Stock RMBL : Osez le tout-terrain avec une participation spéculative dans RumbleON

Vous feriez mieux de prendre votre casque, car nous sommes sur le point de faire un tour avec la plate-forme de commerce électronique automobile en plein essor Gronder sur (NASDAQ :RMBL). Comme une moto ou un véhicule tout-terrain, le stock de RMBL ne se contente pas d’aller en ligne droite et est connu pour dévier dans des directions inattendues.

Source : Alexander Kirch / Shutterstock.com

La société RumbleOn, basée au Texas, cherche à desservir un marché adressable total évalué à plus de 100 milliards de dollars. Selon l’entreprise, la demande d’équipements de sports de plein air a augmenté à la suite de l’émergence de Covid-19.

D’un autre côté, il a été difficile de maintenir le cap avec les actions RMBL car elles ont été à la fois volatiles et limitées en 2021. Ce type d’action sur les prix peut être un paradis pour les traders à court terme, mais frustrant pour les investisseurs à long terme.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, cependant, car RumbleOn devrait récompenser les actionnaires patients à long terme. Alors que l’entreprise passe à une activité omnicanale, RumbleOn devient non seulement un leader sur un marché de niche, mais un puissant générateur de revenus.

Un regard plus attentif sur l’action RMBL

Avant de poursuivre avec une analyse technique, nous devrions observer un événement important concernant le cours de l’action RMBL. Plus précisément, cet événement est un regroupement d’actions 1 pour 20 que RumbleOn a annoncé le 19 mai. Assurez-vous donc d’en tenir compte dans la chronique de la trajectoire du cours de l’action.

Dans cet esprit, nous pouvons discerner certaines tendances avec l’action RMBL en 2021. Au cours du premier semestre, l’action a affiché une action de prix sauvage, rebondissant entre 30 $ et 55 $.

À partir de l’été, cependant, le bras de fer entre acheteurs et vendeurs s’est quelque peu calmé. Avec le temps, les mouvements de prix de l’action se réduiraient à une fourchette de 30 $ à 42 $. Il y a eu une tentative d’évasion en novembre, mais cela a échoué et début décembre, l’action RMBL était de retour dans la fourchette de prix susmentionnée.

Le stock est-il destiné à rester bloqué pour toujours ? Si RumbleOn peut prouver sa valeur à la communauté commerciale, peut-être qu’un jailbreak est imminent, ou du moins inévitable.

Élargir le modèle d’affaires

Avec une bravade et une vantardise typiques, RumbleOn a déclaré dans sa dernière présentation aux investisseurs que la société n’est pas seulement le plus grand revendeur de sports motorisés du pays, mais est également désormais la seule plate-forme de sports motorisés omnicanal.

C’est toute une affirmation, n’est-ce pas? Je n’hésiterai pas à admettre que la filiale RideNow est énorme, avec ses 40+ concessionnaires à service complet et environ 1 900 employés.

RumbleOn a acquis RideNow en août, et c’est à ce moment-là que le PDG de RumbleOn, Marshall Chesrown, a déclaré que son entreprise était « la première expérience client omnicanal dans les sports motorisés ».

L’affirmation du PDG est fondée, car la fusion permet à RumbleOn de combiner son propre modèle commercial (une plate-forme de commerce électronique où les gens peuvent acheter des véhicules tout-terrain d’occasion en ligne) avec le réseau de concessionnaires physiques de RideNow.

Ainsi, Chesrown a cité « la vaste empreinte géographique de RideNow, la forte marque de vente au détail combinée à la plate-forme technologique de RumbleOn et l’accès à des stocks d’occasion rendront les véhicules de sport motorisé plus accessibles aux passionnés et aux premiers acheteurs, à l’échelle nationale »

Beaucoup d’argent et des ventes énormes

Toujours ambitieux, Chesrown a déclaré que son entreprise était « en mission pour transformer l’industrie des sports motorisés ». C’est très bien, mais les investisseurs avertis voudront voir les données financières fiables. Montre moi l’argent!

Il y a de l’argent, et en abondance. Au 30 septembre 2021, RumbleOn disposait de 68,268 millions de dollars en espèces (non audité), une nette amélioration par rapport aux 1,467 million de dollars détenus à la même période l’année dernière.

Dans l’ensemble, il est juste de dire que RumbleOn a connu un troisième trimestre exceptionnel cette année :

Ventes totales d’unités de véhicules de 8 518, en hausse de 99,8 % par rapport à 4 263 au trimestre de l’année précédente Ventes totales d’unités de sports motorisés de 5 490, une augmentation énorme par rapport aux 747 enregistrés au troisième trimestre de 2020 221,2 millions de dollars de revenus totaux, une augmentation de 88,1 d’une année sur l’autre, un bénéfice brut total de 37,4 millions de dollars, soit plus du double des 16,8 millions de dollars déclarés au même trimestre de 2020

Par conséquent, les perspectives restent brillantes alors que RumbleOn prévoit des revenus pour l’année 2021 compris entre 1,55 et 1,6 milliard de dollars.

Résultat final

Le PDG de RumbleOn n’a pas peur de se vanter de son entreprise. Cependant, ses affirmations sont crédibles car RumbleOn est vraiment en train de devenir une entreprise omnicanal. D’ailleurs, les données financières ne manquent pas pour montrer que RumbleOn est sur la bonne voie.

Par conséquent, il est tout à fait possible que l’action RMBL explose à la hausse dans un proche avenir. En attendant, accrochez-vous et essayez de profiter de la balade.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.