Stock PTON: Ne tombez pas dans le rallye, le peloton manque d’endurance

Peloton Interactif (NASDAQ :PTON) était un favori de la pandémie. Les gymnases étant fermés et les gens coincés à la maison, ils ont acheté les vélos d’appartement et les tapis roulants coûteux connectés à Internet de Peloton. Mais au printemps, avec la réouverture des gymnases et le plein air, les ventes ont rapidement chuté. Ensuite, les choses ont encore empiré pour le stock de PTON.

Il a enregistré des chiffres énormes en 2020, avec un gain d’environ 400% à la fin de l’année. Il avait un sérieux élan. 2021 a été une série de longues baisses abruptes ponctuées de brefs rallyes. Après son dernier rallye, PTON se négocie à environ 90 $, en baisse d’environ 40% jusqu’à présent pour l’année.

Il y a deux façons de voir cela. Un optimiste considérerait Peloton comme une entreprise éprouvée qui étend sa gamme d’équipements d’exercice haut de gamme pour attirer encore plus de clients. Plus de clients signifie non seulement plus de ventes, mais aussi des revenus d’abonnement croissants. La baisse de la valeur du stock de PTON est une réaction temporaire – ou une réaction excessive – à des défis temporaires. Cela fait de l’achat d’actions à un prix aussi élevé une stratégie intelligente.

Je ne suis définitivement pas dans ce camp. Je soupçonne que les actions Peloton ont encore beaucoup à faire. Voici pourquoi.

Les gymnases sont à nouveau ouverts

Le premier problème, et le plus évident, auquel Peloton a été confronté cette année est la réouverture des gymnases après la pandémie. Il y a aussi le fait que les gens se tournent vers l’extérieur pour faire de l’exercice quand il fait beau, mais cela ne me concerne pas. Peloton a traité cela chaque année. Cependant, une grande partie de la croissance des stocks de PTON jusqu’en 2020 était basée sur de fortes augmentations des ventes, les gens fuyant les gymnases. Dans ses résultats du troisième trimestre, la société a reconnu l’impact positif sur son activité :

«Au cours des dernières semaines, nos équipes d’entrepôt et de livraison ont livré des dizaines de milliers de vélos Peloton à de nouveaux membres sur nos marchés, nous permettant d’aider davantage de personnes à faire face à l’anxiété, à l’incertitude et au stress que cette pandémie a apportés à nos communautés. »

La croissance des ventes n’étant plus gonflée par la pandémie, le stock de PTON a beaucoup de vent.

Catastrophe des relations publiques sur tapis roulant

Après avoir conquis le marché du vélo stationnaire, Peloton cherchait à vendre des tapis roulants pour augmenter ses revenus futurs. Ce plan s’est effondré lorsque l’entreprise a été forcée de rappeler ses tapis roulants après qu’un enfant a été tué par l’un d’eux, et plus de 70 autres personnes ont été blessées dans des accidents liés au tapis roulant. Le rappel a été coûteux et l’entreprise a subi un cauchemar de relations publiques.

Peloton a ensuite aggravé la situation en essayant de forcer les propriétaires à payer des frais mensuels de 39 $ pour utiliser les tapis roulants qu’ils avaient payés plus de 4 000 $ pour acheter. Ces frais n’étaient pas pour un entraîneur de fitness ou la participation à des cours en ligne, c’était littéralement pour pouvoir allumer le tapis roulant et courir dessus. L’entreprise a fait face à une énorme réaction sur les réseaux sociaux pour le déménagement.

Descendre en gamme

La prochaine crise pour Peloton est venue avec sa décision de cibler les consommateurs les moins riches. La stratégie est logique : l’entreprise gagne de l’argent sur le long terme en vendant des abonnements mensuels aux propriétaires d’équipements. Cependant, lorsque vous lisez qu’une entreprise « baisse » les prix, cela soulève des questions sur sa santé.

De plus, Peloton a beaucoup progressé en étant une marque exclusive. La baisse des prix a provoqué la colère des clients qui avaient auparavant payé le prix fort pour les vélos et les tapis roulants, et l’offre d’équipements moins chers ouvre la porte aux acheteurs moins aisés.

Peloton a indemnisé ceux qui avaient payé le prix fort de leur vélo jusqu’à 30 jours avant la dernière baisse de prix. Cependant, la perte d’exclusivité peut être plus difficile à traiter. Si les propriétaires bien nantis s’éloignent, la marque perd une partie de son cachet et devient alors plus difficile à vendre, même avec des prix réduits. Cela pourrait être payant, mais descendre en gamme est une décision risquée.

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement est la cerise sur le gâteau

Peloton n’est pas à l’abri de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des perturbations logistiques. Au contraire, elle est plus exposée que de nombreuses entreprises. Outre les puces de plus en plus rares nécessaires à son matériel de haute technologie, Peloton doit réserver de l’espace pour expédier son équipement très volumineux et lourd depuis des usines à l’étranger.

L’entreprise a un arriéré de commandes qu’elle a du mal à remplir. CNBC a rapporté en août que Peloton avait dépensé près d’un milliard de dollars jusqu’à présent en 2021 dans le but de résoudre les problèmes. Cela comprend l’engagement de construire sa première usine américaine, dans l’Ohio. La misère de la chaîne d’approvisionnement ne montre aucun signe de disparition et il faudra du temps à Peloton pour augmenter la production nationale. Et puis il y aura des coûts opérationnels supplémentaires.

Résultat net sur le stock de PTON

Il est tout à fait possible que Peloton en ressorte une entreprise plus forte et en croissance. Cependant, je ne suis pas convaincu qu’une reprise soit imminente. Pour l’instant au moins, j’éviterais cette action notée Portfolio Grader « F ».

