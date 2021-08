Stock SAVA : les initiés aiment les sciences du manioc, ce qui pourrait être une bonne nouvelle

Il existe des circonstances plus cruelles que la mort, et la maladie d’Alzheimer en fait peut-être partie. Pour les patients et leurs familles, souffrir et assister à la détérioration des facultés mentales et physiques est totalement dévastateur. De ce point de vue, je comprends parfaitement le sentiment moral qui soutient Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA). Nous voulons tous que le stock SAVA gagne car cela implique des progrès dans la lutte contre cette redoutable maladie.

Mais en même temps, un investissement est comme un mariage. C’est peut-être une joie de passer du temps avec l’aventurier à la recherche de sensations fortes, mais ce type n’est peut-être pas le partenaire de vie idéal, en particulier si cet individu est un chercheur de sensations fortes simplement pour compenser des défauts de personnalité profondément enracinés, comme un cœur errant ou un plagiat. mains. Il est assez révélateur que près de 50 % de tous les mariages aux États-Unis se terminent par un divorce ou une séparation.

Là encore, c’est l’Amérique, nous devrions donc dire que la moitié de tous les mariages durent éternellement, selon le comédien Joe Wong.

Maintenant, je ne veux pas dire que la science derrière Cassava Sciences est défectueuse. Mais je dirai avec une confiance absolue que l’arène dans laquelle l’entreprise est en compétition est remplie à ras bord d’échecs. Dans une histoire récente sur les actions SAVA, j’ai mentionné que son rival Annovis Bio (NYSEAMÉRICAIN :ANVS) avait également un candidat au traitement de la maladie d’Alzheimer très médiatisé. Mais un test clinique décevant a envoyé l’ANVS en cratère.

Cela devrait vraiment être la leçon derrière le stock SAVA. C’est amusant de miser sur l’inconnu en ce moment, la fine ligne entre l’espoir et le désespoir qui catalyse le sentiment des investisseurs envers les paris biotechnologiques à haut risque et à haut rendement. Historiquement, cependant, le récit des traitements de la maladie d’Alzheimer correspond plus à ce qui vient d’arriver à l’ANVS qu’à toute autre chose.

Certes, ce temps pourrait être différent pour le stock SAVA. Mais vous devez toujours faire preuve de diligence raisonnable avant de sauter sur ces types de métiers.

Les transactions d’initiés pourraient être un coup de pouce pour l’action SAVA

Si cela ne suffisait pas à refroidir vos jets concernant les actions SAVA, vous devriez noter que la société sous-jacente a divulgué ce même risque. Voici ce que la direction avait à dire en haut de la divulgation de ses facteurs de risque sur son formulaire 10-K pour ses résultats pour l’année 2020 :

« Depuis 2017, nous concentrons une part importante de nos efforts de recherche et développement sur le traitement et la détection de la maladie d’Alzheimer, un domaine de recherche qui a connu des taux d’échec importants. De plus, nos produits candidats sont basés sur de nouvelles approches scientifiques et une nouvelle technologie, ce qui rend difficile la prévision du temps et du coût du développement du produit candidat et des chances de succès. »

Alors, l’action SAVA n’est-elle pas un pari biotechnologique viable ? Pas tout à fait, si vous croyez au pouvoir des transactions d’initiés. De 2004 à 2005, les initiés du manioc ont été occupés à faire le plein d’actions. Effectivement, au début de 2016, ces paris ont été largement récompensés.

Mais assez tôt, les ordres de vente (mélangés aux ordres d’achat) ont commencé à arriver, puis l’encre rouge a pris une teinte plus foncée vers la seconde moitié de 2007. Bien sûr, nous savons tous ce qui s’est finalement passé en 2008, ce qui n’a pas épargné SAVA. Stock.

Curieusement, les initiés vendaient tout au long de 2010 et jusqu’à la fin mai 2011, malgré le fait que les actions SAVA étaient généralement en hausse par rapport à leurs plus bas de 2008. Cela n’avait pas d’importance, car les actions ont continué d’hémorragie jusqu’au printemps 2019, date à laquelle elles ont finalement atteint leur point le plus bas.

En d’autres termes, les initiés ont appelé leurs propres actions assez précisément. Alors, quel est le dernier verdict ? De mai 2019 à septembre de l’année dernière, il ne s’agit que d’ordres d’achat, selon Gurufocus.

Je suppose que vous pouvez en faire ce que vous voulez.

Une approche prudente est toujours prudente

Néanmoins, je ne veux pas laisser le sujet au grand jour sans le dire : la dernière opération de délit d’initié a eu lieu en septembre 2020. Il est donc très possible qu’au cours des prochaines semaines et des prochains mois, le ton puisse changer.

Bien sûr, si les initiés continuent à adhérer à cet élan, il pourrait y avoir quelque chose ici basé sur la façon dont ils ont déjà prouvé leur prévoyance. Cependant, s’ils commencent à vendre, cela aussi doit être pris en considération.

