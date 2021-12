Stock SDC: SmileDirectClub Stock mettra vos dents sur le bord

Actions de la société de télédentisterie SmileDirectClub (NASDAQ :SDC) ont été martelés en bourse. De plus, l’intérêt du commerce de détail pour l’action SDC s’estompe également, ce qui braque les projecteurs sur ses fondamentaux déplorables.

SmileDirectClub est devenu public il y a quelques années avec un prix initial de 23 $ par action. Aujourd’hui, l’action a perdu plus de 87,6% de sa valeur et se dirige rapidement vers le territoire du penny stock.

Les fondamentaux de l’entreprise en quelques années ont clairement déçu les investisseurs. Ses ventes ont augmenté de 77 % en 2019 pour atteindre 750,4 millions de dollars, mais les pertes se sont élargies de 53 %. De plus, en 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise a chuté de 12% à 656,8 millions de dollars en raison des vents contraires induits par la pandémie. En comparaison, son principal concurrent Aligner (NASDAQ :ALGN) a généré 2,1 milliards de dollars de ventes d’aligneurs transparents.

De plus, SDC s’est heurtée à de nombreuses controverses au cours des deux dernières années, notamment des plaintes de l’Association américaine des orthodontistes et des poursuites judiciaires pour publicité mensongère. Les choses semblaient plus prometteuses au premier semestre de cette année, mais ses résultats torrides au troisième trimestre ont réaffirmé le cas des ours.

Faibles résultats du troisième trimestre

L’action SDC a perdu près de 21% de sa valeur après que ses résultats du troisième trimestre ont été en retard sur les prévisions des analystes. Contrairement à la croissance du chiffre d’affaires au cours des deux premiers trimestres, les ventes ont chuté de 18% par rapport à la période de l’année précédente à 138 millions de dollars. De plus, les expéditions d’aligneurs uniques se sont élevées à seulement 96 600, contre plus de 100 000 au premier trimestre. Par conséquent, la baisse des volumes a eu un impact négatif sur les marges brutes. La marge brute pour le trimestre s’est établie à 71%, soit 2,3% de moins qu’au deuxième trimestre 2021. Sur une note plus positive, la perte nette a diminué de 106% d’une année sur l’autre à 89 millions de dollars.

« Nous sommes déçus de nos résultats du troisième trimestre entraînés par les vents contraires macroéconomiques qui influencent les dépenses de notre noyau démographique », a commenté le PDG David Katzman. De plus, pour 2021, SmileDirectClub a considérablement abaissé ses prévisions de revenus à 630 millions de dollars à 650 millions de dollars contre 750 millions de dollars et 800 millions de dollars estimés il y a trois mois.

Frénésie de dépenses

SmileDirectClub a intrigué ses investisseurs sur son penchant pour la dépense malgré la détérioration de sa situation financière. La société avait une dette massive à long terme de 719 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, mais ses dépenses de marketing et de vente ont augmenté de plus de 175 %. De plus, les frais de vente équivalaient à environ 55 % des revenus du trimestre.

Cependant, la société a pris les choses en main au troisième trimestre. Bien que sa dette à long terme ait encore augmenté pour atteindre 733 millions de dollars, les frais de vente ont représenté 70 % de ses revenus pour le trimestre.

Il n’y a pas de ventilation claire disponible dans les états financiers de l’entreprise pour voir où vont ses dépenses. Le manque de transparence de la part de la direction rend extrêmement difficile d’évaluer les dépenses excessives de l’entreprise et la manière dont elle peut parvenir à la stabilité de ses finances. D’un autre côté, si vous parcourez la carte des résultats du troisième trimestre d’Align, cela ressemble à un changement à 360 degrés. Les résultats d’Align au troisième trimestre étaient dans le vert avec une augmentation de 38,4 % des revenus à 1 milliard de dollars. De plus, il a généré un bénéfice net de 181 millions de dollars avec une amélioration de près de 30 % par rapport à la période de l’année précédente. De plus, ses dépenses d’exploitation de 428,4 millions de dollars ne représentent que 42,2 % des revenus nets.

Résultat net sur le stock de SDC

De toute évidence, la direction de SmileDirectClub pourrait s’inspirer de ses concurrents en étant plus efficace dans la gestion des dépenses. À moins que l’entreprise ne fasse de grands progrès pour limiter ses dépenses et son endettement, les choses ne s’amélioreront pas beaucoup de sitôt. De plus, sa direction doit reconnaître ses erreurs et élaborer un plan de relance pour remettre l’entreprise dans le vert. Cependant, les chances d’un redressement semblent être incroyablement minces à ce stade. D’ici là, il vaut mieux éviter les actions SDC et peut-être investir dans Align, qui l’a tué ces derniers temps avec ses fondamentaux.

