Stock SNDL: 3 raisons pour lesquelles les producteurs de cadrans solaires sont tous de la fumée et pas de feu

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) a fait la une des journaux en 2021, devenant un «meme stock» et se ralliant à la spéculation, tout en échappant de justesse à la radiation de la liste. Aujourd’hui, cependant, l’action SNDL est de retour en dessous de 1 $.

Bien sûr, il y a une idée fausse commune selon laquelle les actions penny sont toutes risquées et impropres à l’investissement. Le contraire est vrai – il y a beaucoup de penny stocks avec d’excellents fondamentaux et de bonnes perspectives. Cependant, SNDL n’est tout simplement pas cela. Alors, est-ce que le fait d’être sous 1 $ par action en fait une bonne affaire en ce moment?

Je ne pense pas. En fait, trois raisons impérieuses appuient cette analyse financière.

À la fin du mois de janvier, j’ai écrit un autre article sur cette sélection des stocks de marijuana. Certains points clés de l’article étaient la nature spéculative de Sundial, ses faibles perspectives commerciales, les risques liés à l’industrie et le fait que le lancement de son produit haut de gamme pourrait ne pas suffire à stimuler les ventes. Le risque récurrent d’être radié était également un facteur à considérer.

Alors, qu’est-ce qui a changé depuis pour Sundial Growers? En un mot, pas grand-chose.

Pourquoi SNDL Stock Rallied et la théorie du plus grand imbécile

Début janvier, un Reddit La frénésie et la théorie de la plus grande folie ont fait passer le stock de SNDL de 55 cents à un sommet de 52 semaines de 3,96 $ par action. En regardant sa fourchette de 52 semaines, cette action a certainement généré des gains massifs pour ceux qui ont sauté et retourné les actions à un prix plus élevé. Cependant, la vérité est que ce rassemblement s’est déroulé sans aucune raison logique.

Une action qui monte sur zéro actualité fondamentale majeure est une bombe à retardement. Fondamentalement, avec des noms comme celui-ci, toute vente potentielle devient une question de quand et pas si. Aujourd’hui, le stock est 79% inférieur à ce récent sommet de 52 semaines.

Avec ceux qui ont sauté tôt après avoir vendu leurs actions surévaluées à de «plus grands imbéciles», maintenant les gens sont laissés à la main. C’est ce qui est arrivé à Sundial Growers en 2021.

Les principes fondamentaux du cadran solaire racontent une histoire triste

En analysant les résultats annuels et du quatrième trimestre 2020 de cette société, les choses semblent également mauvaises. Sundial Growers a rapporté ce qui suit:

«La perte nette des activités poursuivies pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 était de 64,1 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 71,4 millions de dollars du trimestre précédent. La diminution de la perte nette a été affectée par la baisse des charges hors caisse pour la dépréciation des stocks et des actifs, partiellement compensée par une augmentation des charges financières et une perte sur annulation de contrats. »

De toute évidence, aucun de ces facteurs n’est positif. En fin de compte, Sundial ne peut pas tirer profit de son cœur de métier. De plus, il a même eu des flux de trésorerie disponibles négatifs au cours des trois dernières années consécutives ainsi que des flux de trésorerie d’exploitation négatifs.

Le cadran solaire doit créer de la valeur pour ses actionnaires. Au lieu de cela, il perd trop d’argent, trop vite. Selon Morningstar, la marge nette de l’entreprise pour 2020 s’établit à -393,45%. Dans l’ensemble, l’action SNDL représente une performance financière très sombre.

Et l’Oscar de la destruction de la valeur pour les actionnaires revient à…

Enfin, cependant, Sundial a présenté un paradoxe inquiétant dans ses derniers résultats financiers. La société a affirmé qu’elle «continue d’explorer des opportunités stratégiques pour déployer des capitaux en mettant l’accent sur la maximisation de la valeur pour les actionnaires».

En réalité, la SNDL et la direction ont détruit la valeur actionnariale. La direction a décidé d’avoir un bilan plus solide et Sundial a entrepris de nombreuses offres d’actions. Les autres méthodes utilisées comprenaient les swaps et les bons de souscription.

En l’espace de cinq mois, entre le 1er octobre et le 28 février, les actions en circulation de la société ont augmenté rapidement, atteignant 1,66 milliard aujourd’hui. Mais la mauvaise nouvelle est que l’idée d’émettre des actions n’a pas encore été abandonnée par la direction. Sundial a récemment demandé à vendre jusqu’à 800 millions de dollars de ses actions via des offres sur le marché. Si cela se produit, la société aura plus de 2 milliards d’actions en circulation.

Il n’est donc pas étonnant que la valeur comptable par action de ce nom ait chuté en 2020. Aujourd’hui, l’action SNDL a un ratio cours / valeur comptable de 6,65 selon Morningstar. C’est beaucoup trop cher.

Le verdict sur l’action SNDL

Avec une dilution massive des actions et des fondamentaux médiocres, l’action SNDL est désormais trop chère même si elle se négocie en dessous de 1 $ par action. Fondamentalement, cela n’a aucun sens d’entrer dans une position avec ce stock.

Les entreprises rentables utilisent leurs flux de trésorerie d’exploitation pour financer leurs activités quotidiennes et ajouter de la valeur pour leurs actionnaires. À mon avis, Sundial a fait le contraire ici. Et il peut même continuer à le faire avec plus d’offres d’actions.

Alors, devriez-vous acheter SNDL? Ma réponse est un non catégorique.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.