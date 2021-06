Stock PSFE : Paysafe peut-il vous offrir des retours sur iGaming ?

in

Paysafe (NYSE :PSFE) est une société basée au Royaume-Uni qui se spécialise dans le traitement des paiements liés aux jeux d’argent. Maintenant qu’elles sont devenues publiques par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), les actions PSFE sont présentées comme le meilleur moyen pour vous d’entrer dans iGaming.

Source : Sulastri Sulastri / Shutterstock.com

Bien sûr, le jeu des paiements de jeu n’est pas nouveau. Les processeurs établis ont des machines dans les casinos depuis des décennies. Mais ce qui est différent avec Paysafe, c’est que le casino vient à vous.

Le rapport du premier trimestre de Paysafe indique qu’il a traité 27,7 milliards de dollars de paiements de jeu au cours du trimestre de mars. De plus, il a généré des revenus de 337,4 millions de dollars et a enregistré une perte nette de 49,1 millions de dollars. Mais il y a plus que vous devez savoir sur PSFE avant d’aller de l’avant.

Stock PSFE : Envie de jouer ?

Alors que les revenus de Paysafe n’ont augmenté que de 5% en glissement annuel (YOY) et que sa perte nette n’a baissé que de 4%, des analystes comme Chris Markoch, contributeur d’InvestorPlace, l’apprécient beaucoup alors que l’iGaming et les paris sportifs arrivent aux États-Unis. Le rapport trimestriel de cette société indique que les revenus de l’iGaming nord-américain ont augmenté de 66% en glissement annuel. Cela inclut un lancement de crypto-monnaie avec Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE).

Cependant, il est également important de noter que la transaction SPAC de Paysafe a été finalisée à la fin du trimestre. Cela a apporté pas mal d’argent au bilan. Cela a également déclenché la nomination d’un nouveau conseil d’administration – principalement des étrangers et des experts sur les paiements ou les affaires de casino. Cela signifie que Paysafe se négocie sous son symbole boursier actuel que depuis le 1er avril. Au cours de cette période, les actions ont baissé d’environ 17%.

Cela dit, Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace, attribue cela à la chute générale des SPAC. Le mois dernier, Niel a supposé que l’action avait atteint un point d’entrée attrayant à environ 11 $ par action.

Au 8 juin, l’action PSFE clôturait à 12,08 $ par action. Il s’agit d’une capitalisation boursière de 8,74 milliards de dollars pour une entreprise qui prévoit un chiffre d’affaires d’environ 1,54 milliard de dollars pour l’ensemble de 2021. De plus, la société a récemment émis une nouvelle dette de 1,02 milliard de dollars due en 2029 afin de refinancer les dettes existantes.

iGaming aux États-Unis

Pour moi, Paysafe ressemble à un petit processeur de transaction spécialisé. Ils n’ont connu presque aucune croissance depuis les blocages de Covid-19 en 2020, car la croissance en ligne a à peine dépassé les pertes de casino.

Cependant, ce qui a poussé les analystes à battre la table pour Paysafe, c’est iGaming lui-même. C’est une chose en Europe depuis longtemps, mais elle arrive toujours dans la plupart des États-Unis parce que les législateurs des États semblent réticents à accorder des licences. Jusqu’à présent, seuls 16 États autorisent une certaine forme de jeu en ligne, tandis que seulement cinq autorisent spécifiquement les casinos en ligne.

L’hypothèse ici est que Paysafe, qui déplace les opérations vers d’Amazon (NASDAQ :AMZN) Amazon Web Services (AWS) Cloud — peut naviguer dans les nouvelles lois des États au fur et à mesure qu’elles sont promulguées. L’ajout de la crypto-monnaie comme mécanisme de paiement est considéré comme la cerise sur le gâteau. Mais cette stratégie état par état peut-elle être payante pour le stock PSFE ?

Le résultat sur le stock PSFE

Actuellement, l’action PSFE est valorisée à un ratio cours/ventes à terme (P/S) de 5,77, sur la base d’hypothèses de croissance. L’idée est que les États recherchent désespérément de l’argent frais après les fermetures et que les Américains sont impatients de perdre leurs chèques de paie de la sécurité du lit.

Même l’analyste de télévision Jim Cramer aime Paysafe. Ceci est basé sur la réputation du président du conseil d’administration de Paysafe, Bill Foley, qui Cannae Holdings (NYSE :CNNE) a été l’un des premiers investisseurs dans la SPAC qui a introduit le PSFE en bourse.

À l’heure actuelle, cependant, les graphiques sur PSFE restent négatifs. Il est temps d’y réfléchir. Si vous êtes un jeune sang qui veut de l’action, cependant, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur ce stock.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.