Stock RCL : Royal Caribbean n’est pas un achat, c’est une boîte de Pétri financière

J’aime la croisière. En fait, j’aime particulièrement la ligne Celebrity de Royal Caraïbes (NYSE :RCL). Mais je n’achèterais pas plus d’actions RCL que je ne le ferais Jeuxtop (NYSE :GME). Les chiffres n’ont tout simplement pas de sens.

Source : ImagineStock / Shutterstock.com

Royal Caribbean a ouvert ses portes le 11 juin à près de 89 $ par action. C’est une capitalisation boursière de près de 23 milliards de dollars. Depuis le début de 2021, les actions sont en hausse de près de 21 %. C’est aussi bien au-dessus du S&P 500 gain moyen de près de 13 %.

Cependant, l’élan prometteur a maintenant été interrompu par un différend juridique entre la Floride et le gouvernement fédéral au sujet des vaccinations. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avaient dit aux croisiéristes qu’ils pourraient repartir si les passagers étaient vaccinés. La Floride ne veut pas de cette exigence.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle vous devriez éviter les actions RCL.

Stock RCL : les pertes s’accumulent

Le 11 juin, les actions de RCL ont connu des difficultés après que deux passagers vaccinés aient été testés positifs pour Covid-19 lors d’une croisière dans les Caraïbes. Les critiques ont qualifié les navires de croisière de «boîtes de Pétri flottantes», mais l’industrie en veut profondément.

Mon problème avec le stock RCL n’est pas cette accusation, cependant. Au lieu de cela, ce sont les dommages que la pandémie a déjà causés aux activités de Royal Caribbean – et à ses perspectives. En y regardant de plus près, il est clair que Royal Caribbean est devenu une boîte de Pétri financière.

Par exemple, au cours du premier trimestre 2020, RCL a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars à l’approche de la pandémie. Au cours du trimestre de juin 2020, ce chiffre est tombé à seulement 176 millions de dollars. Et pour le trimestre de mars de l’année en cours ? Royal Caribbean a rapporté un minuscule 42 millions de dollars.

Vous voulez jeter tout ça et regarder vers l’avenir ? RCL doit faire son prochain rapport le 29 juillet. Le chiffre d’affaires attendu est de 153 millions de dollars.

Il y a aussi une limite à ce qu’une compagnie de croisière peut réduire, même pendant une pandémie. Les pertes de Royal Caribbean ont culminé à 1,64 milliard de dollars – ou 7,83 $ par action – au cours du deuxième trimestre de 2020. En mars dernier, elles s’élevaient à 1,13 milliard de dollars, ou 4,66 $ par action. Maintenant, la perte attendue pour le prochain trimestre de juin est de 4,28 $ par action.

La dette augmente également

Ensuite, il y a la dette.

Au cours de la pandémie, les compagnies de croisière n’ont pas reçu d’aide gouvernementale comme les compagnies aériennes. C’est parce que, alors que beaucoup de leurs bureaux sont en Floride, ils sont vraiment basés à l’étranger. Royal Caribbean, par exemple, est légalement basée au Libéria.

Cela dit, la montagne de stimulus a permis à RCL et aux autres grandes compagnies de croisière – comme Carnaval (NYSE :CCL) et Norwegian Cruise Lines (NYSE :NCL) – emprunter de l’argent. Par exemple, la plus récente offre d’emprunt de Royal de 1,5 milliard de dollars porte un taux de 5,5 %. Et au plus fort de la pandémie, lorsque Royal dépensait 250 millions de dollars ou plus chaque mois, la société a promis des navires en garantie pour garantir un prêt. Désormais, la note la plus récente sur la dette de RCL est B2, avec une note indiquant qu’elle est en cours de révision pour une dégradation.

Alors, comment RCL peut-elle éventuellement payer ces dettes (qui s’élevaient à plus de 21 milliards de dollars fin mars) contre moins de 13 milliards de dollars un an plus tôt ? En édulcorant les actionnaires. C’est ce que cela signifie en vendant pour 1,5 milliard de dollars de nouvelles actions en mars.

Au cours de sa meilleure année – 2019 – Royal Caribbean disposait de 3,7 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et de 692 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. Combien de temps faut-il pour rembourser 21 milliards de dollars de dettes avec ce genre de flux de trésorerie? Est-ce que ça peut être fait du tout ?

L’essentiel sur RCL Stock

En janvier, Royal Caribbean a vendu sa ligne de luxe Azamara à Partenaires Sycomore pour 201 millions de dollars en espèces. Azamara avait quatre navires, chacun capable de transporter environ 700 à 800 passagers.

À un moment donné, Sycamore voudra encaisser. Il offrira probablement Azamara aux investisseurs avec un bilan sain. C’est une action que je pourrais acheter. Cependant, le reste de l’industrie contourne la faillite et pourrait facilement y tomber.

Malheureusement, cela inclut les actions Royal Caribbean et RCL.

A la date de publication, Dana Blankenhorn n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.