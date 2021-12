Stock PTON : Peloton est-il vraiment en baisse à cause de « Sex and the City » ?

Actions de Peloton Interactif (NASDAQ :PTON) ont connu une année 2021 lamentable après avoir atteint un taux stupéfiant de 395 % en 2020. En fait, le fabricant d’équipements d’exercice à domicile a perdu 73 % de sa valeur depuis le début de 2021. Les récentes nouvelles propulsant le stock de PTON sous les projecteurs sont ça n’aide pas non plus. Les actions de PTON se négocient actuellement en dessous de 40 $ pour la première fois depuis mai 2020.

Que s’est-il passé avec le stock de PTON ?

Et Just Like That est un redémarrage de HBO qui détaille la vie d’une chroniqueuse de sexe et de ses trois amis alors qu’ils vivent la scène des rencontres à Manhattan. L’émission originale Sex and the City bénéficie d’une audience culte et est notée 7,2/10 sur IMDb. Hier, le premier épisode du redémarrage a été créé. À la fin de l’épisode, un personnage tombe mort d’une crise cardiaque après avoir terminé un tour de peloton de 45 minutes. De toute évidence, c’est une image horrible pour Peloton à représenter.

Peloton a publié une réponse, expliquant que même s’il savait que le vélo Peloton serait présenté dans le spectacle, il ne savait pas comment l’histoire progresserait.

Le Dr Suzanne Steinbaum, cardiologue préventive au sein du conseil de santé et consultatif de Peloton, a ajouté que le « mode de vie extravagant du personnage – y compris les cocktails, les cigares et les gros steaks », ainsi que ses antécédents familiaux, étaient finalement à blâmer. De plus, elle a expliqué que rouler sur le vélo Peloton avait peut-être retardé sa crise cardiaque au lieu de la provoquer.

Les analystes de BMO Marchés des capitaux ont commenté la situation, raisonnant :

« Bien qu’il soit peu probable que cela ait un impact sur les ventes, cela se demande si PTON perd des degrés de contrôle sur sa narration, peut-être sa plus grande réussite à ce jour. »

La ligne de fond sur Peloton

Pour aggraver les choses, l’action PTON a été rétrogradée aujourd’hui par le Credit Suisse à «neutre» au lieu de «surperformer». L’analyste Kaumil Gajrawala a réduit son objectif de cours de 112 $ à 50 $, soit une baisse de 55%.

Il semble que Peloton ait une route rocheuse pour aller de l’avant. Le Credit Suisse a mentionné que Peloton dépensait davantage en publicité et en diminuait les prix alors que la population commençait à retourner dans les gymnases en personne. Cela pourrait potentiellement « changer le modèle économique ». Peloton a également réduit ses prévisions pour l’exercice 2022 pour les nouveaux abonnés et les ventes lors de la dernière publication de ses résultats.

Les investisseurs voudront marquer leurs calendriers pour le moment où Peloton partagera sa prochaine mise à jour trimestrielle.

