fœtale devrait atteindre 5,2 milliards de dollars d’ici 2026 contre 3,7 milliards de dollars en 2021, à un TCAC de 7,2% de 2021 à 2026 », indique une conclusion de ResearchAndMarkets.com.

En outre, d’autres données d’Emergen Research indiquent que la taille du marché mondial in vitro pourrait atteindre 118,44 milliards de dollars en 2028. Si tel est le cas, c’est encourageant pour l’action PROG à un niveau d’actualité car cela incite théoriquement les investisseurs à tenter leur chance, en particulier aux prix actuellement déflatés. .

Néanmoins, l’action PROG est risquée en raison d’une myriade de problèmes qui continuent de peser sur le récit fondamental. Comme indiqué dans son 10-Q, la direction recentre actuellement ses efforts et ses ressources, cherchant des « alternatives stratégiques » pour son affiliation avec Diagnostic Avero, une entreprise qui offre des services de dépistage prénatal des porteurs et de dépistage prénatal non invasif.

C’est une distraction pour l’action PROG, car les investisseurs préfèrent la clarté, en particulier lorsque vous traitez avec une entreprise ambitieuse comme Progenity. Gardez à l’esprit que l’entreprise a perdu 43,7 millions de dollars contre un chiffre d’affaires de 182 000 $ au troisième trimestre.

Maintenant, subir des pertes n’est pas nouveau dans cet espace. Cependant, l’entreprise en a accumulé pas mal en 2018 et 2019. D’ailleurs, mon collègue d’InvestorPlace Ian Bezek explique que ce n’était pas le pire.

En juillet 2020, le ministère américain de la Justice a annoncé un règlement avec Progenity dans lequel la société devait payer 49 millions de dollars pour « régler les frais liés à la facturation frauduleuse et aux pots-de-vin ». Ensuite, vous tenez compte de la liquidation susmentionnée de l’activité de test – qui est au cœur du récit fondamental de l’action PROG – et vous vous retrouvez dans une situation très précaire.

Je ne dis pas que vous ne pouvez pas gagner de l’argent avec l’enthousiasme récent du short-squeeze. Mais vous devez connaître tous les faits avant de plonger.

Une traînée de Covid à long terme?

Sur son formulaire 10-Q, Progenity a divulgué les facteurs de risque liés à la pandémie de Covid-19. La direction a mentionné les facteurs généraux liés à la crise sanitaire mondiale, notamment les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pressions économiques. Mais le virus pourrait également avoir un impact direct sur le stock de PROG.

Comment? Selon Scientific American, la « pandémie a causé un baby-bust, pas un boom ». Par conséquent, même si Progenity met de l’ordre dans ses affaires, le marché adressable total pour l’activité principale pourrait être inférieur aux prévisions initiales.

Pour moi, cela ne fait qu’ajouter plus de questions en plus d’un échange déjà discutable. En fin de compte, vous devriez faire ce qu’il vous plaît, mais les investisseurs averses au risque voudront peut-être y réfléchir à deux fois avant de placer un pari.

