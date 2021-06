Stock SNDL : Comment échanger la trempette des producteurs de cadran solaire

Après des mois à sonder les profondeurs, les stocks de marijuana se réveillent enfin. Et il n’y a pas que les grands noms comme Croissance de la canopée (NYSE :CCG) ou alors Tilray (NASDAQ :TLRY) qui sautent plus haut. Le changement de sentiment s’étend à toute l’industrie jusqu’aux petits gars à faible dollar comme Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL). En seulement six séances de bourse, l’action SNDL a doublé, passant de moins de 75 cents à près de 1,50 $.

Le saut saisissant n’est pas rare pour le stock, cependant. En raison de son prix ultra-bon marché et de sa nature spéculative, la volatilité se déclenche chaque fois que les commerçants se lancent dans les actions de marijuana.

Si vous pensez que doubler en six jours est inspirant, jetez un œil à ce qui s’est passé en février. Les prix ont grimpé de 50 cents à 4 $ en 12 séances de bourse pour un gain de 700%. Inutile de dire que l’histoire de gains massifs rapides de Sundial Growers en fait un favori parmi les spéculateurs et les traders de momentum à la recherche d’un jeu à indice d’octane élevé.

Volatilité Sticks Avec SNDL Stock

C’est la carotte.

Voici maintenant le bâton.

Chaque poussée était transitoire. Plutôt que de lancer une nouvelle tendance ou une avance de plusieurs mois, chaque pic de prix a fait long feu aussi vite qu’il est venu.

Acheter des actions SNDL en tant qu’investissement a été une torture. Jusqu’à ce que ses fondamentaux sous-jacents s’améliorent, il restera un véhicule hautement spéculatif à vendre relativement rapidement après son achat. A savoir : depuis le pic du 3 juin, les prix ont déjà reculé de 30 %. Ceux qui n’ont pas vendu dans la force ont vu leurs profits diminuer.

Graphique du cours de l’action Sundial Growers

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Un autre inconvénient à acheter des actions SNDL est qu’il y a de longues périodes entre chaque épisode de gloire. Si vous avez la malchance d’acheter des actions lorsque les actions du pot tombent en disgrâce, vous devrez peut-être attendre des mois jusqu’à ce qu’un autre pic arrive pour effacer vos pertes. Je trouve cela un peu trop exigeant psychologiquement à mon goût.

Cela dit, la raison pour laquelle nous discutons de Sundial Growers est que les stocks de marijuana sont devenus populaires ces derniers temps. Bien sûr, nous sommes au milieu d’une retraite d’une semaine, mais elle est survenue après une remontée des prix vers de nouveaux sommets de plusieurs mois.

La question à un million de dollars est de savoir si nous sommes ou non au début d’une nouvelle tendance haussière ou si le récent bond était ponctuel.

Stock SNDL et Position du Secteur

Pour aider à répondre à la question, utilisons le FNB de récolte alternative (NYSE :MJ) comme proxy des stocks de cannabis.

Je considère le rallye actuel comme différent de ses nombreux prédécesseurs. Il a à la fois duré plus longtemps et retiré la moyenne mobile de 50 jours. De plus, nous avons franchi plusieurs zones de résistance. Donc, je suis prêt à donner aux acheteurs le bénéfice du doute.

Mais la faiblesse de jeudi fournit un test. Cette trempette doit être achetée pour garder les rêves des taureaux vivants.

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Si MJ tombe en dessous du bas de sa base récente (qui correspond à la moyenne mobile sur 20 jours), alors mon optimisme se calmera. Honnêtement, cela rendra le motif plus désordonné qu’il ne devrait l’être et signalera que l’environnement est trop bâclé pour jouer.

Avec l’action SNDL, il y a un certain support qui se profile à 1 $. Le meilleur scénario est de voir une bougie d’inversion se former dans cette zone, suivie d’une cassure du plus haut de la veille pour signaler le début de la prochaine reprise. Je l’utiliserais comme déclencheur si vous voulez acheter. Le plus haut d’aujourd’hui est de 1,15 $, mais je pense que nous aurons une autre bougie ou deux avec des plus bas que vous pourrez utiliser.

À la date de publication, Tyler Craig occupait de LONGUES positions dans MJ. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

