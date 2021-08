Stock RBLX: Aventurez-vous dans le métaverse avec une participation dans Roblox

C’est indéniable : plateforme de divertissement en ligne Roblox (NYSE :RBLX) n’a jusqu’à présent pas ébloui ses investisseurs cette année. Malheureusement, l’action RBLX est en baisse par rapport à son prix record de juin.

Source : Katya Rekina/Shutterstock.com

Mais alors, c’est peut-être juste une chance d’ajouter à sa position, ou d’en commencer une nouvelle. Avant de faire cela, cependant, il est important de comprendre le modèle commercial de Roblox.

Une partie de ce modèle réside dans quelque chose appelé le métaverse. C’est un concept assez nouveau pour certains traders financiers, sans aucun doute, donc une explication s’impose.

Il existe également une collaboration avec une entreprise technologique très célèbre, que les investisseurs potentiels de Roblox voudront certainement connaître. Mais tout d’abord, voyons comment l’action a évolué ces derniers temps.

Remontons un peu l’horloge, d’accord ? L’action RBLX a fait ses débuts le 10 mars de cette année. Et voici une anecdote intéressante : cet événement a marqué la toute première cotation directe de 2021.

Les actions ont commencé à se négocier à 64,50 $. Pendant un certain temps, les acheteurs ont eu le contrôle total alors que le cours de l’action a atteint un sommet de 103,87 $ en 52 semaines le 2 juin.

Je l’ai déjà dit plusieurs fois et cela mérite d’être répété. La vérité est que courir après des mouvements de prix paraboliques n’est pas toujours bon pour la santé financière.

Le stock RBLX en fournit un exemple classique, car il a chuté depuis qu’il a atteint son sommet début juin.

À la mi-août, le cours de l’action semblait se stabiliser près du niveau de 84 $.

Sans aucun doute, 100 $ seront psychologiquement significatifs au cours des prochains mois alors que le bras de fer entre les acheteurs et les vendeurs se poursuit.

Si vous envisagez sérieusement d’investir dans les actions RBLX, vous voudrez certainement avoir au moins une compréhension superficielle du métaverse.

Il est juste de dire que Roblox a été un pionnier dans le développement du concept ainsi que dans la mise en œuvre du métaverse. Mais qu’est-ce que c’est, de toute façon ?

Imaginez un monde entièrement virtuel dans lequel des millions voire des milliards de participants peuvent se réunir pour prendre part à des réunions et/ou à un travail collaboratif. De plus, comme vous pouvez vous y attendre, ils peuvent participer à divers jeux multijoueurs.

C’est une idée intrigante, et naturellement, Roblox cherche à la monétiser.

Les métavers peuvent avoir leurs propres économies de jetons natifs. Dans le métaverse de Roblox, l’économie virtuelle est alimentée par une monnaie native appelée Robux.

Le prospectus de la société fournit une image plus complète de la façon dont plusieurs participants peuvent bénéficier :

«Les utilisateurs qui choisissent d’acheter Robux peuvent dépenser la devise en expériences et en objets pour leur avatar. Les développeurs et les créateurs gagnent du Robux en créant des expériences engageantes et des articles convaincants que les utilisateurs souhaitent acheter. Roblox permet aux développeurs et aux créateurs de reconvertir Robux en monnaie du monde réel.