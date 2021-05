Stock SNDL: Les producteurs de cadrans solaires du producteur de cannabis partent en fumée

Le cours de son action étant inférieur à 1 $ et aucune analyse de rentabilisation à long terme convaincante, les investisseurs en actions de SNDL devraient éviter les producteurs de cannabis canadiens. Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL).

Les investisseurs qui continuent d’espérer que les actions de SNDL vont à nouveau grimper jusqu’à 4 $ par action, comme cela a été le cas en février de cette année, se trompent à ce stade. La hausse sans précédent de 607% de l’action était entièrement due à une courte compression exécutée par les commerçants de détail qui fréquentent les forums de discussion Reddit et a coïncidé avec d’autres grands sauts de ce que l’on appelle les «stocks meme» tels que GameStop (NYSE:GME), AMC (NYSE:AMC) et La mûre (NYSE:BB).

En réalité, il n’y avait aucune justification à l’appréciation du stock de Sundial Growers, c’est pourquoi il se négocie maintenant à seulement 0,78 $.

Les investisseurs espérant que le day trading frénétique saisira à nouveau l’action SNDL pourraient attendre longtemps. Tout indique que la foule de Reddit est passée à des cibles entièrement nouvelles telles que les crypto-monnaies Ethereum (CCC:ETH-USD) et XRP (CCC:XRP-USD).

Et non seulement Sundial Growers a été abandonné par les gens qui l’ont gonflé jusqu’à 3,96 $ par action le 10 février, mais le stock a également été touché par le sentiment pessimiste entourant les stocks de cannabis alors que les espoirs de légalisation de la drogue récréative s’estompent au Niveau fédéral américain.

Fondamentaux médiocres

Mis à part les sentiments négatifs et les systèmes de pompage et de vidage, Sundial Growers est également un petit acteur dans l’espace du cannabis récréatif, avec des fondamentaux extrêmement pauvres et des perspectives sombres. Dire que l’entreprise s’accroche à un fil serait une exagération à ce stade. Pour le premier trimestre de cette année, Sundial Growers a déclaré un chiffre d’affaires net de 9,9 millions de dollars canadiens (8,21 millions de dollars américains), en baisse de 29% par rapport au quatrième trimestre précédent. Sa perte nette pour le premier trimestre était de 134,4 millions de dollars canadiens.

L’entreprise de Calgary, en Alberta, a souligné à maintes reprises les mesures qu’elle prend pour tenter d’améliorer sa situation financière. Il s’agit notamment de réduire le nombre total de produits à base de cannabis qu’elle vend, de se concentrer davantage sur les articles de cannabis de qualité supérieure et de réduire ses coûts administratifs, ce qui comprend la réduction de son budget marketing. Sundial Growers est également en train d’acquérir Inner Spirit Holdings, une autre petite entreprise canadienne qui exploite une chaîne de magasins de vente au détail de cannabis sous la bannière «Spiritleaf». L’acquisition est évaluée à 131 millions de dollars canadiens.

Bien que ces efforts semblent bons sur le papier, rien ne garantit que l’un d’eux aidera Sundial Growers à renflouer son navire en train de couler à temps.

Autres options

Les investisseurs qui restent optimistes sur le cannabis récréatif et qui souhaitent une certaine exposition à l’industrie dans leur portefeuille ont le choix entre de nombreuses options. Il existe de nombreux stocks de cannabis abordables qui ne sont pas coincés dans le marasme des tables de penny stock et qui sont en bien meilleure forme financière que les actions SNDL. Une meilleure option comprend Tilray (NASDAQ:TLRY), qui est maintenant le plus grand producteur canadien de cannabis et dont le cours de l’action est de 15,51 $.

Il y a aussi GrowGeneration (NASDAQ:GRWG), la société basée à Denver, dans le Colorado, qui vend des fournitures hydroponiques, des lampes de culture, des nutriments pour les plantes, de la terre et d’autres produits nécessaires à la culture des plantes de cannabis. L’action GRWG se négocie actuellement à 40 $ l’action. Ces actions et d’autres offrent une meilleure exposition au commerce du cannabis sans risquer de mettre de l’argent dans un stock instable tel que Sundial Growers.

Ne risquez pas d’argent sur les actions SNDL

Avec l’action SNDL, la question se résume à une question simple: pourquoi le risquer? Les commerçants de Reddit ont laissé ce stock pour mort et sont passés à autre chose. Rien n’indique qu’ils reviendront. Et il ne semble pas valoir la peine de revenir compte tenu de la mauvaise situation financière de l’entreprise et du cours de son action. À 0,78 $, l’action de Sundial Growers est encore plus élevée que l’objectif de prix médian des analystes, qui voient le cours de l’action de la société à 0,73 $ dans les 12 mois.

Compte tenu de la myriade d’autres options disponibles, les investisseurs feraient bien de rester loin des Sundial Growers. Il n’y a aucune bonne raison de risquer votre argent sur ce stock de penny en baisse.

