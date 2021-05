Stock PSFE: Paysafe est prêt pour des gains à long terme grâce à la montée en puissance d’iGaming

Paysafe (NYSE:PSFE). Depuis lors, les actions PSFE ont oscillé énormément. Mais ce mois-ci, l’action PSFE a chuté de près de 25%.

Cela ne devrait pas être une surprise, car la plupart des actions SPAC perdent de la vigueur après la clôture d’une fusion. En fait, une étude récente a révélé que les SPAC avaient tendance, en moyenne, à perdre un tiers de leur valeur après la fusion.

Cela étant dit, toutes les actions SPAC ne sont pas un échec après la fusion. Une bonne étude de cas est DraftKings (NASDAQ:DKNG), qui a fusionné avec Diamond Eagle Acquisition, un SPAC, et SBTech, un fournisseur de solutions de paris sportifs interentreprises (B2B).

La société de sports fantastiques au quotidien est en hausse de 40,23% en un an. Certes, cela relève en grande partie de la spéculation intrinsèque. Pourtant, cela vous dit que toutes les actions SPAC ne s’effondreront pas dans les semaines suivant leurs débuts sur les marchés.

Pour en revenir à Paysafe, je m’attends à ce que l’action se débatte à court terme. Les coûts SPAC peuvent être difficiles à surmonter, même avec un candidat solide à la fusion. De plus, les commerçants de détail prendront des bénéfices et les investiront ailleurs après la fin de l’euphorie initiale de la SPAC.

Mais à long terme, Paysafe est bien placé pour profiter de la croissance explosive d’iGaming. Et cette entreprise a une histoire de succès, ce que la plupart des cibles du SPAC ne peuvent pas se vanter.

Stock PSFE: de solides catalyseurs pour une croissance durable

Paysafe est un mélange de fintech et d’iGaming – deux industries qui s’attendent à une croissance rapide au cours de la prochaine décennie. La société relie les entreprises et les consommateurs grâce au traitement des paiements, aux portefeuilles numériques et aux solutions de paiement en ligne. Sa gamme de produits associe une importante activité de fusions et acquisitions (M&A) à une croissance organique impressionnante.

Le portefeuille numérique de Paysafe, Skrill, est particulièrement impressionnant. La plateforme est active dans plus de 120 pays et prend en charge 40 devises différentes. Cette verticale commerciale a un énorme marché total disponible. Les estimations varient, mais un rapport s’attend à ce que l’industrie mondiale des paiements numériques augmente de 22% pour atteindre plus de 6,6 billions de dollars en 2021.

Pour l’avenir, Paysafe prévoit un TCAC de 11% de l’exercice 2020 à 2023. Les revenus et le BAIIA devraient atteindre 1,88 milliard de dollars et 660 millions de dollars d’ici 2023, respectivement. Compte tenu du trésor de guerre dont dispose maintenant Paysafe, ces estimations présentent un avantage considérable.

D’après le dernier rapport sur les résultats de Paysafe, les choses évoluent dans la bonne direction. La perte nette du premier trimestre de l’exercice s’est établie à 49,1 millions de dollars, comparativement à 51,1 millions de dollars il y a un an. Cela s’explique en grande partie par une croissance annuelle du chiffre d’affaires de 5%.

Dans l’ensemble, Paysafe a levé 3,6 milliards de dollars grâce à la fusion. Cela comprend 2 milliards de dollars de PIPE provenant de plusieurs investisseurs institutionnels. C’est un changement important pour les acquisitions.

Envisagez d’investir sur le long terme

Avec une capitalisation boursière de 7,86 milliards de dollars, personne ne fera valoir que l’action PSFE est bon marché ou qu’elle se négocie sur des fondamentaux. Cependant, il est important de considérer le secteur dans lequel Paysafe opère.

Les évaluations dans l’espace fintech sont astronomiques. Par example, Pay Pal (NASDAQ:PYPL) et Carré (NYSE:SQ), deux entreprises relativement matures, se négocient à un bénéfice de 52,02x et 138,56x, respectivement. En conséquence, les investisseurs sont très optimistes sur les plateformes de paiement numériques, ce qui conduit à des valorisations démesurées.

Cependant, le potentiel est toujours là, en particulier pour un stock comme le PSFE.

Le segment iGaming de Paysafe est actif sur plus de 50 marchés, avec des clients comme Jeux épiques ‘ Fortnite, Roblox (NYSE:RBLX), Twitch d’Amazon (NASDAQ:AMZN) et DraftKings.

Son réseau de solutions de portefeuille numérique permet aux utilisateurs de télécharger, stocker, retirer et payer des fonds dans plus de 120 marchés via un compte virtuel. Les principaux clients comprennent Bet365, William Hill et Betfair.

Enfin, les solutions de point de vente et de commerce électronique de Paysafe permettent aux commerçants d’accepter des paiements aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Paysafe ne grandira qu’à partir d’ici

Paysafe est l’une des entreprises les plus intéressantes de l’espace iGaming. Il se concentre sur les zones à forte croissance qui augmenteront considérablement dans les années à venir.

Les investisseurs qui hésitent à investir des capitaux dans l’espace SPAC peuvent être tranquilles. Les revenus augmentent, les marges brutes sont bonnes et le modèle économique est léger. Le secteur connaîtra une croissance significative au cours de la prochaine décennie et se négociera à un prix inférieur à celui de ses pairs.

Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

