Stock ROKU: 7 choses que les investisseurs aimeront à propos de Roku alors que les actions augmentent vendredi

Aujourd’hui, les actions de la société de streaming Roku (NASDAQ :ROKU) sont en hausse de 11% au moment de la rédaction. Le mouvement d’aujourd’hui correspond au double du volume quotidien moyen de ce titre. En conséquence, les investisseurs peuvent être intrigués par l’idée de ce qui motive l’augmentation du stock de ROKU aujourd’hui.

Ce qui est intriguant dans l’ascension rapide de Roku aujourd’hui, c’est qu’il s’agit de petites nouvelles. Roku a récemment vu un pic d’intérêt des investisseurs, suite à l’annonce plus tôt cette semaine que ROKU diffuserait les Jeux olympiques via un partenariat avec NBC, bien que cela soit quelque peu considéré comme de vieilles nouvelles. Cela dit, ce titre a continué à augmenter régulièrement depuis l’annonce, en hausse actuellement de plus de 15% au cours de la semaine dernière.

Les Jeux olympiques sont une grosse affaire, et il ne fait aucun doute que Roku attirera probablement plus de globes oculaires via ce partenariat. Étant donné qu’il s’agit encore d’une entreprise à un stade de croissance assez précoce, il y a beaucoup à aimer au sujet d’une augmentation potentielle des revenus. Cependant, les aspects économiques ultimes de cet accord ne sont pas clairs pour le moment.

Cela dit, pour les investisseurs intéressés par Roku, plongeons-nous dans quelques points à savoir.

Ce que les investisseurs peuvent vouloir savoir sur ROKU Stock

Le modèle commercial de Roku consiste à diffuser la télévision en direct sur sa télévision intelligente. Les revenus de l’entreprise ont décollé pendant la pandémie, grâce au divertissement à domicile et aux catalyseurs de coupe de cordon. De plus, l’équipe de direction de Roku a guidé une croissance des revenus de 73% pour le trimestre à venir. Des investisseurs tels que Cathie Wood ont été de gros acheteurs d’actions ROKU ces dernières années. Cela dit, il a été rapporté que Mme Wood a récemment réduit sa participation dans les actions de ROKU. Roku devrait publier ses bénéfices le 4 août, ce qui laisse supposer que cette action pourrait surperformer après les bénéfices. Actuellement, l’action ROKU est à moins de 4% de son plus haut historique.

