Stock RIOT: jusqu’à ce qu’il puisse prouver ses preuves, la blockchain Riot est toujours un commerce de jour

Actions des plus grandes sociétés minières publiques de crypto-monnaie telles que Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) dépassent les gains de Bitcoin (CCC:BTC-USD), car le marché haussier de la crypto ne montre aucun signe de ralentissement. Pas de surprise, l’action RIOT est en hausse de 6 630% en un an.

Cependant, il est important de faire preuve de prudence avec tout ce qui concerne la cryptographie. Le Bitcoin est toujours soumis à des oscillations sauvages et, en tant que sous-produit, des actions comme RIOT devront également supporter le poids de cette volatilité. Certes, personne ne s’attend à ce que nous ayons un événement semblable à celui de 2017. Mais nous continuerons de voir la monnaie numérique exploser et chuter en raison de la volatilité inhérente. Jeudi dernier, l’action RIOT a chuté de 14,4% au cours de la séance de jeudi, suscitant de nouvelles craintes d’une vente plus forte.

Pendant ce temps, RIOT comporte son propre ensemble de risques qui n’ont rien à voir avec le marché plus large de la cryptographie. L’ancienne société de biotechnologie est entrée et sortie de plusieurs secteurs à forte croissance depuis sa création en 2000. Cela ne veut pas dire que la direction est malhonnête à l’égard du dernier pivot. Cependant, c’est quelque chose à garder à l’esprit lorsque vous investissez dans des actions RIOT.

Pour résumer, il serait préférable de maintenir RIOT dans votre portefeuille à des fins de day-trading. Initiez une petite position et assurez-vous de prendre des bénéfices à intervalles réguliers et de les investir dans des entreprises relativement plus sûres. Il y a encore un long chemin à parcourir avant que RIOT puisse établir sa valeur en tant qu’investissement à long terme.

Action RIOT: quelle est la prochaine étape?

Fondée en 2000 sous le nom d’AspemBio, Riot Blockchain est entrée et sortie de plusieurs secteurs à forte croissance. Le dernier changement est survenu en 2017 lorsque sa direction a décidé de concentrer son attention sur l’extraction de Bitcoin. Le côté positif est que l’entreprise a bien fait ces dernières années depuis qu’elle a fait le pivot. Les données de Refinitiv montrent que la société minière de crypto-monnaie a dépassé les attentes des analystes quatre fois au cours des six derniers trimestres. Une statistique très saine.

RIOT achète 8000 Bitmain S19 Pro Antminers (110 TH) pour 17,7 millions de dollars qui seront reçus au cours des quatre premiers mois de l’année. Une fois pleinement opérationnels, ils augmenteront la capacité de taux de hachage de Riot à 1,45 EH / s (1 446 PH / s). Cela aidera l’entreprise à rivaliser avec Nasdaq-enregistré Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA), le «gros fromage» de l’industrie.

Les ventes ont augmenté de 209,1% au cours des trois dernières années et devraient grimper de 1 425% l’an prochain. Bien que je prenne cela avec un grain de sel, ils ne sont pas incroyables compte tenu de la croissance de Bitcoin.

Quels sont les risques?

Le risque majeur lors de l’investissement dans RIOT est qu’il est inexplicablement lié au prix du Bitcoin. Bien que l’argent institutionnel afflue dans la monnaie numérique, cela reste une entreprise précaire. Nous ne verrons pas une répétition de ce qui s’est passé lors du boom de 2017 et du crash de 2018. C’est parce que nous voyons enfin des entreprises comme Pay Pal (NASDAQ:PYPL), Carré (NYSE:SQ) et Banque de New York Mellon (NYSE:BK) se réchauffant à la pièce numérique et à l’espace cryptographique plus large. Cependant, comme nous l’avons vu avec la baisse de 10%, le risque sera toujours présent lorsque vous investirez dans l’espace.

Les taux de hachage du réseau de Bitcoin sont en baisse, ce qui signifie que Riot devra faire face à la perte de part de marché à l’avenir. De plus, compte tenu de l’attrait de l’industrie, nous continuerons de voir un grand nombre d’entreprises se lancer dans le domaine de la crypto-extraction.

De plus, si RIOT veut rester en tête du peloton et s’assurer que l’action se négocie à des multiples sains, elle devra continuer à lever des liquidités. Jusqu’à présent, la société est restée à l’écart de l’endettement et s’est appuyée exclusivement sur les capitaux propres pour accumuler des liquidités pour son expansion, ce qui a entraîné une dilution importante. Cette tendance ne ralentira pas, car il y aura un besoin constant de nouvelles machines. Pour le moment, en raison de la croissance explosive de l’action RIOT, cela n’entraînera pas de nuits blanches pour les investisseurs.

Excellent commerce de jour

Il existe relativement peu d’options pour investir dans des actions de crypto-minage: Riot Blockchain, Technologies de la blockchain de la ruche (OTCMTKS:HVBTF), Marathon Digital Holdings et Cabane 8 (OTCMKTS:HUTMF). Par conséquent, toutes ces entreprises ont enregistré des gains massifs au cours des 12 derniers mois, alors que les investisseurs cherchent à jouer la tendance crypto.

Les prévisions varient. Certains affirment que Bitcoin atteindra finalement 1 million de dollars et assumera une position de monnaie de réserve mondiale. D’autres affirment que nous sommes simultanément dans un marché haussier des actions et de la crypto-monnaie, et la bulle finira par éclater. Les données montrent que bien qu’il y ait eu des corrections en cours de route, la trajectoire générale de Bitcoin est en hausse. C’est pourquoi des actions comme Riot sont un excellent moyen de jouer la ruée vers l’or numérique.

Pour toutes ces raisons, l’action RIOT mérite une petite position dans votre portefeuille. Chronométrez votre sortie et vos entrées, puis prenez des bénéfices à intervalles réguliers.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.