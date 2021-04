Stock QS: Bill Gates a raison sur les SPAC et QuantumScape

Bill Gates est apparu sur CNBC le Vendredi saint pour discuter de son travail lié au climat pour l’Economic Club of New York. La conversation a viré dans le monde sauvage et laineux des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Gates, l’un des premiers soutiens de QuantumScape (NYSE:QS) et QS stock, a suggéré que les gens fassent ce qu’il fait et ne s’impliquent qu’avec des SPAC de qualité.

Source: Paolo Bona / Shutterstock.com

L’hypothèse ici est que QuantumScape est une telle entreprise. A-t-il raison? J’explorerai ce sujet plus en détail.

Cela aide à posséder des actions QS si vous êtes un milliardaire

Si vous avez acheté 100 actions de QuantumScape à trois reprises en 2021: le 6 janvier (63,03 $), le 17 février (66,52 $) et le 22 mars (64,29 $), une estimation au dos de la serviette suggère que vous avez un une perte papier de 35 134 $, soit 26% de moins que les 19 384 $ que vous auriez payés pour 300 actions.

Ce n’est pas si génial. Bien sûr, si vous achetiez 100 actions à chaque fois qu’elle retombait sur terre, vous seriez une personne très heureuse. Peut-être pas Bill Gates-content, mais content, néanmoins.

Chris Bryant, contributeur de Bloomberg Quint, a récemment expliqué comment Gates avait raison de suggérer que les entreprises privées devenaient publiques trop rapidement, en grande partie, parce que les SPAC lèvent des tonnes d’argent et émettent des tonnes d’actions pour fusionner avec ces entreprises immatures.

Qu’importe qu’ils le fassent avec des projections financières ridiculement élevées. Cependant, le lien de Bryant vers Yet Another Value Blog me fait penser que la plupart de ces introductions en bourse SPAC ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites.

J’avais moi-même évolué dans cette direction en février quand j’ai écrit que j’étais sceptique à propos de Moteur lucide capacité à gagner 8% du marché mondial des véhicules électriques (VE). Voici ce que j’ai écrit le 25 février:

Des entreprises comme Tesla (NASDAQ:TSLA) ont lutté pendant des années avant de goûter au succès. Donc, je suis très sceptique quand quelqu’un laisse entendre qu’il sera simple de passer de zéro production à 8% de part de marché mondiale de n’importe quel produit, sans parler de quelque chose d’aussi compliqué qu’un véhicule électrique. À cet égard, cette ère SPAC me rappelle la bulle Internet.

Le fait que Canoo’s (NASDAQ:GOEV) Le modèle commercial qui fuit abondamment me dit que même les SPAC, je pense, ont une chance de ne pas en avoir. Remarquez-vous, en toute honnêteté envers moi-même; J’ai dit le 15 mars – avant de publier un terrible rapport du quatrième trimestre 2020 le 29 mars – qu’il ne s’agissait que d’un jeu d’argent amusant à moins de 15 $. Tout le monde devrait rester à l’écart.

Si vous avez acheté à 9 $, votre marge de sécurité est nettement plus élevée, mais pas de beaucoup.

Donc, revenons au milliardaire Bill Gates.

Les portes peuvent se permettre de se tromper

Bill Gates n’est pas devenu l’une des personnes les plus riches du monde en se trompant beaucoup. Bien sûr, en tant que preneur de risque à vie, il a probablement échoué plus que vous ou moi, mais il a le bord du lac à Seattle pour lécher ses blessures.

Le fait que Gates soutient QuantumScape – sans parler Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) prévoit un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars en plus de ses 100 millions de dollars d’origine – suggère que s’il y a une entreprise dont les projections pourraient se concrétiser, elle serait le fabricant de batteries électriques lithium-métal à semi-conducteurs de nouvelle génération.

D’un autre côté, alors que ses risques peuvent devenir de plus en plus importants, ils représentent de moins en moins sa valeur financière nette. Cela ne veut pas dire qu’il ne se soucie pas de perdre de l’argent – chaque centime perdu est un sou qui ne va pas aux gros problèmes que sa fondation essaie de surmonter – c’était évident par sa déclaration qu’il essaiera de s’en tenir à la qualité. SPAC comme QS.

Tom Taulli d’InvestorPlace a récemment déclaré que son action restait extrêmement volatile, comme en témoigne le grand mouvement lors de l’annonce de l’émission de 10,4 millions d’actions. Dans le cadre des 100 millions de dollars supplémentaires de VW, il émettra 15,2 millions d’actions supplémentaires. Cela aussi agira probablement les investisseurs.

En conséquence, Taulli suggère que la prudence est de mise dans cette situation. Surtout si le marché vaut la valeur estimée à 1 billion de dollars d’ici 2040, comme le dit l’analyste de Baird Ben Kallo. Une plus grande volatilité pourrait vous permettre d’acheter des actions QS ci-dessous où elles se négocient actuellement.

Aussi volatile que soit l’action QS en 2021, il semble que 42 $ soit la ligne de résistance. Depuis le début de l’année, il a rebondi de 42 $ à trois reprises, tout comme il a rebondi de 65 $ sur le côté élevé.

La ligne de fond

Bill Gates a raison à propos des SPAC et de QuantumScape. Soyez sceptique quant à la plupart des SPAC et prudemment optimiste quant au stock QS.

Je sais que je le serai.

A la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.