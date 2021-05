Stock RBLX: pas d’obstacles pour Roblox après une augmentation de l’engagement des utilisateurs

Plateforme de divertissement en ligne Roblox (NYSE:RBLX) offre aux joueurs un monde virtuel immersif et une évasion de la réalité pendant un moment. Le jeu a maintenu un fort attrait pendant la pandémie de Covid-19 et, par conséquent, les détenteurs d’actions RBLX ont bénéficié de rendements assez élevés.

Peu de temps après que l’action est devenue accessible au public pour la négociation, j’ai déclaré Roblox un gagnant clair parmi les actions verrouillées. Cependant, le titre semble avoir stagné ces derniers temps, refusant d’atteindre de nouveaux sommets.

Cela peut être frustrant pour les actionnaires actuels et potentiels de RBLX qui s’attendent à une course haussière massive. En réponse à cela, je conseillerais la patience, car la prochaine étape pourrait être juste autour du coin.

En outre, des données fiscales récemment publiées montrent que les utilisateurs de Roblox sont engagés – et cet engagement pourrait, espérons-le, se traduire par de solides revenus.

Un examen plus approfondi du stock RBLX

L’action RBLX est encore assez récente, car elle a fait ses débuts le 10 mars. Fait intéressant, cet événement a marqué la toute première cotation directe de 2021.

Certaines personnes peuvent confondre une inscription directe avec une offre publique initiale (IPO). Dans une cotation directe, la société ne crée pas de nouvelles actions ni ne lève de capital dans le processus.

En outre, dans une cotation directe, les investisseurs actuels peuvent commencer à vendre les actions déjà existantes dès l’ouverture des négociations.

Avant les débuts publics de l’action, le New York Stock Exchange avait établi un prix de référence de 45 $ pour l’action RBLX.

Cependant, probablement en raison de l’anticipation de prix plus élevés dans un proche avenir, les actions ont en fait commencé à se négocier à 64,50 $ lorsque le grand public a pu les acheter et les vendre.

L’action a clôturé ce premier jour à 69,50 $ – un début de bon augure, c’est le moins qu’on puisse dire. Et, l’élan s’est poursuivi alors que l’action RBLX a atteint un sommet de 52 semaines à 83,41 $ le 13 avril.

Mais alors, l’action des prix de l’action a été limitée depuis lors. Dans l’après-midi du 18 mai, les actions se négocient à environ 74,87 $ chacune.

Les taureaux recherchent sans aucun doute ce grand moment d’évasion. Alors, faisons quelques recherches et voyons si nous pouvons identifier un catalyseur potentiel ou deux.

Engagement international

Le 10 mai, Roblox a publié sa première publication de résultats depuis la cotation directe de la société.

En fin de compte, il y a eu un certain nombre de faits saillants notables du premier trimestre de 2021, à la fois bons et mauvais.

Je vais aller de l’avant et commencer par des nouvelles pas forcément si bonnes. La perte nette trimestrielle de Roblox attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté à 134,2 millions de dollars, ou 46 cents par action.

C’est certainement pire que les 74,4 millions de dollars, ou 44 cents par action, enregistrés au cours du trimestre d’il y a un an.

Si cela ne vous a pas poussé à courir pour les collines, restez dans les parages pour des nouvelles positives.

C’est un objet qui m’a immédiatement sauté dessus. Étonnamment, les utilisateurs ont passé 9,7 milliards d’heures sur la plate-forme Roblox au cours du premier trimestre 2021.

Et avec cela, l’engagement a plus que doublé sur les marchés en dehors des États-Unis et du Canada – indiquant que la portée de Roblox est véritablement internationale.

Réservations à succès

Voici une autre façon de mesurer l’engagement des utilisateurs de Roblox, ainsi que la rentabilité que cela implique.

Au cours du premier trimestre de 2021, Roblox a enregistré 652,3 millions de dollars de réservations, un battement certain par rapport aux 575,8 millions de dollars attendus.

Et voici une autre façon de voir l’augmentation de l’engagement des utilisateurs: Roblox a signalé 42,1 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au cours du premier trimestre de 2021, en hausse de 79% d’une année sur l’autre.

Au moins en partie, cela était dû à une augmentation considérable de 111% du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de plus de 13 ans.

Nous avons donc appris que Roblox engage les utilisateurs à l’échelle internationale et que les enfants adorent utiliser la plate-forme.

Espérons que ces tendances positives se poursuivront tout au long de 2021, même si les restrictions de verrouillage sont levées dans diverses régions du monde.

Action RBLX: l’essentiel

Je concède que les résultats du premier trimestre de Roblox n’étaient pas parfaits. Les investisseurs devraient surveiller de près les résultats de la société dans les futures publications de données sur les bénéfices.

Cela étant dit, il y a des raisons de croire qu’un moment de rupture pourrait être en réserve pour le stock de RBLX. Après tout, il est indéniable que l’engagement des utilisateurs augmente, et c’est quelque chose que les parties prenantes peuvent célébrer.

