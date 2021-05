Stock QS: La course aux batteries à semi-conducteurs est lancée: QuantumScape peut-il gagner?

QuantumScape peut-il gagner la course de la batterie? Investisseurs en QuantumScape (NYSE:QS) et QS l’espèrent certainement.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Le modèle commercial de QuantumScape est un modèle qui suscite l’enthousiasme des investisseurs ces derniers temps. En effet, les batteries à semi-conducteurs sont saluées comme la révolution qui pourrait changer la façon dont les batteries sont fabriquées à l’avenir. Ces batteries sont tout ce que les amateurs de véhicules électriques (VE) recherchent. Ils se chargent plus rapidement, tiennent leur charge plus longtemps, peuvent gérer des distances plus longues et sont plus efficaces que les technologies existantes.

Beaucoup considèrent les batteries à semi-conducteurs comme le «Saint Graal» dans ce segment. En effet, un tel saut technologique entraînerait un changement de paradigme indéniable. C’est une affirmation assez audacieuse, et vers laquelle les investisseurs ont certainement afflué.

Cependant, depuis qu’ils ont atteint un sommet de 132,73 $ à la fin de 2020, les actions QS sont tombées d’une falaise. Aujourd’hui, les investisseurs peuvent acheter l’action avec une remise de plus de 70% par rapport au pic de l’action.

Il y a quelques grands moteurs de cette performance. Voyons quels catalyseurs clés poussent actuellement le stock QS à la baisse.

L’euphorie du SPAC semble en train de s’éteindre

Je pense qu’une chose importante que les investisseurs doivent garder à l’esprit est que QuantumScape est devenue publique via une fusion de sociétés d’acquisition à usage spécial inversé (SPAC) en novembre de l’année dernière. En tant que tels, les investisseurs ont fait grimper le cours standard de l’action SPAC de 10 $ à une prime énorme de plus de 1300% en quelques mois seulement.

Par conséquent, le prix actuel de QuantumScape autour de 36 $ au moment de la rédaction de cet article implique toujours une prime de 360% par rapport à l’évaluation SPAC que les premiers investisseurs ont pu obtenir.

L’euphorie autour des fusions SPAC s’est sensiblement atténuée ces derniers mois. Les investisseurs qui n’ont pas enregistré de gains plus tôt cette année souhaiteront peut-être l’avoir fait. Cependant, un gain de 360% pour les investisseurs qui sont restés fidèles depuis le premier jour n’est pas une raison de pleurer.

Cela dit, il est de plus en plus évident que les primes dans les SPAC sont en baisse ces derniers temps. Un rapport intrigant tiré des notes de Barron:

«La prime moyenne du prix du marché de la SPAC par rapport à sa valeur de confiance a atteint un sommet de 26,9% au début de mars, selon les données de Julian Klymochko du Fonds Accelerate Arbitrage Fund (ARB.Canada). Mais tout comme la hausse des rendements obligataires a fait baisser les valorisations de nombreuses actions de croissance et de sociétés plus spéculatives, elles ont contribué à provoquer une correction du marché SPAC. La prime moyenne SPAC était tombée à environ 3,5% à la fin du mois de mars. »

Cela dit, il semble que des informations spécifiques à l’entreprise soient également à l’origine du déclin.

Un rapport sur les vendeurs à découvert jette un doute sur le stock QS

Quelques allégations assez sévères de Capitale du scorpion ont jeté le doute sur les ambitions de QuantumScape de commercialiser une batterie à semi-conducteurs au cours des prochaines années.

Ce court rapport approfondit la science qui sous-tend la percée de la batterie à semi-conducteurs de QuantumScape. Scorpion allègue que les capacités présentées des batteries à semi-conducteurs de la société sont essentiellement impossibles, ou au mieux trompeuses. Le rapport réfute de nombreuses affirmations faites dans la vitrine de la batterie de QuantumScape et dans d’autres versions accessibles au public.

En substance, les vendeurs à découvert ne croient pas qu’il soit possible qu’une technologie de batterie à semi-conducteurs soit disponible sur le marché à grande échelle dans les prochaines années. Divers employés de l’entreprise et des scientifiques très respectés ont exprimé des doutes sur les affirmations du PDG de QuantumScape. En fait, le court rapport fait état d’un certain nombre d’affirmations selon lesquelles le PDG est similaire à bien des égards à la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes. Commercialiser un produit qui n’est pas encore prêt n’est pas nouveau. Mais faire des déclarations fausses ou trompeuses est le genre de conduite néfaste que Scorpion croit avoir lieu.

En effet, d’autres entreprises n’ont pas réussi à mettre sur le marché une batterie à semi-conducteurs commercialisée. Scorpion pense que QuantumScape sera le dernier échec coté en bourse à cet égard.

Mais qu’en est-il du soutien de Volkswagen AG (OTCMKTS:VWAGY)? Après tout, avoir l’un des plus grands constructeurs automobiles du monde derrière votre technologie est un signal positif massif pour le marché, n’est-ce pas?

Scorpion pense que l’investissement de Volkswagen fait partie d’une arnaque bien orchestrée de la Silicon Valley.

Ce sont des allégations sévères, et j’encouragerais les lecteurs à se plonger dans le court rapport. Quel que soit le côté de la clôture, il est important de prendre en compte toute la diligence raisonnable lors de tout investissement.

Conclusion sur QS Stock

Les vendeurs à découvert jouent un rôle essentiel sur les marchés financiers. En effet, la découverte des prix ne serait pas aussi efficace sans l’analyse de contrepartie de haute qualité fournie pour compenser l’analyse (principalement haussière) effectuée sur la plupart des entreprises.

Bien que je sois optimiste dans l’âme (et je pense que chaque investisseur l’est dans une certaine mesure), les vendeurs à découvert ont une vision négative des marchés. Cela peut être utile pour les investisseurs considérant les risques potentiels ou les affirmations problématiques que l’on tient pour acquis.

Dans ce cas, je pense qu’il y a probablement des cheveux avec ce stock. Ce court rapport soulève de sérieuses questions sur QuantumScape, et je pense que la vente de l’action QS évalue correctement ces risques.

Reste à savoir si QuantumScape réussira ou non à commercialiser sa batterie à semi-conducteurs à grande échelle. Cependant, je suis beaucoup moins sûr d’un tel résultat aujourd’hui que je ne l’étais auparavant.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.