Stock SAVA : Analyser les risques potentiels des sciences du manioc

in

Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) est l’un des plus grands gagnants de l’année. Même après sa récente liquidation, l’action SAVA est toujours en hausse de 1 600 % jusqu’à présent cette année, et elle a augmenté de plus de 4 000 % au cours des 12 derniers mois. Même selon les normes des actions de croissance, ce sont tout simplement des chiffres incroyables.

Source : Shutterstock

Le manioc est passé directement du penny stock aux grandes ligues en raison des résultats prometteurs des essais cliniques. La société travaille sur un médicament pour lutter contre la progression de la maladie d’Alzheimer. Lors d’un essai, le médicament du manioc a montré des résultats favorables après neuf mois de traitement, ce qui le place bien au-delà de la plupart des candidats-médicaments concurrents d’autres sociétés de biotechnologie.

Cependant, l’action SAVA s’est fortement vendue au cours des deux dernières semaines. Les taureaux soutiennent que la vente est sans fondement et que les actions pourraient valoir jusqu’à 900 $. Si le médicament fonctionne effectivement et obtient l’approbation de la FDA, ce type d’objectif de prix pourrait bien être à portée de main.

Cependant, il convient également de considérer les contrepoints baissiers.

Alzheimer : une maladie délicate

Un problème clé pour le manioc est que la maladie d’Alzheimer est une maladie notoirement difficile à traiter. Les entreprises de biotechnologie ont longtemps cherché à faire une percée, mais ont échoué à plusieurs reprises à la place.

Une étude universitaire de 2017 a noté que seuls quatre médicaments étaient approuvés à cette époque pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. D’un autre côté, bien d’autres avaient échoué. “[O]plus de 100 composés testés en tant que thérapies potentielles ont été identifiés qui ont été soit abandonnés en développement, soit échoués dans [clinical trials]», a révélé l’étude.

Cette lente progression n’est pas non plus due à un manque de créativité ou d’innovation dans l’espace Alzheimer. “Les classes de médicaments qui ont échoué à ce jour comprennent les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de la gamma sécrétase, le dimébon, les améliorations neurochimiques et un médicament tau”, ont noté les universitaires.

En termes simples, la maladie d’Alzheimer est un écrou notoirement difficile à casser. Les investisseurs doivent donc toujours faire preuve d’un degré supplémentaire de prudence avec les médicaments destinés à cette condition.

L’étude actuelle sur le manioc est minuscule

Il est courant que les entreprises de biotechnologie obtiennent de bons résultats lors des premiers essais. Mais, à mesure que vous vous rapprochez de l’approbation, les essais deviennent plus importants et le contrôle qualité plus rigoureux.

Dans le cas du manioc, l’enthousiasme actuel porte sur un essai ouvert avec seulement 50 patients pour l’instant. L’étiquette ouverte signifie que les patients savent qu’ils reçoivent le médicament plutôt qu’un placebo. Sans groupe témoin placebo, il est plus difficile de savoir si le médicament est efficace ou si les gens se sentent simplement mieux parce qu’ils croient être traités. Ces deux facteurs soulèvent des questions sur la façon dont le médicament se comportera dans un essai plus vaste et plus rigoureux.

En effet, le stock de SAVA a récemment coulé alors que les chercheurs d’Alzheimer critiquaient la conception de l’essai sur le manioc. Le célèbre journaliste biotechnologique Adam Feuerstein de StatNews a rapporté que les critiques de l’étude ont qualifié les résultats de “exagérés, inappropriés, [and] ininterprétable.

Il y a de la place pour le désaccord ici. Cependant, sachez qu’il est loin d’être une certitude que les résultats de Cassava dans une petite étude ouverte seront reproductibles dans un véritable cadre clinique de phase 3.

Verdict des actions de la SAVA

C’est une chose d’emmener un dépliant spéculatif sur une entreprise de biotechnologie au stade clinique à un prix raisonnable. C’en est une autre de mettre une capitalisation boursière de plusieurs milliards sur celui qui n’a même pas terminé son essai de phase 3, et encore moins obtenu l’approbation de la FDA. Le cimetière des investisseurs en biotechnologie est plein de commerçants qui se sont enthousiasmés pour un médicament contre la maladie d’Alzheimer sur la base de résultats cliniques préliminaires.

Un jour, un remède ou au moins un médicament préventif majeur sera trouvé. Cependant, les chances qu’un traitement particulier obtienne l’approbation de la FDA sont assez faibles.

Si vous souhaitez participer à l’action SAVA, envisagez d’attendre une baisse ou utilisez des stratégies d’options pour obtenir un point d’entrée à un prix inférieur. Il faudra plusieurs années pour que le médicament du manioc obtienne l’approbation de la FDA si les choses évoluent favorablement pour l’entreprise. En cours de route, il y aura des tonnes de volatilité.

Il s’agit d’un médicament visant à traiter une maladie difficile à traiter dont les premiers résultats cliniques sont controversés. Et la société d’exploitation, Cassava, est devenue un favori des commerçants de mèmes. En gros, vous ne pourriez pas imaginer un meilleur scénario si vous voulez de la volatilité et de l’incertitude.

Donc, si vous allez être impliqué, considérez certainement cela comme une action commerciale plutôt que comme quelque chose à acheter et à conserver pour les années à venir.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.