Stock PTON : avec des perspectives de retour troubles, évitez Peloton

Peloton Interactif (NASDAQ :PTON) peut sembler une bonne affaire au prix d’aujourd’hui. Au moins, cela est basé sur l’apparence des choses à la surface. Après sa forte baisse de prix, vous pouvez penser que les investisseurs ont réagi de manière excessive en ce qui concerne l’action PTON en passant d’extrêmement haussier à extrêmement baissier.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Cependant, examinons de plus près les faits. Le marché ne s’est pas trompé lorsqu’il a fait chuter le titre d’environ 74% en dessous de son plus haut historique. Comme le montrent ses résultats trimestriels décevants et les mises à jour de ses prévisions, il ne croît plus à un rythme rapide. Alors que la reprise pandémique se poursuit, le fitness à domicile continuera probablement de voir une baisse de la demande alors même que la dernière variante de Covid-19 (omicron) se répand dans le monde.

Cela ne veut pas dire que l’entreprise prend des mesures pour se remettre sur les rails. Le problème est que, pour l’instant, il n’est pas clair si ces mesures conduiront à son retour ou finiront par faire plus de mal que de bien à la marque et à la performance financière de l’entreprise.

En bref, à environ 44 $ par action aujourd’hui (en baisse par rapport à un sommet de 171,09 $ par action), il n’y a pas beaucoup de raisons d’aller à contre-courant en achetant ce titre. Alors que les analystes réduisent les prévisions antérieures, une nouvelle déception et des prix encore plus bas sont probables.

Dernière baisse de prix pour le stock de PTON

La plupart du temps, il s’agit d’une baisse lente et régulière des actions Peloton. Mais au début du mois dernier, l’ancien favori de l’ère pandémique a connu une chute totale des prix, lorsque les actions ont chuté d’environ 33,5% le 5 novembre seulement, à la suite de sa dernière publication de résultats/mise à jour des orientations.

Pour son premier trimestre fiscal (se terminant le 30 septembre), la société a déclaré un chiffre d’affaires de 805,2 millions de dollars, en hausse de seulement 6 % en glissement annuel. Les pertes se sont élevées à 376 millions de dollars, soit 1,25 $ par action. Les deux chiffres sont inférieurs aux attentes des analystes. Pour le premier trimestre de l’exercice 2022 (FY22), la communauté des ventes a estimé des revenus de 808,7 millions de dollars et des pertes nettes de 1,10 $ par action.

Cependant, ce qui a vraiment poussé le marché à battre les actions PTON, ce ne sont pas ces chiffres de bénéfices décevants. Au lieu de cela, il s’agissait des dernières mises à jour des directives de la direction. Pour le deuxième trimestre de l’exercice 22 (se terminant le 31 décembre), le fabricant d’appareils de fitness connectés prévoit des revenus compris entre 1,1 et 1,2 milliard de dollars. C’est bien en deçà des prévisions des analystes (1,49 milliard de dollars). Non seulement cela, mais sur la base de ses résultats du trimestre de l’année précédente (1,06 milliard de dollars de chiffre d’affaires), cela implique une croissance des ventes de seulement 4 % à 13 %.

Sur la base de données de marché plus récentes sur la baisse de la demande, je dirais qu’il est plus probable que les ventes de ce trimestre se situent au bas de ces estimations. Ceux qui sont optimistes sur le titre peuvent croire que la variante omicron, ainsi que les efforts de redressement de la société, contribueront à inverser la tendance. Malheureusement, je ne crois pas que cela se déroulera de cette façon.

Ne vous attendez pas à ce qu’Omicron ou d’autres facteurs sauvent la mise

Le 26 novembre, alors que le mot «omicron» commençait à entrer dans le lexique mondial, l’action PTON a connu une explosion un jour où les marchés craignaient que la nouvelle variante de Covid-19 n’entraîne une nouvelle série de blocages et un la fin de notre retour à « l’ancienne normalité ».

Cependant, lorsque les marchés ont rouvert le lundi suivant, les actions ont chuté presque aussi rapidement qu’elles ont repris. Avec des rapports qualifiant cette dernière variante de « légère », la réponse à celle-ci peut être plus similaire à la réponse à la variante Delta plutôt qu’à un retour au mode de verrouillage de 2020. Encore une fois, le marché a raison d’écrire cela comme quelque chose qui pourrait relancer la demande pour les vélos stationnaires et les tapis roulants de l’entreprise.

Il en va de même pour les efforts de l’entreprise pour se remettre en mode croissance. Je parle de ses lancements de nouveaux produits comme son nouveau produit de musculation, le Peloton Guide. En termes simples, cela peut être trop peu trop tard de la part de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’entrer sur les marchés de la musculation à domicile. Des produits comme le Tonal la salle de gym intelligente à domicile peut avoir l’avantage du premier arrivé dans ce segment du marché.

Je parle aussi de ses efforts de réduction des prix. Cela n’a jusqu’à présent pas réussi à inverser la tendance lorsqu’il s’agit de ralentir la croissance des ventes. Il a également peut-être déprécié sa marque haut de gamme, autrefois exclusive. En termes simples, jusqu’à preuve du contraire, je ne m’attendrais pas à ce qu’aucun de ces facteurs aide à réaccélérer la croissance et, à son tour, à aider cet ancien « stock chaud » à retrouver sa gloire d’antan.

Le verdict sur PTON Stock

Obtenir un « F » dans mon Portfolio Grader, c’est une situation claire de « rester à l’écart » pour le moment. Bien sûr, Peloton pourrait surprendre lorsqu’il publiera les chiffres de ce trimestre dans quelques mois. Pourtant, je ne voudrais pas simplement courir et acheter ce stock simplement dans l’espoir que cela se produise.

Dans l’état actuel des choses, rien ne suggère que les tendances qui ralentissent la croissance de l’entreprise à un filet sont sur le point de s’inverser. Avec cela, il est préférable de sauter le stock de PTON et de chercher ailleurs.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a rompu le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.