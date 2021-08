Stock SAVA : Cassava Sciences a un objectif admirable à un prix trop élevé

Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA) est une entreprise de biotechnologie avec un objectif important : lutter contre la maladie d’Alzheimer. Il a plusieurs traitements en développement, mais le stock de SAVA vaut-il la peine d’être ajouté à votre portefeuille ?

Source : Shutterstock

Évidemment, je veux que cette entreprise réussisse; J’ai été témoin du combat d’un ami de la famille contre la maladie d’Alzheimer, et j’aimerais que Cassava réussisse son combat contre elle. Mais une analyse plus approfondie de ses fondamentaux me laisse remettre en question la montée en flèche de l’action SAVA de plus de 1 600 % jusqu’à présent cette année, et encore moins son gain de 3 600 % l’année dernière.

Traitements en essai

Cassava pose une question dramatique sur leur site Web : « Et si détecter la maladie d’Alzheimer était aussi simple que de faire un test sanguin ? Ils promettent qu’ils travaillent sur ce problème.

Un communiqué de presse de juillet mentionnait des développements positifs pour un médicament similaire de la société pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. Le communiqué de presse décrit des résultats positifs pour le simufilam, le médicament expérimental du manioc pour le traitement de la maladie d’Alzheimer.

Une étude clinique a montré que le médicament « a considérablement amélioré la cognition chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, sans aucun problème de sécurité. Simufilam a amélioré la cognition marque 3,0 points sur ADAS-Cog11, une amélioration moyenne de 18 %.

La société a également récemment annoncé des essais de phase 3 pour le simufilan pour le second semestre 2021. La phase 3 est une étape importante dans le processus d’approbation d’un traitement par la Food and Drug Administration, mais ce n’est pas un processus court. Cela pourrait durer des années. C’est un défi pour une entreprise comme Cassava Sciences, qui n’a pour l’instant aucun chiffre d’affaires.

L’essor de l’action SAVA

Si vous avez acheté des actions SAVA au début de cette année, vous pourriez être enthousiasmé par les performances de l’entreprise. Cependant, l’examen de leurs rapports trimestriels et annuels n’offre aucune raison d’être enthousiaste.

La société a enregistré une perte nette de 6,4 millions de dollars en 2020, contre une perte de 5 millions de dollars en 2019. La société n’a aucun revenu et brûle de l’argent.

Il n’y a pas non plus beaucoup de bonnes nouvelles dans les derniers résultats trimestriels de l’entreprise. La société a enregistré une perte nette de 5,1 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à une perte de 1,1 million de dollars au trimestre précédent. La seule nouvelle positive est que la société n’a aucune dette et qu’elle dispose de beaucoup de liquidités : 278,3 millions de dollars, pour être précis, contre 93,5 millions de dollars fin 2020.

Vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que l’entreprise a obtenu cet argent en vendant beaucoup d’actions, en les diluant fortement au cours du processus. Les détails sont couverts à la page 71 du rapport annuel de la société :

« Le 12 février 2021, nous avons réalisé une offre d’actions ordinaires en vertu de laquelle certains investisseurs ont acheté 4 081 633 actions ordinaires au prix de 49 $ l’action. Le produit net de l’offre était d’environ 189,7 millions de dollars après déduction des frais d’offre. »

Fin 2019, Cassava Sciences a déclaré 21 841 810 actions ordinaires et à la fin de 2020, 35 237 987 actions ordinaires. Pour le deuxième trimestre de 2021, les actions ordinaires déclarées étaient de 38 843 000.

Résultat net sur le stock SAVA

Avec d’énormes pertes nettes, une dilution des actions en 2021 et des revenus nuls, je ne peux pas vous recommander d’acheter des actions SAVA à son prix actuel. Concentrez-vous sur les vrais fondamentaux. Oui, le prix pourrait monter en flèche si son traitement contre la maladie d’Alzheimer obtient l’approbation de la FDA. Jusqu’à ce jour, cependant, le cours de l’action est en territoire de bulle et une violente correction pourrait être en cours. Je vous suggère d’éviter le stock.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.