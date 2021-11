Stock SAVA : 8 choses à savoir alors que la science du manioc monte en flèche

Le monde de la biotechnologie – et en particulier les investisseurs de détail qui le suivent – a suivi de près Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) ces dernières semaines. Cela survient alors que son médicament contre la maladie d’Alzheimer, le Simufilam, continue de générer des nouvelles positives. Aujourd’hui, ce n’est pas différent, car l’action SAVA a clôturé en hausse de plus de 25%. Alors, que devez-vous savoir maintenant ?

Selon le contributeur d’InvestorPlace, Larry Ramer, l’action pourrait facilement augmenter beaucoup plus.

Ramer a récemment fait valoir que l’action SAVA était sous-évaluée et, selon ses calculs, pourrait augmenter jusqu’à 200 % si le médicament recevait l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis. Un autre contributeur Thomas Niel a également exhorté les investisseurs à acheter des actions en baisse avant la fin de son essai de phase 3.

Que devraient savoir les investisseurs sur ce titre ? Découvrons-le.

Ce qu’il faut savoir sur les actions SAVA

Basée à Austin, au Texas, Cassava est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur les neurosciences. Son site Internet précise que sa mission est de « détecter et traiter la maladie d’Alzheimer ». Contrairement à certains concurrents, l’approche du manioc pour traiter la maladie d’Alzheimer n’est pas basée sur le nettoyage du cerveau de l’amyloïde (une protéine anormale), mais se concentre plutôt sur la stabilisation de la filamine A, une protéine d’échafaudage. La société reconnaît qu’il est peu probable qu’un médicament puisse guérir seul la maladie d’Alzheimer. Il a travaillé avec les National Institutes of Health (NIH), qui ont fourni un soutien scientifique et financier tout au long de son processus de recherche. Collectivement, les membres de l’équipe de direction de Cassava ont obtenu 12 approbations de médicaments de la FDA avant d’entrer dans leurs fonctions actuelles. Rémi Barbier, le fondateur de Cassava, aujourd’hui président du conseil d’administration, président-directeur général, a contribué à construire Exelixis (NASADQ :EXEL) et ArQule. De nombreux laboratoires de recherche couvrant à la fois les États-Unis et le Canada participent actuellement au programme d’extension ouvert de Simufilam. Février 2021 a apporté les résultats d’une analyse clinique intermédiaire, montrant une amélioration de 29% du comportement des patients atteints de maladies liées à la démence, notamment l’anxiété et l’agitation. L’analyse intermédiaire a également révélé une amélioration de 10 % des scores cognitifs sur une période de six mois. Neuf mois après le début de l’étude, Cassava a annoncé des résultats positifs concernant le développement de Simufilam, indiquant que le médicament améliorait les scores de cognition de 18% chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et qu’il n’y avait eu aucun problème de sécurité. En août 2021, une pétition a été déposée auprès de la FDA qui remettait en question l’intégrité scientifique des essais cliniques sur le manioc. Barbier a nié toutes les accusations, mais la nouvelle de la pétition a suffi à faire baisser le stock de SAVA.

