Stock SKLZ: 3 raisons pour lesquelles Skillz manque actuellement des bonnes choses

L’un des investissements les plus déconcertants actuellement sur la table est Skillz (NYSE:SKLZ). Une plate-forme de jeu mobile qui facilite le jeu social et les éléments d’esport dans le mix, SKLZ stock est presque parfait pour ce que cette génération désire: mobilité, connectivité, numérisation et peut-être même une opportunité de gagner de l’argent.

Source: Shutterstock

Je suis moi-même plus une personne de console, comme vous pourriez le déduire de ma biographie ci-dessous. Je vais donc laisser mon collègue d’InvestorPlace, Joseph Nograles, expliquer le principal catalyseur de l’action SKLZ:

«La plateforme Skillz permet la mise en place de jeux à jouer contre des prix ou de l’argent réel. Cela peut être fait dans un format individuel ou quelque chose de similaire à un tournoi e-sport. Alors imaginez un grand tournoi de type Angry Birds où tous les participants paient un droit d’entrée et reçoivent des prix en argent réel. La plate-forme technologique de Skillz rend cela possible dans presque tous les jeux, pas seulement ceux développés par les grands studios de jeux triple-A. »

Ajoutant à l’enthousiasme pour l’action SKLZ, Nograles souligne également que la matriarche de Wall Street, Cathie Wood, a inclus la société sous-jacente dans FNB Internet ARK de nouvelle génération (NYSEARCA:ARKW). Je pense qu’il vaut la peine de souligner que SKLZ a une pondération de 1,43% dans le fonds, classé 23e sur 53 entreprises.

Enfin, un rapide coup d’œil à ce que mes autres collègues d’InvestorPlace ont écrit suggère que l’action SKLZ est un achat, en particulier à ces prix. La question est donc de savoir pourquoi les actions impriment-elles de l’encre rouge?

Voici trois raisons pour lesquelles j’ai trouvé.

Le sentiment des consommateurs est horrible pour SKLZ Stock

Alors que tout le monde a célébré le rapport exceptionnel sur les emplois de mars – et après une année terrible en 2020, nous avons des raisons de célébrer – ce qui n’a pas été discuté, c’est le sentiment des consommateurs. Je comprends. Les Américains sont un groupe optimiste et les coups continueront jusqu’à ce que le moral s’améliore. Et la métrique n’imprime pas exactement de grands nombres.

Néanmoins, étant donné que le sentiment des consommateurs est un indicateur économique qui mesure l’optimisme des consommateurs quant à leurs finances et à la santé globale de l’économie, je trouve flagrant que l’indice est en baisse de 24% d’une année sur l’autre. De plus, il semble précaire perché entre les sommets de 2020 et les creux de 2008.

Si le sentiment des consommateurs était une action, les analystes techniques pourraient considérer le graphique comme une formation de drapeau baissier.

Mais le plus gros problème est que, à moins que les gens ne se sentent confiants quant à la trajectoire de l’économie, ils ne dépenseront pas leur argent de manière frivole sur des plates-formes de jeux. Certes, les données à venir pourraient faire avancer l’aiguille en faveur du stock SKLZ. Pour le moment, cependant, les investisseurs sont sceptiques.

Davantage de personnes retournant au bureau

Si vous avez des conversations privées – je ne sais pas qui l’admettrait ouvertement – avec des collègues de confiance, certains d’entre eux pourraient dire que la nouvelle pandémie de coronavirus était une bénédiction. Essentiellement, la pandémie a donné à de nombreux cols blancs la liberté de travailler à domicile.

Mais cette liberté diminue progressivement et les données sur l’emploi du Bureau of Labor Statistics le confirment. «En mars, 21,0% des personnes employées ont télétravaillé en raison de la pandémie de coronavirus, contre 22,7% le mois précédent.»

Avec les gens de retour au bureau, l’élément social du jeu mobile peut être moins incitatif. De plus, un retour au travail en personne pourrait laisser de nombreux employés épuisés à la fin de la journée, préférant diffuser du contenu à partir de Netflix (NASDAQ:NFLX) ou similaire.

La nature de la bête

Bien que je ne critique pas ouvertement les données de mars sur l’emploi, il convient de souligner que si l’économie a ajouté 916000 emplois, la population active est en baisse de 8,4 millions d’emplois (ou 5,5%) par rapport à son pic pré-pandémique en février 2020, selon le BLS.

De plus, l’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie a mené les gains de mars avec un bond de 280 000. Cela découle bien sûr du fait que les États ont levé bon nombre de leurs restrictions concernant Covid-19. Cependant, cela signifie également que ce secteur – qui n’est pas le plus gros moteur de salaire, soyons honnêtes – a contribué pour près de 31% à la reprise de mars.

En d’autres termes, les données peuvent ne pas être relutives pour l’action SKLZ et ses activités sous-jacentes. Vous avez besoin que les gens dépensent de l’argent sur la plate-forme, pas seulement l’engagent.

Action SKLZ: Peut-être bon pour un cuir chevelu?

Malgré les aspects positifs entourant l’action SKLZ – et il y en a beaucoup, y compris un éventuel accord révolutionnaire avec la NFL – les actions continuent d’imprimer une image laide dans les graphiques. À midi le 9 avril, SKLZ se négocie à 17,47 $. Sa moyenne mobile sur 200 jours est de 17,81 $ tandis que la MA de 50 jours est en hausse à 29,48 $.

Le concept est intrigant, sans aucun doute. Mais le marché n’écoute pas, et c’est l’arbitre ultime. Si vous êtes prêt pour un pari, vous voudrez peut-être considérer l’action SKLZ comme un échange de cuir chevelu – comme dans, faites votre profit rapide et courez. Mais si vous négociez sur les fondamentaux, vous devriez probablement attendre de meilleurs signaux économiques.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.