Stock QS : QuantumScape est encore loin du showtime

QuantumScape (NASDAQ :QS) a connu une année 2021 difficile. Après avoir dépassé un peu moins de 133 $ par action en décembre, l’action QS a perdu plus de 80% de sa valeur. Il a été déclenché par un certain nombre de choses récemment, y compris des ventes d’actions d’initiés, un rapport dévastateur de vendeurs à découvert et un lavage au sein de l’arène des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC).

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Au cœur du problème se trouve une question simple : la technologie de batterie de QuantumScape fonctionne-t-elle et offre-t-elle les avantages qu’elle prétend ?

Le rapport de 188 pages de Scorpion Capital plus tôt cette année a présenté des arguments convaincants contre la crédibilité de QuantumScape. Et la société n’a pas réussi à réfuter une grande partie de la perception négative créée par Scorpion.

Au contraire, la direction continue de suivre son calendrier. Peut-être que lorsque la société approchera de la production commerciale de batteries, le marché commencera à accorder plus de crédit à QuantumScape. Cependant, un développement récent jette un doute sur cette théorie.

Disséquer le récent partenariat de QuantumScape

L’action QS est passée d’environ 20 $ à près de 29 $ fin septembre en raison d’un volume de transactions élevé. Après un été difficile, il semblait que QuantumScape pourrait enfin se recharger. Cependant, une enquête plus approfondie sur le récent déménagement a montré qu’il n’avait pas beaucoup de mérite.

Tout a commencé le 21 septembre, lorsque QuantumScape a annoncé la signature d’un partenariat. QuantumScape l’a décrit comme « un accord avec un deuxième fabricant d’équipement d’origine automobile (« OEM ») parmi les dix premiers (en termes de chiffre d’affaires mondial) dans lequel l’OEM s’est engagé à collaborer avec la société pour évaluer les prototypes des cellules de batterie à semi-conducteurs de la société et à acheter 10 MWh de capacité de l’installation de ligne de production pré-pilote de la Société (« QS-0 ») pour inclusion dans les véhicules de pré-série, sous réserve d’une validation satisfaisante des jalons intermédiaires. »

À première vue, cela semble génial. Un top 10 des OEM souhaite utiliser les batteries QuantumScape. Cela devrait ajouter beaucoup de revenus, non? Pas si vite.

D’une part, nous ne savons pas qui est l’OEM. Pensez au premier partenariat OEM de QuantumScape. Rappelez-vous comment Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) — selon le rapport Scorpion — était déçu du travail et de la transparence de QuantumScape. Il est compréhensible qu’un autre OEM ne soit pas pressé d’associer publiquement son nom à QuantumScape.

Par ailleurs, le contrat d’achat de 10 MWh, notez-le, est soumis à la validation de jalons intermédiaires. Ceux-ci, selon la société, devraient être satisfaits avant le début de la production en 2023. C’est potentiellement encore loin.

Une route longue et sinueuse vers les revenus

Il existe encore un certain nombre d’obstacles au succès commercial de QuantumScape. Il doit valider que sa technologie de batterie fonctionne au-delà d’une petite échelle. Et puis il doit en fait démarrer sa production et commencer les livraisons. À partir de là, les constructeurs doivent utiliser les batteries et voir si elles fonctionnent mieux que les autres options de leurs véhicules.

Ce processus prendra au moins quelques années à se dérouler, si tout se passe bien. Pendant ce temps, les vendeurs à découvert ont fait part de leurs préoccupations concernant la technologie et l’équipe de gestion de l’entreprise. Ces allégations n’ont pas été réfutées de manière adéquate, comme le montre le triste graphique de l’action QS.

Je suis d’accord avec mon collègue d’InvestorPlace, Thomas Niel, qui écrit que les investisseurs potentiels de QuantumScape seront en mesure d’obtenir un meilleur point d’entrée à un prix des actions inférieur dans les mois à venir.

Verdict de stock QS

J’ai longtemps soutenu que QuantumScape n’appartenait pas encore à un marché coté en bourse. Il n’y a tout simplement pas assez d’informations pour que la plupart des investisseurs aient une vision très éclairée de l’entreprise. La technologie de la batterie est profondément spéculative. Si cela fonctionne, le stock QS sera probablement un multi-ensacheuse. Si cela ne fonctionne pas, le stock serait probablement presque sans valeur.

C’est le genre de résultat binaire que le capital-risque (VC) gère bien. Les sociétés de capital-risque peuvent constituer un portefeuille de nombreuses sociétés de ce type, sachant que, même si la plupart échoueront, quelques-unes rapporteront dix fois.

Pour les investisseurs de détail, cependant, ce type d’approche est risqué. Il y a peu de choses à faire qui confirment le potentiel de QuantumScape. Vous devez simplement faire confiance à la direction et tenir au moins 2023 avant qu’il y ait des signes tangibles de progrès. Pour la plupart des commerçants, il existe des moyens bien plus gratifiants d’investir dans la révolution des véhicules électriques (VE).

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.