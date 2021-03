Stock RIOT: Alors que Bitcoin est en plein essor, il est préférable d’éviter la blockchain anti-émeute

La folie a pris une pause ces dernières semaines. Mais la crypto joue comme Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) restent populaires parmi les investisseurs. Actions dans ce mineur de Bitcoin (CCC:BTC-USD) ont produit d’énormes gains depuis l’automne dernier, lorsque la populaire crypto-monnaie a commencé sa course épique vers des sommets sans précédent.

Mais, alors que les prix du BTC semblent plafonner, le facteur sous-jacent derrière le mouvement de 15x plus de cette action depuis le 2 novembre pourrait enfin être à court d’essence. C’est une mauvaise nouvelle pour Riot.

Pourquoi? Comme je l’ai mentionné en parlant d’un autre jeu de crypto-minage, Marathon numérique (NASDAQ:MARA), les mouvements de prix démesurés sont une arme à double tranchant pour cet espace.

Si Bitcoin a tendance à augmenter, cela signifie des gains encore plus importants pour les mineurs de crypto, étant donné que le coût de l’exploitation minière reste relativement fixe même si les prix augmentent. Cependant, des gains démesurés sur un marché de la crypto signifient des pertes démesurées possibles dans un marché baissier de la crypto.

Il est un peu trop tôt pour dire que nous assisterons à une répétition du crash de cette classe d’actifs en 2018. Pourtant, c’est toujours un sujet de préoccupation. Bien sûr, l’argent intelligent est passé à la cryptographie de manière importante. Les craintes inflationnistes rendent les alternatives au dollar comme la BTC beaucoup plus attrayantes.

D’un autre côté, alors que ce contributeur de Forbes l’a décomposé, le sentiment du marché semble être le principal moteur des prix du Bitcoin. Si les acteurs du marché continuent de devenir plus averses au risque, un retrait de la cryptographie pourrait être imminent.

Et avec des actions comme celle-ci, un moyen encore plus risqué de jouer la tendance crypto, il y a de bonnes raisons de rester à l’écart pour le moment.

RIOT Stock contre ses rivaux

Riot Blockchain est dans le jeu minier depuis plus longtemps que ses rivaux Marathon Digital et est chargé de drapeaux rouges SOS Ltd. (NYSE:SOS). Cependant, jusqu’à présent, cet avantage de premier arrivé n’a pas fait beaucoup de différence.

Les ventes n’ont commencé que récemment à décoller (chiffre d’affaires estimé à 158,6 millions de dollars en 2021, contre 10,4 millions de dollars en 2020). Et s’il pourrait bientôt augmenter considérablement sa capacité de production de Bitcoin (une fois son nouveau matériel minier déployé), sur la base de projections de ventes (286,1 millions de dollars), Marathon est en passe de devenir le plus grand acteur du secteur.

En bref, rien ne fait de Riot Blockchain un choix plus solide pour s’exposer à cette tendance. Bien sûr, cela ne détruit pas complètement le cas du taureau. Si le BTC continue de grimper, des noms comme celui-ci verront probablement des gains supplémentaires. Mais comme je l’ai mentionné ci-dessus, la grande préoccupation ici est le risque de baisse des prix de la cryptographie.

La flambée presque quadruplée des prix du BTC depuis novembre a alimenté une hausse plusieurs fois supérieure à celle des actions RIOT. Mais d’un autre côté, une correction à deux chiffres de la crypto-monnaie sous-jacente pourrait entraîner une perte encore plus grande pour les investisseurs qui achètent cette action aujourd’hui.

Pourquoi les actions minières sont plus risquées que le Bitcoin

Il peut être moins compliqué d’acheter un stock de crypto-monnaie que d’acheter de la crypto-monnaie. Mais ne prenez pas cette plus grande accessibilité pour signifier que c’est votre option la moins risquée. Les actions de ce secteur effectuent des mouvements démesurés par rapport au prix sous-jacent du BTC. Si les tendances s’inversent, les résultats seront démesurés, mais dans la mauvaise direction.

Le jury ne sait toujours pas si Bitcoin est sur le point de s’écraser. Certains experts de cet actif alternatif commencent à sonner les cloches d’avertissement. Nous ne verrons peut-être pas le ralentissement dramatique connu en 2018-2019. Au cours de cette période, la crypto-monnaie a chuté de plus de 80% par rapport à son sommet historique de 20000 $. Cependant, même un recul de 20% à 30% pourrait entraîner des pertes beaucoup plus importantes pour les actions RIOT.

Mais ce n’est pas tout. Même si les prix se maintiennent à partir d’ici, il y a un autre facteur qui devrait vous inciter à la poursuite de ce secteur récemment chaud. Je parle de la difficulté croissante du réseau. Au fil du temps, il a fallu plus de puissance de calcul pour extraire le BTC. Cela signifie que les coûts miniers (matériel informatique, électricité) continueront d’augmenter. En outre, cela peut entraîner des noms de ce secteur en deçà des projections de croissance agressives qu’ils ont vantées aux investisseurs.

En termes simples, Bitcoin est risqué mais les actions cryptographiques sont plus risquées. Ne laissez pas la facilité de les acheter vous tromper en pensant que c’est le contraire.

La ligne de fond

Les investisseurs de Riot Blockchain qui sont entrés lorsque BTC se maintenait stable à la mi-2020 ont vu des gains époustouflants au cours des derniers mois. Mais ceux qui ont manqué ne devraient pas essayer de rattraper le temps perdu.

Crypto n’est peut-être pas sur le point de planter. Mais, étant donné que de nombreux prix inquiets ont atteint un sommet à court terme, il y a plus à suggérer des prix plus bas que des prix plus élevés pour ce stock au cours des prochains mois.

Ajoutez l’autre facteur qui atténue le cas des mineurs de crypto (augmentation des taux de difficulté), et il est clair que la meilleure décision est de sauter sur le stock RIOT pour le moment.

À la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin.

Thomas Niel, un contributeur d’InvestorPlace, a rédigé une analyse de stock unique depuis 2016.