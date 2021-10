Stock RKLB: les lancements à venir pourraient alimenter un rallye dans le stock de Rocket Lab

Entreprise de lancement et de systèmes spatiaux Laboratoire de fusées (NASDAQ :RKLB) est emblématique de la nature volatile des actions de l’exploration spatiale. L’action RKLB a commencé à se négocier le Nasdaq le 25 août, après que la société a réalisé une fusion inversée avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Vector Acquisition.

Certes, les actions ont mis du temps à se lancer. Ils sont restés proches du cours typique de l’action SPAC avant l’opération de 10 $ jusqu’au début de septembre. Après la publication du premier rapport sur les résultats de Rocket Lab en tant que société cotée en bourse, l’action RKLB a grimpé de 110 % en un peu plus d’une semaine, atteignant un sommet de 21,34 $ le 9 septembre.

Mais aussi vite que les actions montaient en flèche, elles se sont à nouveau effondrées sur Terre, enseignant une dure leçon aux chasseurs d’actions. L’action RKLB a chuté d’environ 35% en deux semaines, tombant en dessous de 14 $ par action.

Au moment où j’écris, le stock se situe autour de 12,35 $. Heureusement, certains développements récents suggèrent que la société est sur la bonne voie, même si le cours de l’action ne l’est pas encore.

Lancement de Rocket Lab

Alors que Rocket Lab ne devrait pas générer de bénéfices avant au moins quelques années, la société augmente ses ventes à un rythme impressionnant. De plus, il remplit sa mission de faire progresser rapidement la science du voyage spatial.

Rocket Lab est le premier fabricant de petits lanceurs. Jusqu’à présent en 2021, la société a achevé quatre missions de sa petite fusée réutilisable de classe orbitale Electron, portant le nombre total de lancements à ce jour à 21. L’Electron a également déployé 105 satellites en orbite.

Rocket Lab prévoit deux lancements Electron supplémentaires le mois prochain pour déployer des satellites pour une société de surveillance géospatiale et mondiale Technologie BlackSky (NYSE :BKSY).

Commentant l’accord de lancement multiple avec BlackSky, le PDG de Rocket Lab, Peter Beck, a déclaré : BlackSky pour faire évoluer sa constellation et ses services en toute confiance.

Alors que l’entreprise continue de lancer l’Electron, elle travaille également au développement de son lanceur de neutrons de moyenne portée. Cette fusée de nouvelle génération, qui pourra transporter une charge utile de près de 9 tonnes en orbite terrestre basse, devrait commencer à être lancée en 2024.

Solutions spatiales de bout en bout

Les missions spatiales de Rocket Lab continueront de faire la une des journaux, mais il y a un autre développement positif qui s’est produit sans grande fanfare.

La semaine dernière, Rocket Lab a finalisé son acquisition de la société de logiciels spatiaux Advanced Solutions dans le cadre d’un accord évalué à 40 millions de dollars. Le logiciel de vol d’Advanced Solutions est axé sur la simulation de mission, les tests de composants et la navigation.

Je vois l’accord comme un gagnant-gagnant pour les deux sociétés. Rocket Lab cherche à être une société de services spatiaux à large assise, et Beck a déclaré que l’acquisition « améliorera notre portefeuille de systèmes spatiaux et fournira des solutions spatiales améliorées de bout en bout ».

Pendant ce temps, le fondateur et PDG d’Advanced Solutions, John Cuseo, a déclaré que les deux sociétés « se complètent très bien » et auront désormais « plus de carburant de fusée dans le réservoir pour jouer avec » alors qu’elles continuent de servir les clients et d’innover.

Le résultat sur RKLB Stock

L’action RKLB a connu des turbulences majeures au cours des derniers mois. Et cela ne devrait pas changer de sitôt. Mais nous parlons d’une fusion SPAC, d’exploration spatiale et d’une société à but non lucratif. Quiconque s’attend à une conduite en douceur aboie le mauvais arbre. Cela étant dit, l’entreprise est pleine de promesses.

A court terme, l’action RKLB pourrait bénéficier des lancements à venir. Et les investisseurs qui achètent au prix d’aujourd’hui et conservent à long terme pourraient voir leur patience largement récompensée. Préparez-vous simplement à ce que les montagnes russes continuent.

