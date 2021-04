Stock SNAP: 7 raisons pour lesquelles Snap est en mouvement aujourd’hui

Actions de Se casser (NYSE:SE CASSER) sont plus élevés vendredi après que la société a annoncé de solides bénéfices au premier trimestre pour l’exercice 2021.

Cela comprenait des revenus de 769,58 millions de dollars pour la période, qui ont dépassé les estimations des analystes de 743,8 millions de dollars. En outre, Snap a déclaré que son bénéfice par action (BPA) non-GAAP était un zéro fixe, tandis que Wall Street s’attendait à des pertes par action de 6 cents.

De plus, voici un aperçu plus approfondi du dernier rapport sur les revenus de Snap:

Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 102% par rapport à une perte de 8 cents à la même période l’an dernier. Les revenus pour le trimestre sont 66% supérieurs aux 462,48 millions de dollars du premier trimestre de 2020. Le bénéfice d’exploitation de 136,89 millions de dollars est une augmentation massive d’une année à l’autre par rapport à 6,28 millions de dollars. Le rapport sur les bénéfices de Snap indique également une perte nette de 286,88 millions de dollars. Cela représente une baisse de 6% par rapport à une perte de 305,94 millions de dollars par rapport à la même période de l’année précédente. De plus, Snap a déclaré que ses utilisateurs actifs quotidiens mondiaux avaient atteint 280 millions pour le trimestre – mieux que ce qui était attendu. En outre, son revenu moyen par utilisateur était supérieur aux estimations à 2,74 $.

Evan Spiegel, PDG de Snap, avait ceci à dire concernant le rapport sur les bénéfices des actions SNAP.

«Nous avons commencé 2021 en atteignant notre chiffre d’affaires annuel et notre taux de croissance d’utilisateurs actifs quotidiens les plus élevés en plus de trois ans au cours du trimestre, et en générant un flux de trésorerie disponible positif pour la première fois dans l’histoire de Snap en tant que société ouverte. La force de notre entreprise souligne notre concentration constante sur l’innovation produit et témoigne de la capacité de notre équipe à bien fonctionner ensemble sur le long terme. »