Stock SBEA: Black Rifle Coffee vise à être un grand SPAC controversé

Tout l’été et l’automne, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SAVS) ont reculé. En février, il semblait que tous les SPAC allaient se lancer immédiatement après l’annonce d’un accord. Depuis lors, cependant, les SPAC sont devenus glacials; la majorité tombe maintenant sous les 10 $ après avoir conclu un accord. Donc quoi SilverBox Engagé Fusion Corp. (NASDAQ :SBEA) l’approche du stock pour éviter d’être pris dans les feux croisés de la SPAC ?

Autrement dit, ça va pour la controverse. Vous voyez, le seul point positif pour les SAVS était récemment celui associé à l’ancien président Trump. Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) est passé de 10 $ à plus de 100 $ après avoir annoncé sa fusion avec la nouvelle société de médias et de réseaux sociaux de Trump.

Les critiques n’ont pas tardé à s’en prendre à Digital World, soulignant les lacunes apparentes du modèle commercial et de la technologie de l’entreprise. Cependant, cela n’a pas vraiment d’importance pour l’action DWAC, qui reste à environ 50 $ par action maintenant. Il est clair qu’il existe une demande des investisseurs pour des investissements dans des entreprises qui semblent aller à l’encontre des médias grand public. Il y a un intérêt important à soutenir la contre-culture.

C’est ici que SilverBox Engaged Merger entre en scène. Celui-ci, apparemment après avoir remarqué le succès de Digital World, a annoncé son intention de reprendre une entreprise de café de droite. C’est vrai, le café est désormais un enjeu politique.

Un Starbucks pour les conservateurs

Au cours des années, Starbucks (NASDAQ :SBUX) s’est engagé dans un certain nombre de débats sur des questions culturelles. Starbucks a pris position sur des choses telles que le port d’armes dissimulé dans ses magasins qui ont mis en colère les conservateurs. Ses dons et son activisme sur des questions telles que l’inclusion des LGTBQ+ ont également ébouriffé certaines plumes.

C’est ici que le café Black Rifle entre en jeu. La société a l’intention d’être un Starbucks de droite. L’imagerie de Black Rifle est évidemment centrée sur les armes à feu, ce qui attire de nombreux clients potentiels et agit comme un contrepoint direct à la position bien connue de Starbucks sur cette question. La société est basée dans l’Utah, un État traditionnellement assez favorable aux valeurs conservatrices. Black Rifle a également obtenu un bouche-à-oreille positif d’icônes conservatrices telles que Donald Trump Jr. et Sean Hannity.

Black Rifle a utilisé le marketing basé sur les mèmes pour attirer ses fans idéologiques. La société a fait de la publicité autour de l’expression « covfeve », par exemple, qui était une célèbre faute de frappe du compte Twitter du président Trump.

L’affinité politique est-elle un motif suffisant pour une marque grand public ?

Cependant, tout n’a pas été sans heurts pour Black Rifle. L’entreprise a cherché à prendre ses distances avec certaines personnes de droite. Black Rifle est célèbre contre Kyle Rittenhouse. Rittenhouse avait porté des marchandises Black Rifle, puis s’était impliqué dans des fusillades mortelles à Kenosha, dans le Wisconsin. À l’époque, le PDG de Black Rifle estimait que la société avait perdu entre 3 000 et 6 000 abonnés en raison de son désaveu de Rittenhouse.

Ce problème a refait surface la semaine dernière. Suite à la récente disculpation de Rittenhouse, les conservateurs ont lancé une campagne de boycott contre Black Rifle en réponse à sa gestion de cette affaire.

Cela arrive à un point plus large. Il est difficile de construire un produit de marché de masse simplement en faisant appel à la politique des gens. Dites ce que vous voulez sur l’activisme de Starbucks, mais cela se trouve dans un excellent modèle commercial. Starbucks possède d’excellents biens immobiliers, des employés généralement bien formés et polis, une gamme de produits solide et un cadre idéal pour passer du temps et faire du travail ou des réunions.

Black Rifle, en revanche, n’a principalement vendu que du café en ligne jusqu’à présent. C’est très bien ; il y a de l’argent dans les pièces de théâtre directes aux consommateurs. Cependant, il est peu probable qu’il soutienne une grande entreprise publique simplement en vendant des grains de café en ligne.

À cette fin, le stock de la SBEA a commencé à ouvrir des magasins physiques, qu’il appelle des avant-postes. La société n’a ouvert que sept emplacements de ce type aujourd’hui, mais elle vise à atteindre 78 avant-postes au cours des deux prochaines années. Ce sera le véritable test pour savoir s’il existe réellement une large demande du marché pour le café à la teinte conservatrice de Black Rifle.

Verdict des actions de la SBEA

Il est difficile de se faire une idée des avantages d’investissement de cette entreprise. Jusqu’à présent, Black Rifle était principalement une opération de vente directe de café et de produits dérivés. C’est bien comme une entreprise à petite échelle. Mais cela ne soutiendra pas le genre de valorisation élevée que les investisseurs espèrent probablement.

Il sera donc crucial de voir comment fonctionnent les emplacements des magasins physiques de Black Rifle. Si leurs avant-postes peuvent générer des affaires comme Starbucks ou Frères néerlandais (NYSE :BROS), alors l’action SBEA est susceptible d’être un gagnant à long terme. Sinon, Black Rifle restera plus un participant aux guerres culturelles que tout ce qui vaut la peine d’être détenu dans les portefeuilles d’investissement des gens.

Pour l’instant, cependant, les actions de la SBEA pourraient valoir un pari. Après tout, il est revenu à 10 $, ce qui signifie que la baisse est limitée jusqu’à la conclusion de l’accord SPAC. Pendant ce temps, si cet accord finit par attirer le même genre d’attention que l’action DWAC, la hausse pourrait être considérable.

