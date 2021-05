Stock QS: n’achetez pas uniquement des actions QuantumScape, possédez-les

QuantumScape (NYSE:QS). Pendant un court moment, c’était la prochaine grande chose avec Wall Street. En ce moment, cela ressemble plus à une épave de voiture. Mais quand il s’agit de demain, le stock QS peut-il être ressuscité? Jetons un coup d’œil à ce qui se passe sur et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque en fonction de ce que nous voyons.

Dans l’environnement actuel sans risque, QuantumScape a chuté sans surprise avec les meilleurs d’entre eux. Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE). Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT). Churchill Capital (NYSE:CCIV). Flocon de neige (NYSE:NEIGE), Vierge Galactique (NYSE:SPCE) et beaucoup plus. Si la misère aime la société, les investisseurs en actions QS ne sont guère seuls.

La bonne nouvelle, le cas échéant, certaines des actions intouchables susmentionnées passeront de l’autre côté. Les craintes de taux et d’inflation déterminées – ou une réévaluation unifiée des technologies fantaisistes responsables d’une grande partie du déroulement toxique de 2021 – ne dureront pas éternellement. Mais si le stock QS sera l’un des survivants, il est malheureusement trop tôt pour le savoir.

Pour être juste (et légèrement rassurant), la technologie prometteuse de la soi-disant batterie Jesus de QuantumScape a sa part de partisans influents. Géant de l’automobile Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) Bill Gates fait partie de ceux qui ont des enjeux dans QS. Et ils y sont pour une seule raison. Gagner. Mais les deux peuvent également se permettre une perte de QS malgré les centaines de millions investis.

Espérons que QS réussira. Le fait est que QuantumScape veut changer radicalement le marché des véhicules électriques. Il souhaite produire une batterie de nouvelle génération capable de rendre la technologie véritablement courante avec efficacité, sécurité et rentabilité à l’échelle mondiale. Pensez au Bangladesh, pas seulement à Beverly Hills.

Mais si QS réussit, tout le monde le devine. Et aujourd’hui, les critiques de QuantumScape ont remporté la bataille sur le graphique des prix, si nulle part ailleurs.

Si les investisseurs sont optimistes et acceptent le fait que QuantumScape a déjà engagé 10 ans et 300 millions de dollars d’investissement sans livrer l’équivalent d’une batterie Je vous salue Marie, alors l’action QS peut être un investissement plus risqué approprié. Et pour cet investisseur, un achat aujourd’hui pourrait se transformer en un multi-ensacheuse encore plus grand et plus durable que la fusion de la fin de 2020.

Mais devriez-vous être prêt à tout perdre aussi? Non sans équivoque.

Tableau des prix hebdomadaires de l’action QS

Soyez assuré que Bill Gates et Volkswagen ne perdront pas le sommeil à cause de leurs investissements si QuantumScape ne réussit pas. Mais pour les investisseurs ordinaires, l’action QS et ses hauts et ses bas signifient beaucoup plus. Et bien que QuantumScape ait abandonné plus de 80% depuis qu’il a atteint un sommet de 132,73 $ il y a six mois, il n’y a pas de preuves techniques concrètes suggérant qu’un fond est à proximité.

Aujourd’hui, les stochastiques ont franchi de manière haussière en territoire de survente. C’est un signe prometteur. Un chandelier marteau d’apparence douce formé la semaine dernière et placé contre la bande de Bollinger inférieure est un autre support potentiel. Mais l’action QS doit encore confirmer un fond au-dessus de 31,22 $, avant et si les actions tombent sous le plus bas de la tendance. Ni l’un ni l’autre n’est garanti bien sûr. Un chandelier intérieur pourrait toujours se former. Plus important encore, le graphique des prix de QS n’est pas une physique avec des résultats absolus suivant le type de signal sur lequel les investisseurs s’appuient. C’est investir.

En fin de compte, si vous êtes optimiste sur QuantumScape, ma seule recommandation serait de prendre intelligemment une partie du pari sur le risque de volatilité important des actions QS et de l’utiliser à votre avantage avec un collier de risque entièrement couvert et réduit. L’un de ces écarts qui a du sens sur et sur le graphique des prix, et lorsque le compromis est toujours une considération, est la combinaison put 35 août / 45 $ d’appel.

